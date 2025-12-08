Am Sonntag, 14. Dezember, findet um 15.30 Uhr Adventssingen auf dem Alten Urnenfriedhof und Friedhof Russee statt. Von 14.30 bis 17.00 Uhr lädt das Tiergehege Hasseldieksdamm zum Spaziergang ein. Am 21. Dezember, 15.00 Uhr, gibt es feierliches Singen auf dem Nordfriedhof.

Bei den Adventssingen werdet ihr von einem Bläserensemble begleitet und stimmt traditionelle Weihnachtslieder an. Das gemeinsame Singen schafft eine besonders besinnliche Atmosphäre und bringt euch in festliche Stimmung.

Was gibt es im Tiergehege zu entdecken?

Im Tiergehege erwarten euch sechs spannende Infostationen. Tierpfleger und Forstleute erzählen euch Wissenswertes über Heckrinder, Bisons, Wisente, Sikawild und Heidschnucken. Ein Geschichtenerzähler liest winterliche Tiergeschichten für Kinder und alle Interessierten vor.

Die Veranstaltungen bieten euch die Möglichkeit, inmitten von Natur und Gemeinschaft Ruhe zu finden und den vorweihnachtlichen Trubel hinter euch zu lassen. Die fünf städtischen Tiergehege stehen euch übrigens das ganze Jahr für Spaziergänge offen.

Neugierig auf weitere winterliche Tipps? Bei uns findet ihr noch mehr spannende Veranstaltungen rund um den Kieler Advent!