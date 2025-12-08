Die Bohnen werden nach der Ernte eine Woche lang fermentiert, ein wichtiger Schritt für das Aroma. Nach der Fermentation folgt eine zweiwöchige Trocknung. Erst dann sind die Bohnen bereit für den Export. Sie werden sie als Rohprodukt nach Europa verschifft. In Europa beginnt der eigentliche Herstellungsprozess der Schokolade.

Kakaobäume wachsen ausschließlich in den Tropen und brauchen 4–6 Jahre, bis sie erstmals Früchte tragen. Die Arbeit der Kleinbauern beispielsweise in Ghana ist entscheidend, denn rund 80 Prozent der Ernte stammen von ihnen. Insgesamt stammen mehr als 75% aller Kakaobohnen aus Afrika .

Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung .

Zunächst werden die Kakaobohnen geröstet, um das volle Aroma zu entfalten. Anschließend werden sie gemahlen und durch gleichzeitiges Erhitzen zu zwei wertvollen Produkten getrennt: Kakaobutter und Backkakao. Dieser Schritt ist essenziell, um die unterschiedlichen Bestandteile optimal zu nutzen.

Kakaobutter ist immer weiß und besitzt keinen eigenen Geschmack. Sie ist eine der wichtigsten Zutaten für die Schokoladenherstellung, da sie für die typische, zartschmelzende Konsistenz sorgt. Ohne sie wäre eure Schokolade nicht so cremig und fein.

Nachdem die Bestandteile getrennt sind, werden sie wieder zusammengefügt. Dazu kommen Milchpulver und Zucker, die Basis für viele Schokoladensorten. Nun wird die Mischung gewalzt, um eine feine Textur zu erreichen, und in Formen gegossen, bevor sie langsam abkühlt.

Wie entsteht einfache Schokolade?

Für einfache Schokolade braucht man nur drei Grundzutaten: Kakao, Kakaobutter und Zucker. Diese werden sorgfältig verarbeitet, damit die Schokolade ihren unverwechselbaren Geschmack erhält. Im Workshop hatten alle Teilnehmenden die Möglichkeit selbst einmal die Möglichkeit eigene Schokolade herzustellen und zu probieren. Auch erfuhr man Informationen über den ungleichen Schokoladnkosum auf der Welt. Während der Großteil am weltweiten Schokoladenkonsum auf Europa entfällt, essen die Menschen auf den anderen Kontinenten vergleichsweise wenig.

Wenn ihr in Zukunft selbst einmal an einem Workshop im Nachhaltigkeitszentrum teilnehmen möchtet, schaut doch einmal hier vorbei.

Ihr wollt noch mehr über spannende Genusswelten erfahren? Entdeckt weitere Workshops und Themen bei uns!