Die Filmförderung bietet die Möglichkeit Kinofilme, High-End-Serien und neue audiovisuelle Formate einzureichen. Voraussetzung ist die Nutzung regionaler Drehorte und Fachkräfte. Als erfolgreiche Förderbeispiele sind "Aus dem Nichts" oder "Systemsprenger", die internationale Anerkennung erhielten.

Filmwerkstatt: Nachwuchs und Technik-Support

Die Filmwerkstatt in Kiel bietet Nachwuchs oder Quereinsteigern gezielte Unterstützung. Man kann Zugriff auf einen Technikpool für nichtkommerzielle Projekte und praktische Hilfestellung beim Einstieg in die Branche erhalten.

Vier Gremien aus erfahrenen Branchenprofis vergeben die Fördermittel. Das Gremium "High End" foerdert Großprojekte, während "Director’s Cut" kleinere Produktionen unterstützt. Die Gremien "Kurzfilm" und "Innovativ" fördern kreative Kurzformate und neue audiovisuelle Ansätze.

Wie läuft die Förderung ab?

Viermal im Jahr gibt es einen Zeitraum, um sich für Fördergelder zu bewerben. Jährlich stehen 15,8 Mio. Euro zur Verfügung, bereitgestellt von den Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein, dem NDR, dem ZDF und weiteren Partnern. Die wichtigsten Kriterien sind Qualität und regionaler Bezug der Projekte.

Die Film Commission steht auch bei allen Drehfragen zur Seite. Sie unterstützt bei der Motivsuche, vermittelt Kontakte zu Fachleuten, Behörden und Dienstleistern in Hamburg und Kiel. So findet man schnell das passende Netzwerk für eine Produktion.

Mit Seminaren rund um Finanzierung, Recht und Digitalisierung hält die MOIN Filmförderung alle Interessenten auf dem neuesten Stand. Sie fördert auch internationale Koproduktionen und stärkt so das Netzwerk in der Filmbranche untereinander.

Beispiele erfolgreicher Projekte

Dank der MOIN Filmfoerderung sind viele preisgekrönte Produktionen entstanden. Dazu zählen "Gegen die Wand", "3 Tage in Quiberon" oder das kürzlich erschienene Drama "Amrum". Ihr profitiert von einem Netzwerk, das Erfolgsgeschichten in der Vergangenheit geschrieben hat und noch immer schreibt.



Die MOIN Filmförderung bietet Zugang zu einem starken Netzwerk, attraktiven Fördermitteln und persönlicher Beratung. Von der Entwicklung bis zum Vertrieb begleitet die MOIN Filmförderung Filmschaffende im Land und stärkt die Filmkultur im Norden.

Mehr Inspiration und Tipps für Filmschaffende im Norden findet ihr auf kiel-magazin.de – entdeckt neue Möglichkeiten für eure Projekte.