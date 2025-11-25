Was beschäftigt Jugendliche beim Thema Klima?

Umwelt- und Klimaschutz sind für fast 80 % der Jugendlichen ein zentrales Thema. Trotz multipler Krisen glauben viele daran, dass gemeinsames Engagement etwas bewirken kann. Sie wünschen sich jedoch mehr Bildungsarbeit rund um Nachhaltigkeit und Klimawandel, um zu verstehen, wie ihr eigenes Handeln Einfluss nimmt.

Die Germanwatch Rohstoffexpedition bringt Umweltexperten direkt in die Klassenzimmer. Mit spannenden Einblicken und praktischen Beispielen zeigen sie, wie kleine Veränderungen im Alltag die eigene Ökobilanz verbessern können. Die mehrfach ausgezeichnete Einheit macht globale Zusammenhänge für Schüler ab der 4. Klasse greifbar.

Welche Rolle spielen IT-Geräte beim Ressourcenschutz?

Im Fokus steht die Frage: Was hat Ressourcenschutz und Kreislaufwirtschaft mit mir zu tun? Gemeinsam mit Expertinnen und Experten entdecken Schülerinnen und Schüler, welche wertvollen Rohstoffe in alten Handys und Tablets schlummern – und wie Recycling dazu beiträgt, diese Schätze zu heben. Deutschlandweit liegen schätzungsweise 200 Millionen Althandys in Schubladen herum, die wichtige Rohstoffe in sich tragen.

Im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung gibt es spezielle Workshops, so wie heute für die 9. Klasse der Kieler Max-Planck-Schule. Innerhalb einer Schulstunde wurde die Bedeutung von Edelmetallen in der Elektronik erklärt – von Lithium und Gold bis Aluminium und Kupfer. Die Lerngruppe erfuhr unter anderem, dass in Europa kein einziges Handy komplett selbst produziert werden und dass die allermeisten Handys meist nicht recycelt werden. Elektroschrott gehört dabei auf den Sondermüll, Wertstoffhöfe und Elektrofachmärkte nehmen ihn an, doch oft gibt es unnötig viel Bürokratie, inwiefern bestimmte Sachen entsorgt werden dürfen.

Das meiste heute genutzte Lithium stammt zum Beispiel aus Südamerika, wo es durch das Filtern von salzhaltigem Wasser gewonnen wird. In einem anderen Land in Südamerika, genauer gesagt Bolivien, wird Gestein gesprengt, um aus einem Kilogramm nur etwa 2 Gramm Gold zu gewinnen.

Welche Herausforderungen gibt es beim Recycling?