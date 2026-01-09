Gemeinsam Kreisläufe schaffen: Circ@Home in Kiel
Kiel lädt euch am Mittwoch, 4. Februar 2026, ein, den Alltag neu zu denken. Zirkulär, kreativ und offen für alle. Circ@Home startet mit einer inspirierenden Auftaktveranstaltung, die konkrete Wege für ein nachhaltiges Leben zeigt und euch direkt einbindet.
|Wann?
|Mittwoch, 4. Februar 2026, 17.00 bis 19.00 Uhr
|Wo?
|Forum für Baukultur
|Eintritt:
|frei
Was erwartet euch bei Circ@Home?
Im Mittelpunkt steht die Vorstellung lokaler Akteurinnen und Akteuren, die wegweisend einen bewussteren Umgang mit Ressourcen im Alltag aufzeigen und Haushalte aktiv unterstützen, ihren Alltag umweltschonender zu gestalten und so neue Wege aufzuzeigen. Bei kostenlosen Snacks, Getränken und kleinen Goodies bietet die Veranstaltung Raum für Austausch und Gespräche.
Die Veranstaltung markiert außerdem den Start eines internationalen Projekts, das Haushalte in Kiel dabei unterstützt, bewusster mit Ressourcen umzugehen und den Lebenszyklus von Produkten zu verlängern. Besucherinnen und Besucher lernen engagierte Kieler Initiativen kennen und erhalten einen exklusiven Ausblick auf Workshops und Aktionen, die ab Frühjahr 2026 angeboten werden.
Themen sind:
- Kochen, was der Kühlschrank hergibt
- Eingemacht & zugedreht: Lebensmittel länger haltbar machen
- DIY-Haushaltsmittel
- Reparieren & Verschönern (Upcycling)
Die Veranstaltung richtet sich an alle Haushalte. Egal, ob Familie, WG oder Einpersonenhaushalt. Vorkenntnisse sind nicht nötig.
Zum Abschluss gibt es eine Einladung zum Mitmachen: Wer möchte, kann direkt selbst Teil des Projekts werden und erhält im Rahmen der 6-monatigen Projektphase eine Aufwandsentschädigung von 200,- Euro pro Haushalt.
Programm
- 16.45–17.00 Ankommen bei Snacks & Getränken
- 17.00–17.30 Begrüßung & Projektvorstellung Circ@Home
- 17.30–18.15 Kurz-Pitches der Kieler Akteurinnen und Akteure (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Stadt Kiel, ResteRitter, stadt.mission.mensch, Zero Waste Kiel e.V., Foodsharing e.V, Hansa48, Projektgesellschaft Kiel-Gaarden)
- 18.15–18.45 Offener Austausch
- 18.45–19.00 Ausblick & Einladung zum Mitmachen
