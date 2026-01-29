Eine der modernsten Anlagen Deutschlands

Im Wertstoffzentrum Clara-Immerwahr-Straße 6 befindet sich bald eine der modernsten Anlagen Deutschlands. Auf gut 3.400 Quadratmetern könnt ihr Schadstoffe wie Farben, Chemikalien oder Batterien fachgerecht abgeben. Die Anlage ist für einen Jahresumschlag von bis zu 15.400 Tonnen zugelassen. Größere Lagerkapazitäten und optimierte Betriebsabläufe machen die Entsorgung für euch deutlich komfortabler als am alten Standort in der Gutenbergstraße.

Montags bis freitags steht euch das Zentrum von 9 bis 17 Uhr zur Verfügung, samstags von 9 bis 14.30 Uhr. Diese erweiterten Zeiten bedeuten für euch mehr Flexibilität – besonders am Wochenende. Im Vergleich zur bisherigen Schadstoffsammelstelle könnt ihr künftig auch nach Feierabend und samstagnachmittags vorbeikommen. Die wettergeschützte Überdachung sorgt dabei für angenehme Entsorgungsbedingungen bei jedem Wetter.

Nachhaltiger Standort

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel setzt auf regenerative Energien für die Wärmeversorgung. Eine Photovoltaikanlage erzeugt den benötigten Strom direkt vor Ort. Energieeffiziente Beleuchtung rundet das Konzept ab – fossile Energieträger kommen nicht zum Einsatz. Die Gesamtinvestition von rund 4,7 Millionen Euro zahlt sich durch moderne Technik und hohe Sicherheitsstandards aus. Nach knapp zweijähriger Bauzeit erfüllt die Anlage höchste technische und sicherheitsrelevante Anforderungen. Im Vergleich zur bisherigen Schadstoffsammelstelle in der Gutenbergstraße, die geschlossen worden ist, bietet der neue Standort größere Lagerkapazitäten, deutlich erhöhte Sicherheitsstandards sowie optimierte Betriebsabläufe.

