Wer sich in Kiel und Schleswig-Holstein über das aktuelle Geschehen informieren möchte, kommt an den Kieler Nachrichten* kaum vorbei. Seit Jahrzehnten prägt die Zeitung die regionale Medienlandschaft und gilt als eine der wichtigsten Informationsquellen im echten Norden.
Vom lokalen Blatt zur regionalen Institution
Die Geschichte der Kieler Nachrichten beginnt im Jahr 1946, in einer Zeit des politischen und gesellschaftlichen Neuanfangs nach dem Zweiten Weltkrieg. Ziel war es, die Bevölkerung sachlich zu informieren und zur Meinungsbildung beizutragen – ein Anspruch, der bis heute Bestand hat.
Aus einem zunächst stark lokal geprägten Blatt entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte eine führende Regionalzeitung für Schleswig-Holstein. Mit ihrer klaren Verankerung in Kiel und gleichzeitigem Blick auf Landes-, Bundes- und Weltpolitik wuchs die Reichweite stetig.
Breites Themenspektrum – nah an den Menschen
Die Kieler Nachrichten berichten umfassend über Kommunalpolitik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft. Besonders geschätzt wird die detaillierte lokale Berichterstattung: Ob Ratsentscheidungen, Schulpolitik, Hafenwirtschaft oder Vereinsleben – die Redaktion ist nah an den Menschen und ihren Themen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Sport, insbesondere auf Holstein Kiel, dem THW Kiel und dem norddeutschen Amateur- und Wassersport. Hintergrundberichte, Analysen und Interviews ergänzen die klassische Berichterstattung.
Print, Digital und mehr
Längst sind die Kieler Nachrichten mehr als eine gedruckte Tageszeitung. Mit KN-Online bietet das Medienhaus eine umfangreiche digitale Plattform, die aktuelle Nachrichten, Live-Ticker, Videos und exklusive Inhalte bereitstellt. Ergänzt wird das Angebot durch Newsletter, Podcasts und Social-Media-Kanäle.
Mit dem E-Paper der Kieler Nachrichten verbindet das Medienhaus die Verlässlichkeit der gedruckten Zeitung mit den Vorteilen der digitalen Nutzung. Leserinnen und Leser erhalten die komplette Ausgabe im vertrauten Layout – inklusive aller Lokalteile und Beilagen – bereits in den frühen Morgenstunden auf Smartphone, Tablet oder Computer.
Verlässliche Orientierung in bewegten Zeiten
In einer zunehmend komplexen Medienwelt stehen die Kieler Nachrichten für journalistische Sorgfalt, regionale Kompetenz und Glaubwürdigkeit. Sie verstehen sich alskritischer Begleiter politischer Entscheidungen und als Plattform für den gesellschaftlichen Diskurs im Norden.
Damit bleiben die Kieler Nachrichten auch fast 80 Jahre nach ihrer Gründung eine feste Größe – und ein wichtiger Kompass für alle, die wissen wollen, was Kiel und Schleswig-Holstein bewegt.
