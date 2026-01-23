Vom lokalen Blatt zur regionalen Institution

Die Geschichte der Kieler Nachrichten beginnt im Jahr 1946, in einer Zeit des politischen und gesellschaftlichen Neuanfangs nach dem Zweiten Weltkrieg. Ziel war es, die Bevölkerung sachlich zu informieren und zur Meinungsbildung beizutragen – ein Anspruch, der bis heute Bestand hat.

Aus einem zunächst stark lokal geprägten Blatt entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte eine führende Regionalzeitung für Schleswig-Holstein. Mit ihrer klaren Verankerung in Kiel und gleichzeitigem Blick auf Landes-, Bundes- und Weltpolitik wuchs die Reichweite stetig.

Breites Themenspektrum – nah an den Menschen

Die Kieler Nachrichten berichten umfassend über Kommunalpolitik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft. Besonders geschätzt wird die detaillierte lokale Berichterstattung: Ob Ratsentscheidungen, Schulpolitik, Hafenwirtschaft oder Vereinsleben – die Redaktion ist nah an den Menschen und ihren Themen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Sport, insbesondere auf Holstein Kiel, dem THW Kiel und dem norddeutschen Amateur- und Wassersport. Hintergrundberichte, Analysen und Interviews ergänzen die klassische Berichterstattung.

Print, Digital und mehr