Was passiert beim Frühjahrsputz?

Die Stadtverwaltung packt kräftig an: Wege im Ratsdienergarten werden ertüchtigt, im Schloßgarten erhält das Kaiser-Wilhelm-Denkmal eine Reinigung. Am Kleinen Kiel erstrahlen frisch renovierte Bänke, am Europaplatz läuft der Brunnen wieder und auch Verkehrsschilder werden von Graffiti und Aufklebern befreit. Die Aktionen erstrecken sich über mehrere Wochen bis Ostern.

Ehrenamtliche Helfer sind bei allen Müllsammelaktionen herzlich willkommen. Verbände, Vereine, Schulen und Ortsbeiräte beteiligen sich am Aktionstag "Unser sauberes Schleswig-Holstein" am 7. März 2026. Von der Kiellinie bis zum Falckensteiner Strand befreien Kieler gemeinsam ihre Stadt von Abfall und sogar Taucher sammeln Müll im Kleinen Kiel. Der ABK unterstützt euch mit Greifzangen, Eimern und Müllsäcken.

Wo und wann finden die Aktionen statt?

Der Hauptaktionstag am 7. März 2026 bietet euch zahlreiche Treffpunkte in ganz Kiel:

9.00 Uhr: anna-Russee, Rutkamp 77

10.00 Uhr: Hauptbahnhof/Kaisertreppe (mit Oberbürgermeister Ulf Kämpfer)

10.00 Uhr: Kiellinie/Höhe Segelcamp

10.00 Uhr: Wellingdorf, Lunapark

10.00 Uhr: Bahnhof Ellerbek, Lütjenburger Straße

10.00 Uhr: Lutherstraße, Kreisel

10.00 Uhr: Kleiner Kiel, Grünfläche Jensendamm, gegenüber Falckstraße

10.00 Uhr: Blitzstraße 66 (vor Mieterbüro)

10.00 Uhr: Weißenburgstraße 48

11.00 Uhr: Falckensteiner Strand, Parkplatz am Deichweg

14.00 Uhr: Rendsburger Landstraße/Wulfsbrook

Weitere Termine im März

Auch nach dem Aktionstag könnt ihr euch engagieren. Die Reinigungsaktionen gehen noch bis Ende März weiter:

10. März, 15.00 Uhr: Schusterkrug 25 (vor Gebäude 92b)

14. März, 10.00 Uhr: Altes Haus 1589, Richthofenstraße 53

15. März, 11.00 Uhr: Hammerfestweg, an den Glascontainern

15. März, 11.00 Uhr: Holtenauer Straße zwischen Schuh-Heinrich und Bäckerei Günther

18. März, 15.00 Uhr: anna Beselerallee 55 a

20. März, 16.00 Uhr: AWO-Kinderhaus Klausbrook, Klausbrooker Weg 58

20. März, 17.00 Uhr: Feuerwehrhaus Rönne, Petersilienweg 25

21. März, 17.00 Uhr: Jugendkulturwerkstatt Suchsdorf, Nienbrügger Weg 35

26. März, 13.00 Uhr: Wik, Anscharpark

Wann startet die Frühlingssaison?

Am 25. März 2026 um 14.15 Uhr nimmt der Oberbürgermeister den städtischen Brunnen am Alten Markt in Betrieb. Dieser symbolische Akt markiert den Abschluss der zahlreichen Reinigungsmaßnahmen und eröffnet gleichzeitig die Frühlingssaison. Bis dahin verwandeln Tiefbau- und Grünflächenamt sowie der ABK die Stadt in neuem Glanz.

Gemeinsames Engagement stärkt den Zusammenhalt und die Lebensqualität in Kiel. Jede helfende Hand trägt dazu bei, dass die Landeshauptstadt ein sauberer und lebenswerter Ort bleibt. Ihr könnt auch nach dem Aktionstag jederzeit eigene Sammelaktionen durchführen und der ABK holt den gesammelten Müll nach Anmeldung ab.

Lust auf mehr lokales Engagement? Wir von kiel-magazin.de zeigen euch weitere Möglichkeiten, eure Stadt mitzugestalten.