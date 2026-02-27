Was leistet der ABK für euch?

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) übernimmt als städtischer Dienstleister vielfältige Aufgaben. Neben der Abfallentsorgung kümmert sich der Betrieb um Straßenreinigung und Winterdienst und das an jedem Tag im Jahr. Zusätzlich betreibt der ABK öffentliche Toilettenanlagen und verwaltet den gesamten kommunalen Fuhrpark. Als TÜV-zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb gewährleistet er professionelle Standards beim Sammeln, Lagern und Behandeln von Abfällen.

Der Betrieb führt zwei Wertstoffhöfe, eine Schadstoffsammelstelle und die Deponie Schönwohld. Als zentrale Beschaffungsstelle für alle städtischen Fahrzeuge organisiert der ABK zudem die Kfz-Werkstatt. Gewinne aus dem wirtschaftlichen Handeln fließen direkt an die Kieler Gebührenzahlenden zurück, was einen klaren Vorteil für alle Bürgerinnen und Bürger darstellt.

Wie profitiert ihr vom Service?

Der ABK verfolgt klare Ziele: wirtschaftliche, umweltgerechte Entsorgung und möglichst niedrige, stabile Gebühren für euch. Die qualitätsbewusste und serviceorientierte Leistungserbringung steht dabei im Mittelpunkt. Sowohl private als auch gewerbliche Kunden im Kieler Raum können die Dienstleistungen nutzen.

Ein gutes Beispiel dafür ist das Schadstoffmobil, welches eine praktische Serviceleistung des ABK ist, die direkt zu euch in den Stadtteil kommt. Regelmäßig fahren Fachkräfte mit dem speziell ausgerüsteten Sammelfahrzeug ausgewiesene, orangefarbene Haltestellen im Kieler Stadtgebiet an. An den ausgeschilderten Haltestellen findet ihr vor Ort die Termine, wann das Schadstoffmobil in eurem Stadtteil ist. Die Mitarbeiter nehmen haushaltsübliche Mengen schadstoffhaltiger Abfälle persönlich entgegen.

Haushaltsübliche Mengen sind maximal 20 Kilo beziehungsweise 20 Liter Farbe. Die persönliche Abgabe bei den Fachkräften ist dabei Pflicht. Durch die von ihnen ausgehenden Gefahren gilt für Schadstoffe, dass diese nur bei den Mitarbeitern der Schadstoffsammlung persönlich abgegeben werden. Leider kommt es trotzdem vor, dass schadstoffhaltige Abfälle außerhalb der festgesetzten Sammelzeit an den Haltestellen abgestellt werden.

Kooperation mit dem ECHT.GUT Kaufhaus

Seit 2025 kooperiert der ABK mit der Stadtmission Kiel im Projekt "ECHT.GUT." – Wiederverwenden statt Wegwerfen. Über die ABK-Webseite könnt ihr noch gebrauchsfähige Möbel zur Abholung anmelden. Die Kooperation läuft zunächst bis Juni 2027 und fördert aktiv die Zero-Waste-Ziele der Stadt. Christian Schmitt, Werkleiter des ABK, erklärt: "Im Sinne der Zero Waste Ziele ist die Gebrauchtmöbelsammlung ein guter Weg, die Wiederverwertung zu fördern."

In den ersten sechs Wochen gingen bereits 30 Anmeldungen für Gebrauchtmöbel ein. Von Betten über Wohnzimmerschränke bis zu Sofas und Regalen konnten zahlreiche Möbelstücke vor der energetischen Verwertung gerettet werden. Die Gebrauchtmöbelabholung ist der umweltschonendere Weg zur herkömmlichen Sperrgutentsorgung. Jeder kann auf einfachem Weg mitwirken und Gebrauchsfähiges zu neuem Leben verhelfen.

Das ECHT.GUT.-Kaufhaus legt den Fokus auf Ressourcenschonung und soziale Hilfe. Heinke Koriath, Leiterin des Kaufhauses, betont: "Es geht uns auch darum, bedürftige Personen günstig zu versorgen." Wer Rente, BAföG oder Bürgergeld bezieht, erhält 25 Prozent Rabatt auf alle Möbel gegen entsprechenden Nachweis. Alle Menschen können im Kaufhaus einkaufen – unabhängig vom verfügbaren Budget.

Warum funktioniert das Online-System besser?

Das neue Online-System bringt erhöhte Sichtbarkeit, direktere Kontakte und bessere Vorabkontrolle. Interessierte melden sich bei ECHT.GUT. und schicken Fotos ihrer Möbel per E-Mail. Früher wurden sieben von zehn angebotenen Gegenständen abgelehnt. Heute sind es nur noch etwa fünf Prozent. Das spart Zeit und Aufwand für alle Beteiligten. Direkt auf der ABK-Webseite erscheint ein Hinweis vor der Entsorgungsanmeldung.

Das Projekt bietet u.a. auch Langzeitarbeitslosen eine sinnvolle Tagesstruktur. Sie helfen bei der Sortierung und dem Verkauf der gespendeten Möbel. So entstehen Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen ohne Arbeit. Nachhaltigkeit und soziale Hilfe gehen Hand in Hand. Wertvolle Ressourcen werden geschont und Menschen mit wenig Geld erhalten bezahlbare Möbel.

Wo könnt ihr Wertstoffe abgeben?

Der Wertstoffhof in der Daimlerstraße 2 steht euch montags bis freitags von 8.00 bis 16.00 Uhr zur Verfügung. Dort und im Wertstoff-Zentrum Clara-Immerwahr-Straße 6 werden Abfälle und Wertstoffe abgenommen, viele davon kostenlos. Das Meiste wird recycelt, um Rohstoffe wieder nutzbar zu machen und Gefahrstoffe sicherzustellen.

Im Wertstoffzentrum Clara-Immerwahr-Straße 6 befindet sich eine der modernsten Anlagen Deutschlands. Auf gut 3.400 Quadratmetern könnt ihr Schadstoffe wie Farben, Chemikalien oder Batterien fachgerecht abgeben. Die Anlage ist für einen Jahresumschlag von bis zu 15.400 Tonnen zugelassen. Größere Lagerkapazitäten und optimierte Betriebsabläufe machen die Entsorgung deutlich komfortabler als am alten Standort in der Gutenbergstraße.

Erweiterte Öffnungszeiten abends und am Samstag

Montags bis freitags von 9.00 bis 17.00 Uhr, samstags von 9.00 bis 14.30 Uhr: Diese erweiterten Zeiten bedeuten mehr Flexibilität für euch. Im Vergleich zur bisherigen Schadstoffsammelstelle könnt ihr künftig auch nach Feierabend und samstagnachmittags vorbeikommen. Die wettergeschützte Überdachung sorgt für angenehme Entsorgungsbedingungen bei jedem Wetter.

Der ABK setzt am neuen Standort auf regenerative Energien für die Wärmeversorgung. Eine Photovoltaikanlage erzeugt den benötigten Strom direkt vor Ort, womit fossile Energieträger nicht mehr zum Einsatz kommen. Energieeffiziente Beleuchtung rundet das Konzept ab. Die Gesamtinvestition von rund 4,7 Millionen Euro zahlt sich durch moderne Technik und höchste Sicherheitsstandards aus. Nach knapp zweijähriger Bauzeit erfüllt die Anlage alle technischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen.

Auf der Suche nach weiteren nachhaltigen Initiativen in Kiel? Wir von kiel-magazin.de stellen euch regelmäßig spannende Projekte aus dem Norden vor.