Zero Waste einkaufen in Kiel

Der Ablauf ist einfach und hygienisch durchdacht. Ihr bringt saubere Behälter mit und stellt sie auf ein Tablett auf der Theke. Das Personal wiegt erst das leere Gefäß, füllt dann die Ware mit Zange oder Handschuh ein und wiegt erneut. Ihr verschließt den Behälter selbst – so bleibt alles kontaktlos und sicher.

Zero Waste Einkaufen heißt, dass ihr eure eigenen Gläser, Becher oder Dosen in teilnehmende Geschäfte mitbringt. Dort werden eure Behälter hygienisch befüllt, ohne dass neuer Verpackungsmüll entsteht. Die Initiative Zero Waste Kiel e.V. kennzeichnet alle Partner mit einem speziellen Sticker, damit ihr sie sofort erkennt.

Je nach Produkt gibt es verschiedene Befüllmethoden:

Kontaktlos hinter der Theke : Behälter wird per Tablett übergeben und vom Personal befüllt

: Behälter wird per Tablett übergeben und vom Personal befüllt Direkte Übergabe : Lose, trockene Ware wie Obst oder Nüsse kommt direkt in eure Netze oder Beutel

: Lose, trockene Ware wie Obst oder Nüsse kommt direkt in eure Netze oder Beutel Getränke to go: Eigene Becher werden auf der Theke abgestellt und befüllt

Zero Waste Kiel e.V. stellt allen Partnern einen hygienesicheren Ablaufplan zur Verfügung. Das Personal wird geschult, damit keine Unsicherheiten entstehen. Wichtig: Bereits befüllte Produkte werden nicht zurückgenommen, und mitgebrachte Behälter kommen nie ohne Tablett hinter die Theke. So bleiben alle Standards eingehalten. Neue Geschäfte sind selbstredend immer gesucht und können gerne auf den Verein zukommen, sollten diese Fragen oder Interesse haben.

Wo findet ihr teilnehmende Geschäfte?

Die Initiative macht Geschäfte, Cafés, Restaurants und Wochenmarktstände in Kiel sichtbar, die unverpacktes Einkaufen ermöglichen. Achtet einfach auf den Zero-Waste-Sticker im Schaufenster oder an der Theke oder schaut auf der digitalen Karte nach, welche Unternehmen und Geschäfte schon teilnehmen. Das Projekt wird durch BINGO! Die Umweltlotterie gefördert und wächst stetig weiter.

