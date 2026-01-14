Das Zentrum basiert auf den Säulen Natur, Netzwerk und Bildung. Ziel ist es, die Funktionsweise von Ökosystemen besser zu verstehen und nachhaltige Methoden praktisch zu nutzen . Biodiversität, Zusammenarbeit und gemeinsames Lernen stehen im Mittelpunkt. Die Vision wird regelmäßig weiterentwickelt und spiegelt die Wünsche der Mitwirkenden wider.

Die Gartentreffen finden mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr statt, das Plenum jeden zweiten Mittwoch (ungerade Kalenderwochen) von 19 bis 21 Uhr in der Alten Mu . Planungstreffen gibt es mittwochs ab 18 Uhr. So könnt ihr flexibel und nach euren Möglichkeiten Teil der Gemeinschaft werden.

Mitmachen ist unkompliziert und für jeden möglich. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Ihr könnt euch bei den wöchentlichen Gartentreffen oder bei verschiedenen Aktionen beteiligen . Als Mitglied habt ihr die Möglichkeit, das Vereinsleben mitzugestalten, erhaltet alle wichtigen Infos und könnt an Entscheidungen teilnehmen. Auch eine Fördermitgliedschaft unterstützt den Verein, falls euch wenig Zeit bleibt.

Das PermakulturZentrum Kiel e.V. ist ein aktiver Treffpunkt für alle, die sich für regenerative Stadtentwicklung begeistern . Gemeinsam arbeitet ihr daran, das städtische Umfeld ökologisch und sozial nachhaltig zu gestalten. Hier werden Permakultur-Prinzipien praktisch angewendet und ein Netzwerk für zukunftsfähige Ernährung aufgebaut.

Permakultur steht für einen ganzheitlichen Gestaltungsansatz, der auf den Beobachtungen natürlicher Systeme basiert. Ihr lernt, wie nachhaltige Methoden im Einklang mit der Natur funktionieren, sodass Lebensräume langfristig erhalten bleiben. Die Wertebasis der Permakultur wird ständig weiterentwickelt und bietet Orientierung für bewusstes und verantwortungsvolles Handeln.

Die Ethikgrundsätze der Permakultur

Permakultur ruht auf drei zentralen Ethikgrundsätzen: Achtsamkeit mit der Erde, Fürsorge für die Menschen und gerechtes Teilen. Diese Prinzipien geben euch eine klare Ausrichtung für den Umgang mit Ressourcen, Mitmenschen und der Zukunft. Ihr werdet Teil eines Systems, das Vielfalt fördert und auf Wertschätzung basiert.

Der Permakultur-Garten an der Alten Mu ist ein lebendiges Experimentierfeld mit Hoch-, Hügel- und Vertikalbeeten sowie einem Waldgarten. Hier entstehen durch sorgsamen Umgang mit Boden und Menschen praktische Beispiele für eine „essbare Stadt“. Ihr lernt, wie natürliche Kreisläufe wie Sonnenenergie, Boden und Regenwasser in das Gartendesign integriert werden, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.

Was bietet das Netzwerk?

Das Zentrum verbindet Permakultur-Interessierte aus Kiel und der Umgebung. Es entstehen wertvolle Kontakte und neue Projekte, die den Austausch und das Miteinander stärken. Offene Treffen bieten euch die Möglichkeit, auch ohne viel Zeit oder lange Wege dabei zu sein und von der Gemeinschaft zu profitieren.

Im Permakulturzentrum steht das gemeinsame Lernen im Mittelpunkt. Gartentreffen, Kurse und Workshops vermitteln euch Wissen und praktische Fähigkeiten zur Permakultur. Die Zusammenarbeit mit der deutschen Permakultur-Akademie sorgt für ein regelmäßiges Bildungsprogramm und bringt immer wieder neue Impulse.

Wie könnt ihr unterstützen?

Auch ohne regelmäßige Teilnahme könnt ihr das Zentrum durch eine Fördermitgliedschaft unterstützen. So helft ihr, die Arbeit und die Projekte langfristig zu sichern. Informiert euch einfach über Vision und Satzung, bevor ihr euren Antrag stellt und werdet Teil der Bewegung für eine nachhaltige Stadtentwicklung.

