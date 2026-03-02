Wie funktioniert der Onlineantrag?

Der digitale Antrag führt euch Schritt für Schritt durch den Prozess. Ihr könnt alle erforderlichen Unterlagen direkt hochladen und spart euch den Gang zur Behörde. Besonders komfortabel wird es mit der BundID: Dann läuft die gesamte Kommunikation mit der Zuwanderungsabteilung digital ab. Ohne BundID erfolgt die weitere Korrespondenz per Post.

Die Onlinedienste decken die wichtigsten aufenthaltsrechtlichen Anliegen ab. Ihr findet das Angebot in acht Sprachen. Die Anträge werden direkt an das Fachprogramm übermittelt und medienbruchfrei bearbeitet.

Folgende Leistungen sind verfügbar:

Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels

Erteilung einer unbefristeten Niederlassungserlaubnis

Änderungen aufenthaltsrechtlicher Nebenbestimmungen

Digitale Buchungsoptionen für Rententermine

Über das Terminportal der Stadt, über das bereits die Buchung für einen Termin für beispielsweise einen neuen Reisepass stattfindet, könnt ihr Termine für Rentenanträge selbst buchen. Die Termine werden täglich für die nächsten 90 Tage freigeschaltet. Bereits bei der Buchung erfahrt ihr, welche Unterlagen ihr mitbringen müsst. Selbst, falls ihr irgendetwas vergessen haben solltet, eine Erinnerungsmail mit den benötigten Unterlagen folgt postwendend.

Beachtet, dass Altersrenten frühestens sechs Monate vor Rentenbeginn beantragt werden können. Alternativ bleibt die Terminvereinbarung per Telefon (0431/901-2738) oder E-Mail (rentenberatung@kiel.de) weiterhin möglich.

Buchbar sind:

Altersrente (inklusive VBL und aus dem Ausland)

(inklusive VBL und aus dem Ausland) Erwerbsminderungsrente (inklusive VBL)

(inklusive VBL) Hinterbliebenenrente

Kontenklärung

Feststellung von Kindererziehungszeiten

