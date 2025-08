Kiel macht Verwaltung digital: Vier neue Online-Services starten

Online-Traukalender ersetzt Behördengang

Paare können ihren Hochzeitstermin im Standesamt Kiel jetzt bequem von zu Hause aus reservieren. Der neue Online-Traukalender unter kiel.de/heirat zeigt freie Termine an. Die überarbeitete Webseite bietet zusätzlich eine umfassende Übersicht zu allen wichtigen Aspekten der Eheschließung. Lange Wartezeiten am Telefon oder persönliche Termine für die Terminbuchung gehören damit der Vergangenheit an.

Verpflichtungserklärung komplett digital

Kieler können die Verpflichtungserklärung zur Übernahme der Kosten einer ausländischen Person jetzt online unter kiel.de/immigrationoffice einreichen. Der Service richtet sich an Personen, die Besucher aus Drittstaaten für bis zu 90 Tage nach Deutschland einladen möchten. Dazu gehören Freunde oder Familienangehörige aus dem Ausland. Nutzer benötigen lediglich das Servicekonto Schleswig-Holstein. Das bisherige persönliche Verfahren entfällt komplett.

QR-Code zeigt Status von Ausweisdokumenten

Wer in Kiel einen neuen Personalausweis oder Reisepass beantragt, erhält bei der Antragstellung automatisch eine Abholbenachrichtigung mit QR-Code. Dieser lässt sich mit jedem Smartphone oder Tablet scannen. Eine Statusseite zeigt dann an, ob das Dokument noch in Bearbeitung ist, zur Abholung bereitliegt oder ob es Verzögerungen gibt. Anrufe beim Stadtamt für Statusabfragen werden damit überflüssig.

Kindernamen rechtswirksam online anmelden

Eltern können den Namen ihres Kindes jetzt rechtswirksam über den Onlinedienst unter kiel.de/geburt anmelden. Auch dieser Service funktioniert mit dem Servicekonto Schleswig-Holstein. Die bisherigen Sprechzeiten im UKSH und im Städtischen Krankenhaus zur Geburtsbeurkundung enden zum 1. August 2025. Eltern sparen sich damit den Weg ins Krankenhaus und können die Namenserklärung bequem von zu Hause aus abgeben.

Einfache Nutzung mit höchsten Sicherheitsstandards

Alle neuen digitalen Angebote erfordern nur eine einmalige Anmeldung im Servicekonto Schleswig-Holstein. Die Landeshauptstadt Kiel garantiert höchste Sicherheitsstandards und eine benutzerfreundliche Bedienung. Die Services sind rund um die Uhr verfügbar und ermöglichen eine schnelle Bearbeitung der Anträge.

"Die Digitalisierung unserer Dienstleistungen ist ein entscheidender Schritt für eine moderne und serviceorientierte Verwaltung", betont Jutta Schlemmer, Leiterin des Kieler Stadtamtes. "Wir wollen den Menschen in Kiel den Alltag erleichtern und zeigen: Verwaltung kann auch einfach, schnell und digital funktionieren."

Stadtrat Christian Zierau erklärt: "Die Landeshauptstadt Kiel hat sich aufgemacht und arbeitet mit Hochdruck an der Transformation der Verwaltung. Die Digitalisierung ist dabei ein wichtiger Baustein – aber auch vor Ort arbeiten wir täglich daran, eine hohe Servicequalität zu erreichen."

Die neuen digitalen Lösungen stärken gleichzeitig die internationale Offenheit der Stadt. Besonders die vereinfachte Abwicklung von Verpflichtungserklärungen bei Einladungen von Gästen aus dem Ausland macht Kiel attraktiver für internationale Besucher und Familien mit Angehörigen im Ausland.