Gedenken an Hiroshima und Nagasaki: Lotosblüten für den Frieden

Ab 19.00 Uhr waren alle Kieler:innen eingeladen, gemeinsam Lotosblüten aus Papier zu basteln. Die symbolischen Blüten stehen für Frieden, Reinheit und Erleuchtung. Sie sollten an die unschuldigen Opfer der Atombomben erinnern und gleichzeitig die Hoffnung auf eine Welt ohne Atomwaffen ausdrücken.

Nach der Bastelaktion begrüßte Stadtpräsidentin Bettina Aust die Besucher. Sie betonte in ihrer Rede die Aktualität des Krieges und die Fragilität des Friedens und erinnerte an die verheerenden Folgen der Atombomben, die als "Narben in unserer Menschheitsgeschichte" unvergessen bleiben. Aust rief dazu auf, sich unermüdlich für den Frieden einzusetzen; die Veranstaltung setze "ein klares Zeichen gegen den Einsatz von Atomwaffen und für eine friedliche Zukunft". Die Lotosblüten stünden für die "Verpflichtung, die Schrecken der Vergangenheit nicht zu wiederholen".

Ralph Urban, Vertreter der Vorstandsmitglied der Deutschen Sektion der IPPNW (Ärzt:innen für die Verhütung des Atomkriegs), warnte eindringlich vor einer Wiederholung der Tragödie. Er unterstrich in Anlehnung an Carl Friedrich von Weizsäcker, dass ein Atomkrieg nicht geführt werden darf und nicht gewonnen werden kann und forderte den Beitritt zum Atomwaffenverbot sowie den Mut zum Verhandeln. Außerdem trug er einen Augenzeugenbericht von Akiko Takakura des Atombombenabwurfs in Hiroshima vor. Das Kieler Friedensforum rief außerdem zur fairen Diskussion und zum Widerstand auf.

Für die musikalische Begleitung sorgte die Gruppe Colibrí mit internationalen Liedern und Texten gegen Krieg und Gewalt.