Neue Freunde finden in Kiel: Mit diesen 11 Tipps klappt's bestimmt

Wer kennt es nicht: Man ist gerade angekommen in einer neuen Stadt, kennt niemanden und hat keine Ahnung, wie man neue Freunde und Freundinnen finden – geschweige denn erst einmal neue Leute kennenlernen – soll. Die gute Nachricht: In Kiel gibt es eine Menge Angebote und Unternehmungen, bei denen man direkt mit netten Leuten ins Gespräch kommen kann. Von sportlichen Freizeitaktivitäten über musikalische Verausgabung bis hin zu kreativen Workshops ist alles dabei. Außerdem ist die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins zwar auf dem Papier eine Großstadt, aber sie ist sehr viel weniger anonym als andere Großstädte. Und bei über 200.000 Einwohner:innen gibt es sicher viele Menschen, die auch auf der Suche nach einem Freund oder einer Freundin sind. In Kiel braucht ihr euch jedenfalls keine sorgen wegen der Freundessuche zu machen: Die Norddeutschen wirken vielleicht auf den ersten Blick etwas kühl – muss wohl am rauen Wetter liegen – aber wenn ihr einmal mit ihnen ins Gespräch kommt, merkt ihr ganz schnell, dass unter der harten Schale ein weicher Kern schlummert. Und wenn ihr einmal zu dem durchgedrungen seid, könnt ihr in Kiel echte Freund:innen fürs Leben finden. Für alle, die neu in der Sailing City sind oder einfach so ihren Freundeskreis erweitern wollen, sind hier 11 Insider Tipps, wie ihr in Kiel ganz schnell neue Leute kennenlernen und vielleicht sogar Freundschaften fürs Leben schließen könnt. 1. Kreative Workshops vom Studentenwerk SH

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Studentenwerk SH (@studentenwerksh) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Du hast eine Leidenschaft und möchtest Gleichgesinnte in deiner neuen Wahlheimatstadt Kiel kennenlernen? Dann melde dich am besten direkt zu Beginn des nächsten Wintersemesters bei einem oder mehreren Workshops des Studentenwerks an. Beim zwanglosen Töpfern, Malen, Singen, Podcasten, Fotografieren oder Tanzen findest du im Handumdrehen neue Freunde. Außerdem gibt es vom Studentenwerk ein Study Buddy Programm, bei dem sich alles um Freundschaften, Offenheit und interkulturelle Erfahrungen dreht. Wie du zum Study Buddy wirst und viele neue Leute kennenlernst, erfährst du hier. Website: studentenwerk.sh 2. Klettern im Hochseilgarten Altenhof

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Hochseilgarten Altenhof (@hochseilgarten_eckernfoerde) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Wenn ihr euch einmal gemeinsam an langen Seilen durch die Baumwipfel in Eckernförde geschwungen und dabei laute Tarzanschreie von euch gegeben habt – dann ist das Eis definitiv gebrochen! Allein das normale Klettern im Hochseilgarten macht einen Heidenspaß und es ist ganz egal, welche Figur ihr dabei macht. Für ein besonderes Erlebnis gibt es aber auch noch Events wie das Vollmondklettern, das Outdoor-Escape-Game oder die Jump&Run Team-Challenge, bei der du mit deinen Kolleg:innen oder Kommiliton:innen so richtig zusammenwachsen kannst. Standort: Am Bahnhof 14

Website: hochseilgarten-eckernfoerde.de 3. Tanzen im Team an der Förde VHS

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Förde-vhs (@foerdevhskiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Darf es etwas Line Dance, irischer Volkstanz oder doch lieber gleich der klassisch indische Kathak-Tanz sein? Die Kieler Volkshochschule bietet eine ganze Menge an konventionellen und weniger konventionellen Tänzen an – einer spaßiger und schwungvoller als der andere. Fest steht: Jeder einzelne Tanz ist ein Erlebnis der besonderen Art, das ihr so schnell nicht vergessen werdet. Außerdem bietet das gemeinsame Tanzbein schwingen genug Gesprächsstoff, um sich danach noch in der nächsten Bar zusammenzusetzen und sich darüber auszutauschen. Dafür bietet sich beispielsweise der nicht weit von der VHS gelegene Irish Pub von Kiel – das Pogue Mahone – an. So könnt ihr z.B. nach eurem Irish Dance Workshop das Motto des Abends gleich fortführen. Standort: Muhliusstraße 29-31

Website: foerde-vhs.de 4. Kennenlernen im Kieler KulturForum

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von STATT-CAFÉ - Café Bar Kultur (@stattcafekiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Was macht Kiel am frühen Abend? Die Antwort lautet: Kultur. Im Kieler KulturForum gibt es ein buntes Angebot an Programmpunkten für alle Altersklassen. Im gemütlichen Statt-Café finden jede Woche Poetry-Slams, Cabaret oder Konzerte statt. Auch Ausstellungen und Filme werden im KulturForum gezeigt und an manchen Abenden legt DJ Benno Zucker die beste Musik aus allen Jahrzehnten und Genres auf und bringt Jung wie Alt dazu, das Tanzbein zu schwingen. An Sitz- und Stehtischen des Statt-Cafés könnt ihr vor, nach oder während des Programms in entspannter Atmosphäre mit den anderen Gästen ins Gespräch kommen und nette Leute kennenlernen. Standort: Andreas-Gayk-Straße 31

Website: kiel.de/kulturforum 5. Kontakte knüpfen beim Karaoke

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Pogue Mahone Irish Pub Kiel (@poguemahone_kiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

In Kiel gibt es eine Reihe an Events, die regelmäßig stattfinden, nichts kosten und einfach nur Spaß machen. Dazu gehören auch die Karaoke Abende im Pogue Mahone. Jeden Dienstag werden hier die Songs bekannter Stars geschmettert. Dann ist der Irish Pub meistens so voll, dass ihr euch, um dazuzugehören, einfach nur unter die Leute mischen und mitsingen müsst. Der Pub bietet auch noch viele weitere regelmäßige Events an, bei denen es sich lohnt, mal vorbei zu schauen. Sicher hat sich schon so manch eine Freundschaft aus einem gemeinsamen Sieg – oder einer Niederlage – beim Pub Quiz entwickelt. Standort: Bergstraße 15

Website: poguemahone.de 6. Die Nachbarn kennenlernen Du willst ganz unkompliziert und schnell deine Nachbarn kennenlernen und schauen, wer so um dich herum wohnt? Bei nebenan.de kannst du dich anmelden und so mehr über deine Nachbarschaft herausfinden. Es ist schließlich nie verkehrt, ein paar Kontakte in deiner Umgebung zu knüpfen – denn was, wenn mal die Milch alle ist und du wolltest eigentlich Pancakes zum Sonntagsbrunch. Website: nebenan.de 7. Niemals allein bei Standard und Latein

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Förde Salsa Kiel (@foerdesalsa) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Als Dancing Queen – oder King – hat man in Kiel bei der Suche nach neuen Freundschaften leichtes Spiel. Nicht nur die CAU Kiel bietet kostenlose Tanzabende – und ein Tanzpartnerfindeprogramm – an, auch in vielen anderen Locations der Fördestadt wird regelmäßig das Tanzbein geschwungen. So finden im Blauen Engel jede Woche an mehreren Tagen Tanzabende – z.B. Tango, Swing oder Salsa – statt. Dann gibt es in der Kyles Bar regelmäßig "Salsa, Bachata y Kizomba" – sowohl kostenlose Einsteigerkurse als auch freie Tanzabende. Im Sommer könnt ihr euch außerdem an der Förde unter freiem Himmel quer durch alle Standard- und Lateintänze tanzen. Und auch in der Traum GmbH könnt ihr beim Salsa Weekend Kickoff für nur 5,- Euro mit euren Salsa-, Bachata- und ChaCha-Moves glänzen. Standort: Leibnizstraße 14 | Kaistraße 47 | Bergstraße 17a | Grasweg 19

Website: uni-kiel.de | blauerengel-kiel.de | barlounge47.business.site (Kyle's Bar) | traumgmbh.de 8. Freizeitpartner:innen und Bekanntschaften finden mit 50 + Mit jedem neuen Abschnitt im Leben beginnt auch wieder die Suche nach neuen Bekanntschaften und Freund:innen, die gerade ähnliche Interessen und Hobbies haben. Du bist über 50 Jahre alt und der Meinung, für neue Begegnungen ist es nie zu spät? Bei lebensfreude.de findest du Gleichgesinnte. Ob du nach einer Reisebegleitung, einer Bekanntschaft oder einer Freundschaft fürs Leben suchst – bei lebensfreude.de kannst du all das finden. Website: lebensfreunde.de 9. Grüner Daumen in Kiel

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Marius_Schneekloth_Herzog (@marius_schneekloth_herzog) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Seid ihr erst einmal in Kiel angekommen, werdet ihr schnell merken, dass die Bewohner:innen der Landeshauptstadt ausgesprochen grün sind von ihrer Mentalität her. Beinahe jede:r hier hat die nachhaltige TooGoodToGo App, ist in irgendeinem Gartenverein tätig oder fischt als Hobby Plastik aus der Ostsee. Was sie alle vereint: der Wunsch, der Umwelt etwas Gutes zu tun. Um also möglichst schnell neue Kontakte zu knüpfen, könnt ihr euch einfach einem der vielen grünen Vereine in Kiel anschließen. Da bietet sich zum Beispiel der Butterbaumverein an, der sich um den Botanischen Garten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel kümmert. Wer sich nicht direkt verpflichten mag, kann auch erst mal an einem BeachCleanup oder einer anderen Müllsammelaktion teilnehmen. So könnt ihr zeigen, dass auch euch die Umwelt am Herzen liegt. Mehr zu den Aktionen findet ihr auf www.abki.de und unter dem #AllesindieTonne. Standort: Am Botanischen Garten 2

Website: butterbaum.de 10. Werkeln in der Alten Mu

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ALTE MU Impuls-Werk e.V. und eG (@altemu.impulswerk) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Kreative Köpfe aufgepasst! Du bist handwerklich begabt oder bist gewillt, dich an etwas Kreativem zu versuchen? Sicher findest du in deinem Haushalt irgendeinen wackligen Stuhl, ein kaputtes Schränkchen oder sogar ein kleines künstlerisch-handwerkliches Projekt, bei dem du etwas Hilfe gebrauchen kannst. In der alten Mu gibt es jedenfalls nicht nur eine 200 Quadratmeter große offene Holzwerkstatt, sondern auch ein paar Freiwillige, die dir und vielen anderen gern beim Handwerk behilflich sind. Und wer weiß, vielleicht befindet sich ja deine neue beste Freundin oder dein neuer bester Freund darunter. Auch zahlreiche andere tolle Aktionen und Events finden in der Alten Mu statt. Schau am besten einfach mal vorbei. Standort: Lorentzendamm 6-8

Website: altemu.de 11. Gemeinsam Gassi gehen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kathrin Jebsen-Marwedel (@illustratedjournal) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Hier etwas für alle Hundefans und -besitzer:innen! Wer selbst einen Hund hat, weiß, wie schnell man bei einem Gespräch über die Vierbeiner neue Freundschaften schließen kann. Die Liebe zu den kleinen Wuscheln verbündet einfach. In Kiel sind jeden Tag 9000 Hunde mit ihren Herrchen und Frauchen unterwegs. Das Potenzial, darüber neue Leute kennenzulernen, ist also vorhanden. Jetzt muss man nur noch wissen, wo man diese antreffen kann und da kommen die Hunde-Auslaufflächen ins Spiel. Neben kostenlosen Hunde-Schietbüdeln – die es hier an jeder Ecke gibt – stellt die Stadt Kiel insgesamt 19 Orte, an denen Hunde ohne Leine laufen dürfen, bereit. Hier können sich die Vierbeiner austoben, während sich die Zweibeiner nett unterhalten können. Sicher findest du auch Hundeauslaufflächen in deiner Nähe. Website: kiel.de/hunde_in_kiel

Ortsinformationen Hochseilgarten Altenhof Am Bahnhof 14 24340 Eckernförde E-Mail Website Facebook Instagram

Karte anzeigen

Weitere Ortsinformationen Förde-vhs Muhliusstraße 29-31 24103 Kiel 0431/9015200 E-Mail Website

Statt-Café Andreas-Gayk-Straße 31 24103 Kiel Website

Kulturforum Kiel Andreas-Gayk-Straße 31 24103 Kiel 0431/9013400 E-Mail Website

Pogue Mahone Bergstraße 15 24103 Kiel 0431/99698383 E-Mail Website

Blauer Engel Kaistraße 47 24114 Kiel 0431/8001919 E-Mail Website Facebook Instagram

Kyle's Bar Bergstraße 17a 24103 Kiel 0176/20612865 Facebook Instagram

Traum GmbH Grasweg 19-21 24118 Kiel 0431/544450 E-Mail Website Facebook Instagram

Botanischer Garten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Am Botanischen Garten 1-9 24118 Kiel E-Mail Website

Alte Mu Lorentzendamm 6-8 24103 Kiel 01578/1508693 E-Mail Website Facebook Instagram

Weitere Empfehlungen