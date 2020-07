Diese landesweit einzigartige Förderung ist gefährdet, sobald die Stadt die kommunale Betreibung aufgibt und in kommerzielle Hände gibt. Gleichermaßen Künstler aus der Region wie auch national und international bekannte Solistinnen, Solisten und Gruppen finden hier Auftrittsmöglichkeiten.



In Kooperation mit Kieler Auslandsgesellschaften, Buchhandlungen, Verbänden und Institutionen werden zahlreiche Veranstaltungen organisiert.



Der Saal mit ca. 250 Plätzen bietet den Besuchern mit einem Flügel und der entsprechenden Technik Auftrittsmöglichkeiten für Künstler aus der Region sowie national und international bekannte Solisten und Gruppen. Auch Lesungen, Vorträge und Theateraufführungen können hier stattfinden.



Alle Termine im Kulturforum Kiel finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.



Weitere Informationen www.initiative-kulturforum-kiel.de