Luna Club Kiel: Seit über 20 Jahren eine Institution für Clubkultur

Standort auf der Partymeile Kiels

Der Luna Club befindet sich in der Bergstraße 17a, mitten auf der Partymeile Kiels. Was in Hamburg die Reeperbahn ist, ist in Kiel die Bergstraße – und der Luna Club ist seit Jahren ein fester Bestandteil dieser pulsierenden Szene. Dank seiner zentralen Lage ist der Club für Partygänger und -gängerinnen aus ganz Schleswig-Holstein leicht zu erreichen.

Vielfältiges Programm jenseits des Mainstreams

Das Besondere am Luna Club ist sein abwechslungsreiches Programm, das weit über den musikalischen Mainstream hinausgeht. Hier erwarten dich alternative DJ-Sets und Indie-Konzerte, die garantiert für ausgelassene Stimmung auf der Tanzfläche sorgen. Die Resident-DJs des Clubs sowie regelmäßige nationale und internationale Gast-Acts präsentieren jedes Wochenende ein anderes Genre, von Techno und House über Trance bis hin zu Rap, Reggae, Soul, Funk und Trap ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die kreativen Veranstaltungstitel wie "Liberté, Egalité, Beyoncé" oder "Rave against the Machine" zeigen, dass im Luna Club Spaß und Originalität großgeschrieben werden. Hier treffen sich Nachtschwärmer, Musikliebhaber und Freigeister, um gemeinsam die Nacht zum Tag zu machen.

Mehr als nur Partys: Kulturelles Angebot im Luna Club