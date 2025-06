Die Kieler Schaubude: Ein Treffpunkt für die subkulturelle Szene

Auch für Livemusik-Fans hat die Schaubude einiges zu bieten. Regelmäßig finden Konzerte verschiedenster Genres statt, bei denen sowohl lokale als auch überregionale Künstler auf der Bühne stehen . Wer es hingegen lieber elektronisch mag, kommt bei den zahlreichen Partys und Raves auf seine Kosten, die vor allem an den Wochenenden die Schaubude in einen pulsierenden Dancefloor verwandeln.

Das Programm der Schaubude ist so bunt und vielfältig wie die Besucher und Besucherinnen selbst . Von Indie über Pop und Metal bis hin zu Punk, Drum and Bass und Techno wird musikalisch einiges geboten. Besonders beliebt sind die Karaoke-Abende und Kicker-Turniere , die jeden Donnerstag stattfinden und bei denen jeder sein Können unter Beweis stellen kann.

Seit Oktober 2024 befindet sich die Schaubude in neuen Räumlichkeiten . In der Bergstraße 17 hat der Club im Hinterhof ein neues Zuhause gefunden. Doch auch wenn sich die Location geändert hat, ist eines gleichgeblieben: Die Schaubude steht nach wie vor abseits des Mainstreams und bietet eine Alternative zum konventionellen Nachtleben.

Hier wird großer Wert auf eine inklusive und diskriminierungsfreie Club-Kultur gelegt. Diskriminierendes Verhalten wird in jeglicher Form geächtet und nicht toleriert.

Um dies durchzusetzen, setzt die Schaubude bei vielen Veranstaltungen auf ein spezielles Awareness-Team. Die Mitglieder dieses Teams sind speziell geschult und fungieren als Ansprechpartner bei Problemen jeglicher Art. Egal ob es um Übergriffigkeiten, Unwohlsein oder andere Schwierigkeiten geht – das Awareness-Team ist immer zur Stelle und hilft diskret und lösungsorientiert.

Aber nicht nur die extra geschulten Awareness-Mitarbeiter sind sensibilisiert. Das gesamte Schaubuden-Team hat ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Gäste und ist stets hilfsbereit, um allen einen schönen und unbeschwerten Abend zu ermöglichen. Dieser respektvolle und achtsame Umgang miteinander zeichnet die besondere Atmosphäre der Schaubude aus.

Immer einen Besuch wert

Egal ob zum Kickern und Karaoke singen am Donnerstag oder zum Tanzen und Feiern am Wochenende – ein Besuch in der Schaubude lohnt sich immer. In der einzigartigen Location im Hinterhof der Bergstraße kommen Jung und Alt zusammen, um gemeinsam Spaß zu haben und den Alltag für ein paar Stunden hinter sich zu lassen.

Auch wenn man alleine unterwegs ist, findet man in der Schaubude schnell Anschluss. Die Besucherinnen und Besucher sind offen, freundlich und stets für einen Schnack zu haben. Hier steht das Miteinander und die Freude an der Musik im Vordergrund – perfekte Voraussetzungen, um neue Leute kennenzulernen und Freundschaften zu schließen.

Für alle etwas dabei

Mit ihrem abwechslungsreichen Programm, der einzigartigen Atmosphäre und der besonderen Location ist die Kieler Schaubude ein absolutes Muss für alle Nachtschwärmer und Musikliebhaber. Hier kommen alle auf ihre Kosten und können gemeinsam mit Gleichgesinnten zu guter Musik feiern.

Wer also auf der Suche nach einem Ort zum Abschalten, Tanzen und nette Leute kennenlernen ist, der ist in der Schaubude genau richtig. Einfach vorbeikommen und sich selbst von dem einzigartigen Flair überzeugen!

Einen Überblick über alle Events in der Schaubude findet ihr online unter schaubude-kiel.de/events.