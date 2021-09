Benefiz-Konzert zugunsten wohnungsloser Menschen

Wann? Samstag, 25. September 2021, ab 15.00 Uhr Wo? Freilichtbühne Krusenkoppel Tickets: Tickets direkt hier bestellen

Viele Kieler werden die "Gegen die Kälte"-Konzertreihe zugunsten wohnungsloser Menschen kennen. 2020 ist das Konzert Corona-bedingt leider ausgefallen.

Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf fließen in diesem Jahr in das Projekt Tiny House. "Tiny House" ist ein Projekt der Stadtmission in Kooperation mit dem Studentenwerk SH.

Mit Spendengeldern, dem Erlös aus dem Kartenverkauf des Konzerts gegen die Kälte und der tatkräftigen Unterstützung vieler Firmen werden gespendete Wohn-Container zu vollausgestatteten und wohnlichen Tiny Houses ausgebaut. Diese werden für zwei Frauen mit unterschiedlichem Lebenshintergrund ein Zuhause auf Zeit.

Die Musiker Stefan Gwildis und Laith Al-Deen, jeweils mit eigener Band, werden für gute Stimmung sorgen.

Die Erfahrung bei derzeit laufenden Veranstaltungen zeigt, dass viele ihre in 2020 gekauften Tickets verfallen lassen – z. B. aus Termingründen. Es lohnt sich daher, am Konzertabend einfach vorbeizukommen, alle restlichen Karten werden an der Tageskasse verkauft. Wer sich online im Vorhinein Tickets sichern will, kann das auf eventim.de machen.

Beim Konzert gilt die 3G-Regel: Zutritt haben nur geimpfte, genesene und getestete Personen mit entsprechendem Nachweis. Info für alle, die schon 2020 Karten für das Konzert gekauft haben: Diese Karten sind weiterhin gültig!

Quelle: stadt.mission.mensch gemeinnützige GmbH