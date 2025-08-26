Bayoogie Masters bringen Blues und Boogie Woogie ins KulturForum

Wann: Sonntag, 14. September 2025, 18.00 Uhr Wo: KulturForum Kiel Eintritt: Vorverkauf 24,- Euro zzgl. Gebühr, Abendkasse 29,- Euro Tickets: online unter bayoogie.com

Zwei Meister am Piano

Georg Schroeter begeistert das Publikum mit seinem ruralen Blues-Piano. Sein Spiel verkörpert die Ursprünge und die Seele des Blues. Christian Christl widmet sich hingegen den klassischen Boogie Woogie-Stücken der 1930er und 1940er Jahre. Diese Kombination aus traditionellem Blues und klassischem Boogie Woogie verspricht einen abwechslungsreichen Konzertabend.

Die beiden Pianisten haben bereits bei früheren Auftritten im KulturForum überzeugt. Ihr neues Veranstaltungsformat konzentriert sich ganz auf die Kraft und Vielseitigkeit des Pianos. Jeder Musiker bringt seinen eigenen Stil mit und schafft so einen spannenden Kontrast zwischen den verschiedenen Epochen und Ausprägungen der Musik.

Torsten Zwingenberger als Special Guest

Als besonderen Höhepunkt haben Schroeter und Christl den Schlagzeuger Torsten Zwingenberger eingeladen. Zwingenberger gilt seit den 1970er Jahren als Ikone im Boogie Woogie. Seine Karriere umfasst unzählige Auftritte in TV-Shows, wo er das Publikum mit seinem groovigen und virtuosen Schlagzeugspiel beeindruckte.

Zwingenberger beherrscht die Dynamik einer Dampflokomotive wie kaum ein anderer Schlagzeuger. Seine rhythmischen Fähigkeiten verleihen den Piano-Stücken zusätzliche Kraft und Tiefe. Die Kombination aus zwei Pianos und Zwingenbergers kraftvollem Schlagzeug wird den Konzertsaal zum Leben erwecken.

Tickets und Veranstaltungsdetails

Christian Christl fungiert als Veranstalter des Konzerts. Die Tickets kosten im Vorverkauf 24,- Euro zuzüglich Gebühr. An der Abendkasse zahlen Besucher 29,- Euro. Karten gibt es auf der Website bayoogie.com.

Das Konzert findet am Sonntag, 14. September 2025, um 18.00 Uhr im KulturForum statt. Die Veranstaltung verspricht einen authentischen Einblick in die Welt des Blues und Boogie Woogie. Fans dieser Musikrichtungen erleben drei Meister ihres Fachs in einer intimen Atmosphäre.