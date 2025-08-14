Schleswig-Holstein Musik Festival gastiert im KulturForum

Wann? 25. August 2025 um 19.30 Uhr Wo? KulturForum in der Stadtgalerie Tickets: Hier direkt Tickets kaufen

Atmosphärischer Soloabend über Istanbul

Der renommierte Perkussionist Emil Kuyumcuyan zelebriert am 25. August um 19.30 Uhr einen atmosphärischen Soloabend im KulturForum in der Stadtgalerie. Die Veranstaltung findet in der Andreas-Gayk-Straße 31 statt.

Kuyumcuyan präsentiert eine faszinierende Multimedia-Performance über seine Heimatstadt Istanbul. Projizierte Bilder der dynamischen Metropole aus den 60er Jahren bis heute verschmelzen mit seinen Eigenkompositionen zu einer beeindruckenden Mixtur. Familienerinnerungen und atmosphärische Schlaglichter ergänzen das künstlerische Porträt der Stadt am Bosporus.

Vielseitiger Musiker mit professoraler Laufbahn

Der vielseitige Musiker überzeugte bereits im vergangenen Jahr beim SHMF in einem gemeinsamen Konzert mit der Porträtkünstlerin Asya Fateyeva. 2023 wurde Kuyumcuyan an der Musikhochschule in Frankfurt zum Professor für Schlagzeug berufen.

Seine mal lyrisch-nostalgischen, mal kantig-energetischen Kompositionen trägt er an verschiedenen Instrumenten vor. Marimba, Vibraphon, weitere Percussion-Instrumente sowie Klavier kommen zum Einsatz. Die Werke zeigen Einflüsse traditioneller Musik, Jazz und zeitgenössischer Strömungen.

Künstlerische Reflexion über eine Metropole

Zentral für Kuyumcuyans Performance steht eine philosophische Frage: Ist Istanbul überhaupt als Stadt greifbar? Oder kann die Metropole am Bosporus nur als Sammlung flüchtiger Momente dargestellt werden, die sich ständig neu formen und verändern?

Diese Reflexion macht die Performance zu mehr als einem gewöhnlichen Konzert. Sie wird zu einer künstlerischen Auseinandersetzung mit Heimat, Erinnerung und der Vergänglichkeit urbaner Räume.

Besondere Ausnahme in der Sommerpause

Das KulturForum macht normalerweise im August Sommerpause. Für diesen besonderen Gastauftritt des Schleswig-Holstein Musik Festivals macht die Kultureinrichtung jedoch eine Ausnahme. Die Veranstaltung markiert damit einen außergewöhnlichen Höhepunkt vor der regulären Wiedereröffnung.

Die Multimedia-Performance "Istanbul Roots" verspricht einen unvergesslichen Abend zwischen Musik, visueller Kunst und persönlicher Erzählung. Kuyumcuyans künstlerische Reise durch seine Heimatstadt lädt das Publikum ein, Istanbul durch die Augen eines Künstlers neu zu entdecken.