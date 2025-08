Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen bringen "Egg Benedict" nach Kiel

Am 17. Oktober 2025 gastiert die Hamburger Band "Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen" (DLDGG) in der Hansa48 in Kiel. Die fünf Musiker präsentieren ihr neues Album "Egg Benedict", das am 9. Mai 2025 erschienen ist. Der Auftritt ist Teil ihrer großen Tournee zum neuesten Longplayer.