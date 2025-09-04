Wir verlosen 1x2 Tickets für das Konzert von Montez bei Channel Aid 2025

Wann? 21. bis 23. Oktober 2025 Wo? Deutsches SchauSpielHaus Hamburg Eintritt: ab 59,- Euro, Aftershow-Party ab 129,- Euro Tickets: exklusiv auf eventim.de* Vom Konzerthaus ins Schauspielhaus Das Deutsche Schauspielhaus löst 2025 die Elbphilharmonie als Austragungsort ab. Das über 125 Jahre alte Gebäude zählt zu Europas modernsten Sprechtheatern und fasst pro Abend knapp 1.150 Zuschauer. Die zentrale Lage in Hamburg und die kleinere Kapazität schaffen eine intimere Stimmung als in den Vorjahren. Die Organisatoren sehen in dem Wechsel neue Möglichkeiten. Das historische Theater bietet den idealen Rahmen für emotionale Auftritte zugunsten sozialer Projekte. Drei Abende, drei verschiedene Musikrichtungen Channel Aid erweitert das Format 2025 auf drei aufeinanderfolgende Tage. Jeder Abend präsentiert einen anderen Headliner mit dem Lufthansa Orchester unter Steven Lloyd-Gonzalez. Der Chor Hamburg Voices begleitet alle Auftritte. Am Dienstag, 21. Oktober 2025, startet Rea Garvey die Reihe. Seine charakteristische Stimme wird den ersten Abend prägen.

die Reihe. Seine charakteristische Stimme wird den ersten Abend prägen. Mittwoch, 22. Oktober 2025, gehört Samy Deluxe. Der Hamburger Rapper pflegt seit 2018 eine enge Verbindung zu Channel Aid. Er stellte damals Songs seines MTV-Unplugged-Albums für die digitalen Kanäle zur Verfügung und spendete alle Erlöse an seinen Verein "Salut Deluxe". "Diese Show war seit langem ein großer Traum von uns allen und wird Hamburgs Musikfans ein unvergessliches Erlebnis bieten", kommentiert Channel Aid die besondere Zusammenarbeit.

Den Abschluss am Donnerstag, 23. Oktober 2025, gestaltet Montez. Der Rapper und Sänger wird die dreitägige Veranstaltung kraftvoll beenden. Erfolgsgeschichte mit prominenter Unterstützung Die vergangenen fünf Jahre brachten Channel Aid große internationale Namen auf die Bühne. Rita Ora, James Arthur, Bastille, Cro und Wincent Weiss unterstützten die Charity-Konzerte in der Elbphilharmonie. Mitschnitte aller Auftritte stehen auf dem YouTube-Kanal zur Verfügung und sammeln kontinuierlich weitere Spenden für die geförderten Projekte.

Große Afterparty mit DJ-Elite Nach dem letzten Konzert am Donnerstag, 23. Oktober 2025, startet um 23.00 Uhr die Channel Aid Aftershowparty. Das Port des Lumieres wird zur Partylocation. Das Haus für immersive und digitale Kunst verwandelt sich mit großen Projektionen und speziellem Content in eine einzigartige Clubatmosphäre. Vier Top-DJs übernehmen die musikalische Gestaltung: David Puentez, bekannt von Festivals wie Parookaville und eine feste Größe der Hamburger Szene.

Dominique Jardin, eine der erfolgreichsten weiblichen DJs Europas.

Fedde Le Grand, niederländische DJ-Legende und Stammgast auf den Main-Stages von Tomorrowland.

Topic komplettiert das Quartett mit über 22 Millionen monatlichen Spotify-Hörern als einer der gefragtesten DJs weltweit. Ticketverkauf in vollem Gange Für alle drei Abende laufen die Vorverkäufe* bereits. Günstige Tickets sind fast vollständig vergriffen. Aftershowparty-Tickets* kosten 129,- Euro inklusive aller Getränke von den Channel Aid Partnern. Direkter Weg zu den Hilfsprojekten Channel Aid sammelt Geld für Help Alliance, Chance To Dance und Saving An Angel. Die Help Alliance der Lufthansa Group arbeitet seit über 25 Jahren für bessere Bildung und Zukunftschancen junger Menschen. Das Motto "In der Welt. Bei den Menschen." steht über mehr als 70 Projekten in über 40 Ländern. Jeder gespendete Euro fließt direkt in die Projektarbeit. 2024 erreichten die Programme über 120.000 Kinder und Jugendliche. Channel Aid setzt auf nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe und spricht bewusst junge Menschen an. Die Veranstaltung beweist Jahr für Jahr: Die junge Generation will Verantwortung übernehmen und positive Veränderungen schaffen.

