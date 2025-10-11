Hey Julis feiert Vinyl-Release mit Musik und FLINTA-Poesie

Wann? Freitag, 14. November 2025 Wo? COBL Co-Working Café Eintritt? Frei nach voheriger Anmeldung Anmeldung? eventbrite.de

Was macht Hey Julis! einzigartig?

Hey Julis! zählt zu den spannendsten Stimmen der europäischen Indie-/Alt-Pop-Szene. Mit über 2,2 Millionen TikTok-Views und mehr als 120 gespielten Festivals bringt die Band frischen Wind und Vielfalt ins Musikgeschehen. Ihr Mix aus Musik, Poesie und Akustik-Songs setzt neue Impulse.

Die Vinyl-Release-Tour 2025 im Überblick

Die Vinyl-Release-Tour startet im November 2025 und verbindet Musik, Poesie und die Stimmen von FLINTA-Personen. FLINTA steht für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, Trans- und Agender-Personen. Dieses Engagement macht die Tour besonders und gibt Vielfalt eine Bühne.

Bei jedem Termin erlebt ihr einen besonderen Abend mit kostenfreiem Eintritt, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Die Tour umfasst vier Städte in Norddeutschland und macht Kunst direkt erlebbar.

Tourtermine und Orte

Ihr könnt Hey Julis! an diesen Orten live erleben:

11.11.2025 – Flensburg, Onoma Café

14.11.2025 – Kiel, COBL Co-Working Café

18.11.2025 – Hamburg, Café Koppel

20.11.2025 – Lübeck, Cyroline

Beginn ist jeweils um 19:00 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, aber die Plätze sind begrenzt.

Kunst und Musik vereint

Das Debütalbum "Significant Bother“ erscheint als limitierte Vinyl-Edition. Jede Schallplatte ist ein Unikat, gestaltet von der queerfeministischen Illustratorin Hannah Teapot aus Bremen. Neun Albumcover ergeben zusammen ein großes Kunstwerk und machen die Edition zum Sammlerstück.

Die Gestaltung der Vinyls spiegelt die Haltung und Kreativität von Hey Julis! wider. Mit jedem Albumcover setzt ihr ein Zeichen für Vielfalt und künstlerische Individualität. Die Verbindung von Musik und Kunst macht dieses Release einzigartig.

