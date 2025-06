Das Tucholsky Kiel: Der angesagte Club für unvergessliche Partynächte

Wenn du das Tucholsky in Höchstform erleben willst, dann komm zur Kieler Woche! Traditionell im Juni steppt hier so richtig der Bär. An fünf aufeinanderfolgenden Tagen wird bis in die frühen Morgenstunden durchgefeiert. Jeden Abend ab Mitternacht heizen dir die besten Club-DJs mit fetten Beats ein. Der Eintritt kostet nur 10,- Euro, dafür bekommst du eine unvergessliche Party-Nacht.

Wo du das Tucholsky findest

Der Club befindet sich in zentraler Lage in der Bergstraße 17. Hier bist du mitten im Herzen von Kiel, perfekt um vor oder nach deinem Clubbesuch noch die Stadt unsicher zu machen. Direkt die Straße hinunter liegt das Pogue Mahone, der beliebteste Irish Pub Kiels – perfekt zum Vorglühen.

Alle kommenden Events im Tucholsky Club findest du online unter tucholsky.club.