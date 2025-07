Bio-Mobil startet in Kiel: Regionale Produkte im Fokus

Das EU-Bio-Mobil hat am 24. Juli 2025 an der Kieler Förde seine Tour durch Deutschland gestartet. Als interaktiver Erlebnisort auf Rädern informiert es bis zum 10. August entlang der Kiellinie über ökologischen Landbau und regionale Wertschöpfung. Kiel ist der einzige Halt des Mobils in Schleswig-Holstein.