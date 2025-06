Klimaschutz - Schulwochen für Kieler Schulen

Die Landeshauptstadt Kiel lädt alle Kieler Schulen ein, sich aktiv für den Klimaschutz zu engagieren. In den Klimaschutz-Schulwochen vom 14. bis 18. Juli sowie vom 13. bis 17. Oktober bietet das Klimaschutz-Team des Umweltschutzamtes in Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern ein abwechslungsreiches und kostenfreies Programm für Klassen aller Altersstufen an.