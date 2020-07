Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek

Inhaltliche Schwerpunkte sind u.a. die Stadt Kiel mit dem Schloss, die Christian-Albrechts-Universität, Inseln und Küsten sowie die Herzogtümer im 18. Jahrhundert. Zusätzlich besitzt die Bibliothek eine umfangreiche Postkartensammlung mit Ansichten aus der Zeit vor dem Zweitem Weltkrieg.



Die Landesbibliothek Kiel ist eine wissenschaftliche Bibliothek, die allen Interessierten grundsätzlich kostenlos zur Verfügung steht. Beim ersten Besuch ist der Personalausweis vorzulegen.



Die Bestände sind größtenteils in den Räumen der Bibliothek im Sartori & Berger-Speicher untergebracht, so dass im allgemeinen Sofortausleihe möglich ist. Nur im Lesesaal benutzbar sind Handschriften, wertvolle und seltene Bücher, vor 1800 entstandene Drucke, Sammelbände, Großformate, Bild- und Mappenwerke, Loseblatt-Sammlungen, Tonträger. Bücher, die nicht in Kieler Bibliotheken vorhanden sind, können über den Leihverkehr der Bibliotheken bestellt werden.



Für die Benutzung der Handschriftenabteilung, der Landesgeschichtlichen Sammlung und der Musiksammlung ist eine Voranmeldung erforderlich. Fotoaufträge werden außerhalb des Hauses in Auftrag gegeben, so daß mit Wartezeiten zu rechnen ist. Kopieraufträge und Reproduktionen von mikroverfilmten Zeitungen werden im Hause ausgeführt.

Weitere Informationen zu der Landesbibliothek in Kiel sind hier zu finden.

Bildquelle: © Grey59 / pixelio.de