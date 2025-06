Das Computermuseum der Fachhochschule Kiel

Den Grundstock der Sammlung legte bereits 1981 der Verein "Schleswig-holsteinisches Museum für Rechen- und Schreibtechnik e. V.", der sich zum Ziel gesetzt hatte, Meilensteine der Rechentechnik vor der Verschrottung zu bewahren. 1990 übergab der Verein die stark angewachsene Sammlung an die Fachhochschule Kiel. Doch erst 2006 fiel die Entscheidung, den Hochbunker zum Museum umzubauen.

Insgesamt 16 Medienstationen bieten den Besuchern zusätzliche Hintergrundinformationen in Form von Ton- und Filmdokumenten. An drei Emulationsstationen können Interessierte sogar alte Computerspiele auf originalgetreuen Rechnersystemen ausprobieren . Im Vortragssaal im Erdgeschoss stimmt ein eigens produzierter 3D-Film die Besucher auf ihren Rundgang ein.

Das Museumsgebäude selbst hat eine interessante Vergangenheit. Es handelt sich um einen viergeschossigen Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg, der im Verlauf eines Jahres aufwendig zu einem modernen Museum umgebaut wurde. Beim Umbau wurden große Öffnungen in die über zwei Meter dicken Betonwände gesägt , um Platz für die zum Teil sehr großen Computerkomponenten zu schaffen. Auch ein neues Treppenhaus und ein Aufzugschacht wurden in den Bunkerbeton gefräst.

Öffnungszeiten und Preise

Interessierte können das Computermuseum samstags und sonntags von 14.00 bis 18.00 Uhr besuchen. Der Eintrittspreis beträgt 6 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Zu den ermäßigungsberechtigten Personen zählen Schüler, Studierende, Auszubildende, Freiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte, Senioren über 65 Jahre und Arbeitslose.

Mit 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche ist das Computermuseum Kiel nach dem Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn und dem Deutschen Museum in München das drittgrößte Computermuseum Deutschlands und das größte und umfassendste in Norddeutschland. Ein Besuch lohnt sich für alle, die eine spannende Zeitreise durch die Welt der digitalen Technologien unternehmen möchten.