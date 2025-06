Gedenkinstallation für Dr. Clara Stier-Somlo: Eine Stimme gegen das Vergessen

Das Schicksal von Clara Stier-Somlo

Die promovierte Nationalökonomin arbeitete bis 1933 an der Universitätsbibliothek Kiel, bevor sie aufgrund ihrer jüdischen Herkunft entlassen wurde. Ihr Großvater war Rabbiner an der Neuen Synagoge in Berlin, rechtswissenschaftliche Bücher ihres Vaters Fritz Stier-Somlo werden wahrscheinlich bei den Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten 1933 auf dem Scheiterhaufen gelegen haben. Als eine von 37 Frauen deutschlandweit im höheren Bibliotheksdienst war sie Vorreiterin in ihrem Feld.

Am 1. April 1933 wurde Clara Stier-Somlo unter Gewaltandrohung von Nationalsozialisten aus der Bibliothek gedrängt. Der Vorwurf: Sie habe zu viel katholische und jüdische Literatur für den Bestand beschafft. Nach ihrer formalen Entlassung aufgrund des "Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" emigrierte sie noch im selben Jahr nach Prag. Doch auch dort war sie nicht sicher. 1942 wurde sie in das Vernichtungslager Sobibor deportiert und ermordet.

Audioinstallation lässt Geschichte lebendig werden