7 kreative Werbeagenturen in Kiel

Wer etwas verkaufen möchte, sei es ein Produkt oder eine Dienstleistung, stellt fest, dass Marketing unerlässlich für den Erfolg ist. Professionelle Kommunikation und innovative Werbe-Strategien sind wichtig, um die Zielgruppe optimal zu erreichen und sich von der Konkurrenz abzusetzen. Weltweit haben es sich viele Werbeagenturen zur Aufgabe gemacht, mit Professionalität und Know-how Kund:innen im Marketing zu unterstützen. Natürlich gibt es auch in Kiel eine Vielzahl an Werbeagenturen. Doch welche ist am passendsten die eigenen Visionen und Ziele zu verwirklichen? Im Folgenden wollen wir dieser Frage nachgehen und stellen euch 7 tolle Werbeagenturen in Kiel vor! 1. New Communication GmbH & Co. KG

Die erste Werbeagentur in Kiel, die wir euch vorstellen möchten, ist "New Communication". Die Kieler Werbeagentur wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt über 50 feste Mitarbeiter:innen. Die Agentur konzentriert sich auf nachhaltige Kommunikations- und Marketingstrategien, die Herz und Verstand berühren. Mit Spezialisten und Allroundern setzt sich "New Communication" in acht Bereichen der Werbung ein: Unternehmenskommunikation, Personalmarketing, Verkaufsförderung, Handelsmarketing, Kundenbindung, Reputation Management, Investor Relations und Kampagnen. Standort: Jägersberg 23

Website: new-communication.de 2. DREIZUNULL GmbH & Co. KG

Die Werbeagentur "DREIZUNULL" in Kiel verbindet Kommunikation, Design und Technologie. Die Marketing- und Kommunikationsagentur möchte Menschen helfen, umweltschonend echten Fortschritt zu fördern. Mit etablierten Systemen und Plattformen sollen neue Technologie strategisch eingesetzt werden, um die digitalen Produkte der Kunden und User weiterzuentwickeln. Auf die folgenden Bereiche hat sich die Kieler Werbeagentur professionalisiert: Digital- und Marketingstrategie, Webdesign, Workshops und Schulungen, Kampagnenentwicklung, Technologie und Produkte, Mediaplanung und -einkauf sowie Consulting. Standort: Bollhörnkai 1

Website: dreizunull.com 3. marktrausch

Für die Werbeagentur "marktrausch" in Kiel gehören Menschen, Märkte, Marketing und Mögliches zu einer Idee: Mit der Liebe zu Marketing möchte die Agentur auf Augenhöhe mit den Kunden arbeiten und inspirierende Ideen verwirklichen. Ganz nach dem Motto "Lieb es oder lass es" steht die Werbeagentur hinter neuen Sichtweisen, offenem Austausch, nachhaltiger Planung und Entwicklung sowie neuen Perspektiven durch 360-Grad-Denken. In folgenden Leistungen bietet die Kieler Agentur professionelle Unterstützung: Marketingstrategie, Markenentwicklung, Webdesign, Kampagnenentwicklung, Kampagnensteuerung und Marketingmanagement. Standort: Dänische Straße 3-5

Website: marktrausch.com 4. HOCHZWEI-Büro für visuelle Kommunikation GmbH & Co. KG

Mit mehr als 75 Mitarbeiter:innen in Kiel und Flensburg ist "HOCHZWEI" Teil der größten Agenturgruppe Schleswig-Holsteins, die sich auf Kommunikation, Werbung und Gestaltung spezialisiert hat. Mit professioneller Erfahrung in den Bereichen Kommunikations- und Markenberatung, Markenentwicklung, Markenpositionierung, Media- und Kostenplanung sowie strategischer Social-Media-Planung möchte "HOCHZWEI" den Außenauftritt von Unternehmen konzeptionell unterstützen. Auch für das Entwerfen vom Corporate Design ist die Agenturgruppe in Kiel und Flensburg ein idealer Ansprechpartner für Kunden. Standort: Eichkamp 11-13

Website: hochzwei.de 5. KüsteMedia

Die Werbe- und Marketingagentur "KüsteMedia" in Kiel möchte mit langjähriger Erfahrung und professionellem Know-How die Visionen der Kund:innen zum Leben bringen. Als Experte für Webdesign, Imagefilme, Livestreams und mehr möchte die Agentur individuelle Ziele und Wünsche verwirklichen. Folgende Leistungen bietet "KüsteMedia" an: Webseitenerstellung, Online-Shop-Erstellung, SEO-Marketing, Print Design und Layout, Livestreaming und Drohnenservice. Standort: Waisenhofstraße 1b

Website: kuestemedia.de 6. Central Studios Medienagentur

Die inhabergeführte "Central Studios Medienagentur" legt in Kiel und Hamburg ihre Schwerpunkte auf Medienproduktion, Markenführung und B2B-Kommunikation. Die Agentur hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Unternehmen zu unterstützen und damit die lokale Wirtschaft zu stärken. Mit Professionalität und Qualität unterstützt die Kieler Agentur ihre Kund:innen in Fotografie, Film und Web-und Printdesign. Standort: Eichkamp 11-13

Website: central-studios.com 7. WIR DREI Werbung GmbH

"WIR DREI" ist eine ganzheitlich aufgestellte Full-Service-Agentur im Bereich der Werbetechnik. Mit einer über 90-jährigen Erfahrung ist die Kieler Agentur professioneller Partner für klassische und digitale visuelle Kommunikation. Durch kreative Umsetzung zielgruppengerechter Coporate-Design-Konzeptionen in den Bereichen Werbetechnik und Markenentwicklung werden Unternehmen und deren Außenauftritt durch die die exzellent ausgebildeten Mitarbeiter:innen von "WIR DREI" unterstützt. Standort: Am Jägersberg 18b

Website: wirdrei.de

