6 Rechtsanwälte für Miet- und Wohnungseigentumsrecht

In vielen Situationen rund um den eigenen oder gemieteten Wohnsitz kann eine anwaltliche Beratung sinnvoll sein. Zum Beispiel im Falle einer Kündigung, einer Abmahnung oder einer Kautionsrückzahlung ziehen viele einen Anwalt oder eine Anwältin für Mietrecht und Wohnungseigentumsrecht zu Rate. Auch bei Nebenkostenabrechnungen, der Durchsetzung von Mietrückständen oder der Abwehr von Mietforderungen kann ein Fachanwalt dieser Rechtsgebiete unterstützen. Das gilt also sowohl für die Mieter-Seite als auch für die Vermieter-Seite. Zudem können Notare und Notarinnen aus dem Bereich des Immobilienrechts beim Aufsetzen eines Mietvertrages Rechtsberatung leisten. So kann im besten Falle verhindert werden, dass im Nachhinein Konflikte mit dem Mieter oder der Mieterin entstehen. Falls ihr euch in einer Situation befindet, in der ihr rechtlichen Beistand gebrauchen könnt, haben wir hier 6 Anwälte für Miet- und Wohnungseigentumsrecht in Kiel und Umgebung für euch, an die ihr euch vertrauensvoll wenden könnt.

1. Rechtsanwaltskanzlei Zarnekow & Partner

Zarnekow & Partner – Rechtsanwälte und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht

In der modernen und dennoch traditionellen Anwaltskanzlei in Schleswig, nördlich von Kiel, stehen Zarnekow und Partner für kompetente Beratung und qualifizierte Interessenvertretung in diversen rechtlichen Belangen zur Verfügung. Rechtsanwalt N. Zarnekow vertritt als Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht die Interessen von Mietenden und Vermietenden gleichermaßen, z.B. im Falle einer Kündigung, einer Abmahnung oder der Abwehr von Mietforderungen. Darüber hinaus berät und vertritt der erfahrene und kompetente Anwalt seine Mandanten und Mandantinnen in allen Belangen, die das Erbrecht betreffen. Standort: Wikingeck 5

Website: zarnekow-partner.de

2. Rechtsanwalt Norbert Jürgensen Der Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht Norbert Jürgensen arbeitet seit einigen Jahren in der Kieler Kanzlei am Lessingplatz. Der kompetente Rechtsanwalt steht seinen Mandanten und Mandantinnen sowohl bei der außergerichtlichen Problemlösung als auch in gerichtlichen Prozessen zur Seite. Neben dem Mietrecht gehören auch das Maklerrecht und das Verkehrsrecht zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten. Der qualifizierte Fachanwalt hält außerdem regelmäßig Vorträge zum Wohnungseigentumsrecht und Mietrecht. Standort: Lessingplatz 4

Website: kanzlei-lessingplatz.de 3. RPM Rechtsanwälte Notare Kiel

Justitia, © pixabay.com / jessica45

In der breit aufgestellten Rechtsanwaltskanzlei RPM arbeitet u.a. der Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht Dr. Oliver Buss. Die Tätigkeitsschwerpunkte des fähigen Anwalts liegen im Liegenschafts- und Immobilienrecht, im Maklerrecht und im privaten Baurecht, inklusive des gewerblichen Mietrechts und Pachtrechts. Der Rechtsanwalt kümmert sich am Standort Kiel der Kanzlei mit hohem Engagement insbesondere um Fragen der Instandhaltung, Vertragsänderung oder um die Nebenkosten. Zudem begleitet er seine Mandanten und Mandantinnen, sowohl Mietende als auch Vermietende des gewerblichen Mietbereichs, bei der Vertragsanbahnung, ebenso wie bei der Durchführung oder Beendigung von Verträgen. Standort: Kehdenstraße 18-22

Website: rpm-recht.de 4. Steffens & Partner In der Fachkanzlei für Immobilienrecht in Kiel Kronshagen arbeiten gleich fünf Fachanwält:innen für Mietrecht und Wohnungseigentumsrecht. Mit ihrem umfangreichen Tätigkeitsspektrum und ihrer Erfahrung im Bereich Mietrecht stehen hier gleich mehrere Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen mit ihrer Expertise zur Verfügung. Daher kommen nicht nur Mandanten und Mandantinnen aus dem Raum Kiel, sondern aus ganz Schleswig-Holstein mit ihren rechtlichen Fragen in die Kanzlei. Standort: Wildrosenweg 3

Website: sup-kiel.com 5. Maeß & Heller

Immobilien-Kauf, © Gerd Altmann / Pixabay

Kompetente Beratung und Hilfe in Sachen Mietrecht gibt es auch in der Kanzlei Maeß & Heller in Kiel. Hier arbeiten zwei erfolgreiche selbstständige Rechtsanwälte. Einer davon, Anwalt Tilmann Maeß, kennt sich insbesondere mit dem Vermietermietrecht und dem Familienrecht aus. Seine Arbeit als Rechtsanwalt für Mietrecht schließt u.a. die Beratung bei einer Kündigung, Räumung oder Mieterhöhung mit ein. Per Telefon lässt sich ganz einfach ein Termin in der Kanzlei am Blücherplatz vereinbaren. Standort: Feldstraße 125

Website: verkehr-und-arbeit.de 6. Johann C. Lorenz Der erfolgreiche Rechtsanwalt Johann C. Lorenz betreut in Kiel seit vielen Jahren mit hohem Engagement Mandanten und Mandantinnen bei Fragen und Belangen verschiedener Rechtsgebiete. Zu seinen Tätigkeitschwerpunkten zählen auch das Mietrecht sowie das Versicherungsrecht. Die Aufgaben des kompetenten Kieler Anwalts reichen von der rechtlichen Beratung über die effektive Durchsetzung der Rechte seiner Mandant:innen im außergerichtlichen Bereich bis hin zur anwaltlichen Vertretung vor Gericht. Sich eine rechtliche Ersteinschätzung einzuholen hilft bei der Ermittlung des passenden Rechtsgebietes für jedes individuelle Anliegen. Standort: Sophienblatt 1

Website: anwalt-lorenz.de Was noch interessant sein könnte Notariate in Kiel

Verkehrsrechtskanzleien in Kiel

Zuverlässige Umzugsunternehmen in Kiel

Erfahrene Immobilienmakler in Kiel

Ortsinformationen Zarnekow & Partner Wikingeck 5 24837 Schleswig 04621/99000 E-Mail Website

Karte anzeigen

Weitere Ortsinformationen Rechtsanwalt Norbert Jürgensen Lessingplatz 4 24116 Kiel 0431/2207920 E-Mail Website

RPM Dres. Ruge Purrucker Makowski Kehdenstraße 18-22 24103 Kiel 0431/974160 E-Mail Website

Steffens & Partner Wildrosenweg 3 24119 Kronshagen 0431/2207130 E-Mail Website

Maeß & Heller Rechtsanwälte Feldstraße 125 24105 Kiel 0431/8065789 E-Mail Website

Rechtsanwalt Johann C. Lorenz Sophienblatt 1 24103 Kiel 0431/66735566 Website

Weitere Empfehlungen