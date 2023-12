10 erfahrene Anwält:innen für Zivilrecht in Kiel

Das Allgemeine Zivilrecht deckt alle rechtlichen Beziehungen der Bürger:innen untereinander ab, die im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert sind. In vielen Lebenssituationen kann es von Vorteil – wenn nicht sogar notwendig – sein, einen Anwalt oder eine Anwältin für Zivilrecht zu konsultieren. Der Anwalt oder die Anwältin sollte nach seinem oder ihrem Fachgebiet sorgfältig ausgewählt werden. Im Fall einer Scheidung solltet ihr euch beispielsweise einen Fachanwalt oder eine Fachanwältin mit Schwerpunkt auf Familienrecht suchen. Bei beruflichen Angelegenheiten, z.B. im Fall einer Kündigung, sollte eine Anwältin oder ein Anwalt für Arbeitsrecht hinzugezogen werden. Für jedes Anliegen gibt es also die passende Anlaufstelle. Auch in Kiel haben sich die meisten Anwält:innen auf ausgewählte Rechtsgebiete spezialisiert. Wir stellen euch 10 Anwaltskanzleien mit unterschiedlichen Schwerpunkten des Rechtsgebiets Zivilrecht in und um Kiel vor, an die ihr euch vertrauensvoll wenden könnt. 1. Rechtsanwaltskanzlei List Euer Ansprechpartner für verschiedene Belange aus dem Bereich Zivilrecht ist der engagierte und kompetente Rechtsanwalt List mit seiner Kanzlei in Kiel. Besonders auf den Rechtsgebieten des Personenrechts, des Schadensrechts, des Vertragsrechts und des Mietrechts bietet der Anwalt seine Dienstleistungen an. Dazu gehören unter anderem die Vertragsgestaltung oder das Sachenrecht. In dem erfahrenen Fachanwalt für Familienrecht habt ihr einen zuverlässigen und pragmatischen Berater an eurer Seite – auch über die Grenzen Kiels und Schleswig-Holsteins hinaus. Standort: Chemnitzstraße 32-34

Website: rechtsanwalt-list.de 2. Johann C. Lorenz Für juristischen Beistand im Bereich allgemeines Zivilrecht, insbesondere dem Vertragsrecht und dem Schadenersatzrecht, steht euch der kompetente und erfahrene Kieler Anwalt Johann C. Lorenz zur Verfügung. Seit 2011 arbeitet er bereits als selbstständiger und unabhängiger Anwalt in Kiel, wo er zuvor sein erstes Staatsexamen an der Christian-Albrechts-Universität abgeschlossen hat. Hier könnt ihr euch ohne großen Zeitverlust auf modernem Wege flexibel einen Termin vereinbaren. Standort: Sophienblatt 1

Website: anwalt-lorenz.de 3. Fachanwalt für Verkehrsrecht und Strafrecht in Kiel - Ole Jensen Neben seiner Tätigkeit als Fachanwalt für Strafrecht und Verkehrsrecht ist Rechtsanwalt Ole Jensen beispielsweise auch auf die Bereiche Familienrecht, Mietrecht und Arbeitsrecht spezialisiert. Wendet euch mit eurem Anliegen an Ole Jensen und lasst euch von einem erfahrenen und kompetenten Anwalt beraten und vertreten. Ihr könnt ganz einfach online oder telefonisch einen Termin in der Anwaltskanzlei am Westufer von Kiel vereinbaren. Standort: Lornsenstraße 30

Website: fachanwalt-kiel.com 4. Rechtsanwalt Dr. Ingo Gasser

In der Kanzlei in der Kieler Innenstadt werden bereits seit über 25 Jahren Privatpersonen und mittelständische Unternehmen in den Bereichen des Arbeits- und Zivilrechts erfolgreich beraten und vertreten. Der Schwerpunkt liegt hier auf dem Bankrecht, genauer gesagt auf der Beratung und Durchsetzung von Ansprüchen im Bankrecht und im Kapitalanlagerecht. Außerdem steht der erfahrene Rechtsanwalt denjenigen beratend zur Seite, die vom Abgasskandal betroffen sind, beispielsweise bei der rechtssicheren Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen. Standort: Holstenstraße 43

Website: ingogasser.de 5. Rechtsanwalt Wulf Varchmin Als Allgemeinanwalt bearbeitet Rechtsanwalt Varchmin Mandate aus den Bereichen des Arbeitsrechts, des Zivilrechts sowie des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts. Insbesondere im Autorecht und im Verkehrsrecht sieht der fachkundige Anwalt seinen Schwerpunkt. Als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im DAV ist er stets auf dem neuesten Stand was die Gesetzeslage betrifft. Solltet ihr einen fähigen Anwalt für Zivilrecht benötigen, macht am besten direkt per Telefon oder Mail mit der Kanzlei von Rechtsanwalt Varchmin einen Termin aus. Standort: Segeberger Landstraße 81

Website: anwalt-varchmin.de 6. Zjurdt-Graf Hueck

Beratungsgespräch beim Rechtsanwalt, © iStock.com / AmnajKhetsamtip

Mit den Schwerpunkten Mietrecht, Versicherungsrecht und Sozialrecht findet ihr in der Kanzlei Zjurdt-Graf Hueck im südlichen Teil Kiels euren Ansprechpartner für Finanzen und Soziales. Hier werden Ehrlichkeit und Transparenz großgeschrieben. Der norddeutsche Anwalt setzt sich tatkräftig für seine Mandanten und Mandantinnen ein und legt großen Wert auf einen vertrauensvollen Umgang. So informiert er über jeden einzelnen Schritt und die daraus entstehenden Kosten frühzeitig. Kleiner Tipp: Ganz aktuell berät der Rechtsanwalt mit viel Engagement alle Haus- und Grundeigentümer:innen, die Einspruch gegen die neue Grundsteuer einlegen wollen. Standort: Hamburger Chaussee 78

Website: kanzlei-hueck.de 7. Wegner, Stähr & Partner In der Kanzlei Wegner Stähr & Partner steht euch mit dem in Kiel geborenen und an der Christian-Albrechts-Universität studierten Dr. Christian Fedders ein erstklassiger Anwalt und Notar zur Verfügung. Der Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht bringt langjährige Erfahrung im Immobilienrecht, im Handels- und Gesellschaftsrecht sowie im allgemeinen Zivil- und Vertragsrecht mit. Er ist ein verlässlicher und engagierter Ansprechpartner für alle Fragen, die das Zivilrecht betreffen. Holt euch jetzt ein erstes Beratungsgespräch in der Kanzlei im Zentrum von Kiel. Standort: Sophienblatt 100

Website: wsp-recht.de 8. Rechtsanwältin Dr. Ann-Christin Weißleder Ihr seid auf der Suche nach einer fähigen Anwältin für Arbeitsrecht, Vertragsrecht oder Erbrecht? Dann seid ihr bei Dr. Ann-Christin Weißleder an der richtigen Adresse. Die promovierte Fachanwältin berät, vertritt und unterstützt bereits seit vielen Jahren Mandant:innen in weiten Bereichen des Zivilrechts in ihrer Kanzlei im Stadtzentrum von Kiel. In persönlichen Beratungsgesprächen nimmt sich die Rechtsanwältin den Belangen ihrer Mandant:innen an und sucht nach individuellen Lösungen. Standort: Holstenbrücke 2

Website: dr-weissleder.de 9. Rechtsanwalt Christian Becker Besonders in allen Belangen aus dem Bereich des IT-Rechts, des Arbeitsrechts und des Vertragsrechts seid ihr in der Kanzlei von Rechtsanwalt Christian Becker an der richtigen Adresse. So kann der langerfahrene Anwalt beispielsweise bei Kaufverträgen im Internet, bei Kündigungen oder beim Auto-Kauf mit der nötigen Expertise weiterhelfen. In der Kanzlei nahe des Dreiecksplatzes kommt ihr schnell an eine Terminvergabe und erhaltet zudem eine kostenlose Ersteinschätzung. Standort: Wilhelminenstraße 16

Website: christianbecker.net

10. Rechtsanwalt Bergemann

Vertrag unterzeichnen, © Aymane Jdidi / pixabay.com

Die Rechtsanwaltskanzlei Bergemann in Schleswig bietet eine umfassende Beratung in verschiedenen zivilrechtlichen Fragen. Seit über 10 Jahren ist der kompetente und erfahrene Rechtsanwalt auf den Gebieten des Gesellschaftsrechts, Handelsrechts, Insolvenzrechts und des Vereinsrechts in der Kleinstadt nördlich von Kiel tätig. Zudem ist er Mitglied in mehreren Vereinen, wie zum Beispiel dem Deutschen Anwaltsverein und dem Norddeutschen Insolvenzforum. Einen Termin könnt ihr ganz einfach online anfragen. Standort: Kornmarkt 4

Website: bergemann-rechtsanwalt.de

