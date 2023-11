11 Notariate eures Vertrauens in Kiel

Gut, dass es Notare und Notarinnen gibt, die sich mit vertraglichen Angelegenheiten auskennen und mit der nötigen Expertise weiterhelfen können. Sie stehen beim Aufsetzen von letztwilligen Verfügungen oder bei der Verteilung des Erbes mit Rat und Tat zur Seite. Dabei ist nicht nur ihr Wissen bezüglich der Rechtsgrundlagen wichtig, auch ihre Funktion als unparteiische dritte Person kann sehr hilfreich sein – insbesondere wenn es um Eheverträge, Sorgerecht, Scheidungen oder um die Aufteilung des Erbes geht. Bei vielen vertraglichen Angelegenheiten ist es daher ratsam, sich notarielle Unterstützung zu holen. Bei einigen Angelegenheiten ist es sogar aus Gründen der Rechtssicherheit verpflichtend, dass ein Notar oder eine Notarin anwesend ist, beispielsweise für eine Unterschriftsbeglaubigung oder eine Beurkundung. Ihr braucht fachkundige Beratung bei der vorsorglichen Gestaltung von Verträgen bzw. letztwilligen Verfügungen (Testamente und Erbverträge) oder benötigt Unterstützung in einer Scheidung, beim Aufsetzen eines Ehevertrages oder bei einer Erbschaftsangelegenheit? Dann haben wir hier 11 erfahrene Notare und Notarinnen verschiedener Rechtsgebiete in Kiel für euch. 1. ADVOBALTIC Rechtsanwälte In der Firma mit Standorten in Kiel und Hamburg wird viel Wert auf Weiter- und Fortbildung der Mitarbeiter:innen gelegt, weshalb diese regelmäßig Fachseminare besuchen und mit dem Deutschen AnwaltVerein in Kontakt stehen. Bei ADVOBALTIC in der Kieler Innenstadt stehen euch nicht nur Rechtsanwälte und –anwältinnen verschiedener Fachgebiete zur Verfügung, sondern auch Rechtsanwalt und Notar Prof. Dr. Petersen. Als Fachanwalt für Medizinrecht und Verwaltungsrecht liegen seine Schwerpunkte u.a. auf Haftpflichtfällen, auf dem Praxiskauf und auf allen bau- und gewerberechtlichen Fragen. Außerdem steht er für die notarielle Beurkundung von Grundstücksrecht über Erbrecht bis hin zum Familienrecht zur Verfügung. Standort: Sophienblatt 11

Website: advobaltic.de 2. Reimer Rechtsanwälte und Notare

Vertrag unterschreiben, © andibreit / pixabay

In der Kanzlei Reimer arbeiten zwei langerfahrene Notare und ein Notar a.D., der viele Jahre Lehrbeauftragter im Fachbereich Recht an der FH Kiel war. Besonders in Partnerschafts- und Familienangelegenheiten stehen euch die Rechtsanwälte tatkräftig zur Seite. Sie kennen sich beispielsweise mit Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen aus und stehen bei Themen wie Eheverträgen oder eingetragenen Lebenspartnerschaften als unparteiische Drittperson zur Verfügung. Auch bei Erbschafts- und Nachlassangelegenheiten bringen die Notare aus Kiel die nötige Expertise und Empathie mit, um eine faire Regelung zu finden. Standort: Schwedenkai 1

Website: reimer-notar.de 3. Causaconcilio Wer in Kiel einen Notar mit Schwerpunkt auf Immobilien- oder Gesellschaftsrecht sucht, ist bei Dr. Steffen Kraus an der richtigen Adresse. Der Rechtsanwalt und Notar blickt auf fast 10 Jahre Berufserfahrung als Notar im Amtsgerichtsbezirk Kiel zurück. Als Rechtsanwalt ist er bereits seit 20 Jahren tätig. Neben seinen rechtsanwaltlichen Schwerpunkten deckt Dr. Steffen Kraus das komplette Spektrum an notariellen Angelegenheiten ab. Ihr findet den Anwalt mit seinem Team in Kiel Mitte "Bei den Gerichten". Standort: Deliusstraße 16

Website: causaconcilio.de 4. Brock, Müller & Ziegenbein

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Brock Müller Ziegenbein (@bmz.recht) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Die norddeutsche Wirtschaftskanzlei inmitten von Kiel vereint Kompetenzen aus mehreren Professionen. Die Anwälte sind gut vernetzt mit Kanzleien, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Unternehmens-, Finanz- oder Fachberatern sowohl im In- als auch im Ausland. Am Standort Kiel der bundesweit tätigen Kanzlei stehen euch sechs erfahrene Notare zur Verfügung. Als Legal & Tax Netzwerkpartner der Dansk-Tysk-Handelskammer in Kopenhagen ist die Anwaltskanzlei der ideale Ansprechpartner für Mandanten und Mandantinnen im deutsch-dänischen Rechtsverkehr. Standort: Schwedenkai 1

Website: bmz-recht.de 5. RPM Rechtsanwälte und Notare Bei der Firma Ruge Purrucker Makowski mit Standorten in Kiel, Preetz und Gettorf sind insgesamt sieben der Rechtsanwälte auch als Notare tätig, fünf davon am Standort Kiel. Sie bieten maßgeschneiderte Lösungen für jedes individuelle rechtliche Anliegen. Besonders in allen familienrechtlichen Belangen stehen die Rechtsanwälte und Notare sowohl beratend als auch als anwaltliche Vertreter zur Seite. Ihr werdet hier individuell beraten, auch im Hinblick auf mögliche Konflikte in der Zukunft und bekommt Hilfe bei dem Entwurf entsprechender Regelungen und Verträge. Standort: Kehdenstraße 18

Website: rpm-recht.de 6. Lauprecht Rechtsanwälte Notare Seit über 125 Jahren besteht die Kanzlei Lauprecht Rechtsanwälte und Notare in Kiel. Hier stehen sogar neun Notare mit unterschiedlichen Schwerpunkten zur Verfügung. Sie beraten ihre Mandanten und Mandantinnen in allen notariellen Angelegenheiten von der Gesellschaftsgründung bis zur Nachfolgeplanung. Im JUVE Handbuch für Wirtschaftskanzleien in 2023/24 wird die Kanzlei als "gut vernetzt in den Branchen Landwirtschaft, Schifffahrt u. Technologie. Anerkannte Gesellschaftsrechtpraxis inkl. gr. Notariat. Beratung von Family Offices" bezeichnet. Standort: Lorentzendamm 36

Website: lauprecht-kiel.de 7. Siewert, Schönenberg-Wessel & Partner

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SSW-Partner (@ssw_partner) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Die Kanzlei in Kiel am Dreiecksplatz ist euer Ansprechpartner rund um Immobilienrecht, Erbrecht, Familienrecht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht. Auch was Vorsorge und Mediation angeht haben Siewert, Schönberg-Wessel & Partner über 20 Jahre Berufserfahrung. Mit zwei Notaren – einer davon Fachanwalt für Familienrecht und einer Fachanwalt für Erbrecht – ist die Firma in diesem Bereich gut aufgestellt. Sie zählen sachgerechte, vorsorgende Beratung bei notariellen Verträgen zu ihren Kernkompetenzen und helfen euch, Lösungen und Kompromisse für euer Anliegen zu finden. Standort: Preußerstraße 1-9

Website: ssw-partner.de 8. Heilig. Notarin, Rechtsanwälte Seit über 60 Jahren berät und vertritt die Anwaltskanzlei in Kiel Mitte ihre Mandanten und Mandantinnen umfassend, individuell und in enger Absprache mit deren steuerlichen Berater:innen. Die kleine Kanzlei zeichnet sich vor allem durch vertrauensvolle und oft langjährige Beziehungen zu ihren Mandantinnen und Mandanten aus. Für notarielle Angelegenheiten steht hier die erfahrene Notarin Kathrin Ackermann zur Verfügung. Sie übernimmt engagiert die persönliche Beratung ihrer Kunden und Kundinnen. Mit Verlässlichkeit, Sorgfalt und höchster Kompetenz kümmert sie sich insbesondere um unternehmens- und familienrechtliche Angelegenheiten. Standort: Von-der-Tann-Straße 2

Website: heilig-kiel.de 9. GFKP In der Kanzlei mit Standorten in Kiel und in Rendsburg werdet ihr nicht nur in allen rechtlichen Belangen, sondern auch bei notariellen Anliegen fachkundig und verantwortungsbewusst beraten. Unter anderem helfen sie beim Kauf oder Verkauf von Immobilien und führen ihre Mandantinnen und Mandanten sicher ans Ziel. In der Kieler Filiale beim Nordfriedhof kümmert sich Claudia Kuske mit ihrer langjährigen Erfahrung als Notarin in Kiel um eure Anliegen. Mit ihren umfassenden Kenntnissen im Familien- und Erbrecht kümmert sie sich insbesondere um die rechtssichere Gestaltung von Eheverträgen, Scheidungsfolgenvereinbarungen, Testamenten und Vorsorgevollmachten. Auch notarielle Vorgänge rund um die Immobilie gehören zu ihren Schwerpunkten. Standort: Neufeldtstraße 6

Website: gfkp.de 10. Cornelius & Krage Rechtsanwälte

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Christoph Haß (@christoph.digital) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

In der Kanzlei Cornelius & Krage im Zentrum von Kiel stehen gleich sieben Notare zur Verfügung. Ihre Schwerpunkte reichen von Steuerrecht über Arbeitsrecht bis hin zu Handels- und Gesellschaftsrecht. Ihr notarielles Leistungsspektrum deckt darüber hinaus die vier Tätigkeitsbereiche Erbrecht, Familienrecht, Immobilienrecht und Gesellschaftsrecht ab. Als eine der führenden Wirtschaftskanzleien Norddeutschlands betreut die Firma seit vielen Jahren verlässlich Mandant:innen aus Norddeutschland und Skandinavien. Dabei stehen Integrität, Qualität und Engagement an erster Stelle. Standort: Wall 55

Website: cornelius-krage.de 11. Steen und Partner In der Kanzlei im Zentrum von Kiel steht der Fachanwalt für Arbeitsrecht und Notar Dr. Sebastian Castringius für diverse notarielle Tätigkeiten zur Verfügung. Als Rechtsanwalt auf den Gebieten des Arbeitsrechts, des (internationalen) Erbrechts, des Forderungseinzugs, des Insolvenzrechts und des privaten Baurechts kümmert er sich insbesondere um Beurkundungen, Registereintragungen, Beglaubigungen, Vertragsgestaltung sowie um gesellschafts- und erbrechtliche Angelegenheiten. Eine individuelle Beratung, direkte Kommunikation und verlässliche Zusammenarbeit stehen hier an erster Stelle. Die Kanzlei in zentraler Lage in Kiel am Alten Markt ist besonders gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Standort: Dänische Straße 3-5

Website: steenundpartner.de Was dich noch interessieren könnte Erfahrene Verkehrsrechtskanzleien in Kiel

Hochzeit in Kiel

Erfahrene Immobilienmakler in Kiel

Hochzeit in Schleswig-Holstein

Zuverlässige Umzugsunternehmen in Kiel

Ortsinformationen Advobaltic Rechtsanwälte Notar Sophienblatt 11 24103 Kiel 0431/53007100 E-Mail Website

Karte anzeigen

Weitere Ortsinformationen Reimer Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft Schwedenkai 1 24103 Kiel 0431/9086650 E-Mail Website

CausaConcilio Koch & Partner Deliusstraße 16 24114 Kiel 0431/67010 E-Mail Website

Brock Müller Ziegenbein Schwedenkai 1 24103 Kiel 0431/979180 E-Mail Website Instagram

RPM Dres. Ruge Purrucker Makowski Kehdenstraße 18-22 24103 Kiel 0431/974160 E-Mail Website

Lauprecht Rechtsanwälte Notare Lorentzendamm 36 24103 Kiel 0431/590090 E-Mail Website

Rechtsanwälte Siewert, Schönberg-Wessel und Partner Preußerstraße 1-9 24105 Kiel 0431/66114919 E-Mail Website

Heilig Notarin, Rechtsanwälte Von-der-Tann-Straße 2 24114 Kiel 0431/664070 E-Mail Website

GFKP Rechtsanwälte und Notare Kiel Neufeldtstraße 6 24118 Kiel 0431/6686360 E-Mail Website

Cornelius Krage Rechtsanwälte und Notare Wall 55 24103 Kiel 0431/600530 E-Mail Website Facebook

Steen und Partner Rechtsanwälte und Notar Dänische Straße 3-5 24103 Kiel 0431/9826280 E-Mail Website

Weitere Empfehlungen