Traditionelle Schusterstadt Preetz

Heutzutage lädt der idyllische Ort nahe Kiel dazu ein auf den Spuren der Zünfte zu wandern, einen XXL-Holzpantoffel zu bestaunen und klassischen Konzerten im adligen Kloster zu lauschen.



Mehr als 100 hübsche Fliesen mit dem Schusterjungen-Motiv zeigen den Weg zum Preetzer Schustergang, zur Stadtkirche und zum Kloster. Der Rundgang entlang historischer Fachwerkhäuser, durch enge kopfsteingepflasterte Gassen erinnert an die Schuhmachertradition und führt zu den Wirkungsstätten früherer Handwerkszünfte. In der Holzschuhmacherei Hamann, in der königlich privilegierten Löwenapotheke, der Goldschmiede und im Kloster zum Beispiel sind diese bis heute lebendig geblieben.



Hamann ist eine Holzschuhwerkstatt in 5. Generation, das angeschlossene Museum mit Laden zeigt Mode vom Holzpantoffel bis zum modernen Stiefel. Den XXL-Holzpantoffel der Schuhgröße 459 können Besucher am Schustergang bestaunen.

Wer in den Genuss der klassischen Klosterkonzerte kommen möchte, bereist die Schusterstadt im August.

Bild © Anne Bermüller / pixelio.de