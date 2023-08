Leuchtturmfest in Pries-Friedrichsort

Wann? Sonntag, 3. September 2023, von 10.00 bis 17.00 Uhr Wo? Leuchtturmplatz Pries-Friedrichsort Eintritt: frei Anmeldung: für Flohmarktstände per Mail

Das Warten hat ein Ende. Nach zehnjähriger Pause erstrahlt das "Leuchtturmfest" 2023 in neuem Glanz. In Zusammenarbeit mit Kiel-Marketing präsentieren Pries-Friedrichsorter Gewerbetreibende gemeinsam mit ortsansässigen Vereinen am 3. September 2023 eine Neuauflage des beliebten Stadtteilfestes rund um den Leuchtturmplatz.

Passend dazu öffnen die Geschäfte des Stadtteilzentrums an diesem Tag von 12.00 bis 17.00 Uhr ihre Türen und begrüßen alle Gäste zum Sonntagsbummel. An das "Festival am kleinen Strand" Tags zuvor, am 2. September 2023 anschließend, lockt somit ein eventreiches Wochenende in Pries-Friedrichsort!

Die Besucher:innen können sich auf ein buntgemischtes, kostenloses Programm rund um den Leuchtturmplatz freuen: Von Tombola über Flohmarktstände (vorherige Anmeldung erforderlich) bis zu kreativen Bastelaktionen, die Pries-Friedrichsorter haben sich ein vielfältiges Angebot für die ganze Familie einfallen lassen.

Auf dem großen Kinderspielplatz mit Hüpfburg und weiteren sportlichen Spielmöglichkeiten können sich die jüngsten Gäste nach Herzenslust austoben. Strähnen-Flechten darf natürlich auch nicht fehlen.

Wer es kreativ mag, kann bei der Bernsteinwerkstatt oder vielen anderen künstlerischen Kultur- und Mitmachangeboten seiner Fantasie freien Lauf lassen. Auch für Verpflegung ist gesorgt: Die kulinarische Vielfalt begeistert mit regionalen Produkten der lokalen Gastronomieszene.

Von Pries-Friedrichsort für Pries-Friedrichsort – dieser Leitgedanke zieht sich durch die gesamte Veranstaltung. Ein weiteres Highlight ist das Musikprogramm auf der Bühne am Leuchtturmplatz und im Pavillon bei der Schneiderei Föh, dass ein abwechslungsreiches Potpourri aus unterschiedlichen Genres verspricht – von Swing und Schlager über Rock bis zu klassischer Orchestermusik ist alles dabei.

Das Stadtteilfest wieder aufleben zu lassen, ist ein zentrales Projekt im Rahmen des Quartiersmanagements von Kiel-Marketing, welches die Revitalisierung des Stadtteilzentrums Pries-Friedrichsort zum Ziel hat. Der Anstoß zur Umsetzung erfolgte dabei aus der Bevölkerung heraus: "Die Motivation und das Engagement der ansässigen Vereine und Gewerbetreibenden ist wirklich groß! Das ist deutlich zu spüren und ermutigt mich sehr bei meiner Arbeit", freut sich Quartiersmanager und Eventorganisator Michael Andres.

Die Einstellung eines Quartiersmanagers bei Kiel-Marketing für Pries-Friedrichsort war durch die Zentrenförderung des Landes Schleswig-Holstein möglich geworden. Neben der Organisation des Stadtteilfestes hat das Quartiersmanagement bisher für eine einheitliche Bepflanzung in der Fußgängerzone gesorgt und eine Weihnachtsbeleuchtung angeschafft, die im Winter erstmals erstrahlen wird.

Das gesamte Programm sowie die Anmeldung für die Flohmarktstände gibt es online unter: www.kiel-pries-friedrichsort.de.

Quelle: Kiel-Marketing