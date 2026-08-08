Leuchtturmfest in Pries-Friedrichsort

Wann? Sonntag, 6. September 2026, von 10.00 bis 19.00 Uhr Wo? Leuchtturmplatz Pries-Friedrichsort Eintritt: frei

Kostenloses Programm für alle

Das Fest zeigt bereits zum dritten Mal, wie lebendig und kreativ Pries-Friedrichsort ist. Alle Gäste können kostenlos am vielfältigen Programm teilnehmen. Die Veranstaltung lädt zum Mitmachen, Genießen und Entdecken ein.

Musik und Kulinarik

Auf der Antennenfeld-Festivalbühne am Leuchtturmplatz treten Schülerinnen und Schüler aus dem Stadtteil auf. Weitere Bands sorgen bis in den Abend für beste Stimmung. Der neue Verein Kulturfestung Kiel organisiert das Bühnenprogramm.

Zahlreiche Essensstände verwöhnen die Gäste mit regionalen Spezialitäten. Die Czernys Küstenbrauerei bietet erfrischende Getränke an. Kulinarische Vielfalt ist somit garantiert.

Sonntagsöffnung und Mitmachaktionen

Ein besonderes Highlight ist die Sonntagsöffnung von 12.00 bis 17.00 Uhr. Lokale Gewerbetreibende beteiligen sich mit besonderen Aktionen und Mitmachangeboten. Über 25 Info- und Mitmachstände von Vereinen und Organisationen laden zum Austausch und Ausprobieren ein.

Der Flohmarkt findet von 10.00 bis 17.00 Uhr statt. Besucherinnen und Besucher können nach Herzenslust stöbern und feilschen. Die Kompass-Kirchengemeinde gestaltet rund um die Kirche zum Guten Hirten ein umfangreiches Mitmach- und Erholungsprogramm für alle Altersgruppen.

Das Leuchtturmfest Pries-Friedrichsort verspricht einen abwechslungsreichen Tag für Jung und Alt. Die Veranstaltung zeigt eindrucksvoll den Zusammenhalt und die Kreativität des Stadtteils.