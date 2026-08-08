Leuchtturmfest in Pries-Friedrichsort

Leuchtturmfest Pries-Friedrichsort: Ein Stadtteil feiert sich selbst
Freizeit Events
Freizeit Ausflüge
Freizeit Kinder & Familien
Das Leuchtturmfest Pries-Friedrichsort findet am Sonntag, 6. September 2026, von 10.00 bis 19.00 Uhr statt. Die Veranstaltung lädt die Stadtteile des Kieler Nordens und die Umlandgemeinden ins Zentrum von Pries-Friedrichsort ein. Unter dem Motto "Von Pries-Friedrichsort für Pries-Friedrichsort" präsentieren sich engagierte Menschen, Vereine, Organisationen und Gewerbetreibende aus dem Stadtteil.
|Wann?
|Sonntag, 6. September 2026, von 10.00 bis 19.00 Uhr
|Wo?
|Leuchtturmplatz Pries-Friedrichsort
|Eintritt:
|frei
Kostenloses Programm für alle
Das Fest zeigt bereits zum dritten Mal, wie lebendig und kreativ Pries-Friedrichsort ist. Alle Gäste können kostenlos am vielfältigen Programm teilnehmen. Die Veranstaltung lädt zum Mitmachen, Genießen und Entdecken ein.
Musik und Kulinarik
Auf der Antennenfeld-Festivalbühne am Leuchtturmplatz treten Schülerinnen und Schüler aus dem Stadtteil auf. Weitere Bands sorgen bis in den Abend für beste Stimmung. Der neue Verein Kulturfestung Kiel organisiert das Bühnenprogramm.
Zahlreiche Essensstände verwöhnen die Gäste mit regionalen Spezialitäten. Die Czernys Küstenbrauerei bietet erfrischende Getränke an. Kulinarische Vielfalt ist somit garantiert.
Sonntagsöffnung und Mitmachaktionen
Ein besonderes Highlight ist die Sonntagsöffnung von 12.00 bis 17.00 Uhr. Lokale Gewerbetreibende beteiligen sich mit besonderen Aktionen und Mitmachangeboten. Über 25 Info- und Mitmachstände von Vereinen und Organisationen laden zum Austausch und Ausprobieren ein.
Der Flohmarkt findet von 10.00 bis 17.00 Uhr statt. Besucherinnen und Besucher können nach Herzenslust stöbern und feilschen. Die Kompass-Kirchengemeinde gestaltet rund um die Kirche zum Guten Hirten ein umfangreiches Mitmach- und Erholungsprogramm für alle Altersgruppen.
Das Leuchtturmfest Pries-Friedrichsort verspricht einen abwechslungsreichen Tag für Jung und Alt. Die Veranstaltung zeigt eindrucksvoll den Zusammenhalt und die Kreativität des Stadtteils.