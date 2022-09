9 erfahrene Immobilienmakler in Kiel

Der Immobilienmarkt in Kiel Mit ihrem maritimen Flair, das durch Kieler Förde und den Nord-Ostsee-Kanal entsteht, ist die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins ein beliebter Wohnort. Durch die Kieler Woche hat Kiel sogar internationale Bekanntheit erreicht. Zahlreiche Parks und Grünanlagen laden außerdem zu ausgiebigen Spaziergängen und Freizeitaktivitäten ein. Auch die günstige Lage am Wasser, die guten Verkehrsanbindungen und die Fährverbindung zu den skandinavischen Ländern ziehen immer mehr Leute in die Sailing City. Der Immobilienmarkt wird jedoch für Laien immer undurchsichtiger. Großinvestoren wirbeln den Markt auf, die Preise für Immobilien steigen, es gibt immer mehr Anbieter und die vielen existierenden Online-Portale verkomplizieren das Ganze noch. Das Ergebnis: Sich einen Überblick über aktuelle Immobilienangebote zu verschaffen nimmt viel Geld und Zeit in Anspruch und erfordert einiges an Detailwissen. Sowohl beim Erwerb als auch beim Verkauf von Immobilien ist es also ratsam, einen Immobilienmakler aus der Region zu konsultieren. Die Profis kümmern sich um die Immobilienbewertung, das Inserat und schließlich um den Verkaufsabschluss der Immobilie. Anfrage und Wertermittlung sind bei den meisten Maklern sogar kostenlos. Auch bei der Suche nach einer geeigneten Immobilie – egal ob Haus, Grundstück oder Wohnung – stehen einem die Profis mit Rat und Tat zur Seite. Die Kieler Makler kennen den Markt und die Besonderheiten der Region, was die Suche erheblich beschleunigen und erleichtern kann. Angepasst an das eigene Budget, die Ausstattungswünsche und die bevorzugte Lage werden dem Klienten dann vom Immobilienbüro die Angebote verschiedener Anbieter unterbreitet. Insgesamt lässt sich festhalten, dass man mit der Hilfe eines Immobilienmaklers viel Geld und Mühe sparen kann. Durch individuelle Beratung der Immobilienmakler erhält man schnell einen Überblick und kann Angebote direkt miteinander vergleichen. Ob es nun eine Wohnung am Schrevenpark, eine Stadtvilla in Düsternbrook oder eine Mietswohnung in der Altstadt von Kiel werden soll – eine professionelle Meinung einzuholen, ist nie verkehrt. Daher haben wir hier 9 Immobilienmakler in Kiel und Umgebung für euch, die ihre Klienten bei der Suche nach deren Traumobjekt oder beim Verkauf ihres Eigenheims tatkräftig unterstützen. 1. Lütt Immobilien GmbH

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lütt Immobilien Kiel (@immobilien_kiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Das moderne Immobilienunternehmen der Familie Lütt steht seinen Klienten sowohl beim Erwerb als auch beim Verkauf von Immobilien bei. Von der ersten Besichtigung bis zum Vertragsabschluss hat man hier ein fähiges Team an seiner Seite. Die Lütts und ihre Partner haben es sich zum Ziel gemacht, jeden ihrer Klienten am Ende mit einem Lächeln im Gesicht beim Notar zu sehen und geben alles, um dieses Ziel zu erreichen. Darüber hinaus helfen die Anbieter ihren Klienten gerne bei der Suche nach einem geeigneten Standort für deren Gewerbe oder übernehmen für sie die Hausverwaltung ihrer Immobilien. Standort: Auguste-Viktoria-Straße 14

Website: luett-immobilien.de 2. Langner & Burmeister Immobilien

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Langner&Burmeister Immobilien (@langner.burmeister.immobilien) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Wenn man faire und zuverlässige Immobilienmakler sucht, die einem bis über den Notartermin hinaus zur Seite stehen, ist man bei Langner & Burmeister genau richtig. Die mehrfach ausgezeichneten Immobilienmakler haben schon viele Immobilien in der Region um Kiel und Plön verkauft und zählen laut den Zeitschriften FOCUS und WirtschaftsWoche zu den beliebtesten Maklern in Deutschland. Sie stehen mit intensiver Beratung beim gesamten Spektrum der Immobilienvermittlung bei. Darunter fallen unter anderem Immobilienbewertung, Beratung, Marketing und Verträge. Hier erhaltet ihr für euer Geld alle wichtigen und aktuellen Informationen und seid bestens beraten. Standort: Teplitzer Allee 8

Website: langner-burmeister.de 3. Von POLL Immobilien GmbH

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Von Poll Immobilien (@vpi_bestofsh) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Gleich mehrfach ausgezeichnet – unter anderem von FOCUS – und zudem gut vernetzt ist auch das Immobilienbüro Von POLL. Hier erhalten Klienten aus der Region Kiel fachmännische Auskunft zu den aktuellen Immobilienangeboten und professionelle Hilfe als Verkäufer von Immobilien. Als einer der größten Anbieter bekommt ihr bei Von POLL für jede Anfrage einen ausgewiesenen Experten an eure Seite. Ein weiterer Vorteil bei einem großen Immobilienmakler-Unternehmen wie Von POLL ist, dass die Klienten viele Angebote miteinander vergleichen und davon die passende Variante wählen können. Zahlreiche Kunden wurden bereits erfolgreich von dem Unternehmen von POLL betreut und haben ihre Zufriedenheit in positiven Bewertungen zum Ausdruck gebracht. Standort: Dänische Straße 40

Website: von-poll.com 4. ECK & OBERG Immobilien

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ECK & OBERG IMMOBILIEN |Gruppe (@eckundoberg.immobilien) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Seit über 25 Jahren sind die Mitarbeiter des Familienunternehmens Eck & Oberg erfolgreich als Immobilienmakler im Geschäft und haben schon viele Häuser verkauft. Engagiert und kompetent kümmern sich die Anbieter um alle finanziellen Angelegenheiten rund um die Immobilien ihrer Kunden. Die Kernkompetenzen der Immobilienmakler liegen unter anderem in der Bewertung, der Vermietung und dem Verkauf von Immobilien, sowie in der Immobilien-Finanzierung. Vom ersten Beratungsgespräch bis zum Vertragsabschluss stehen euch die Experten zur Seite und berücksichtigen dabei eure Wünsche, beispielsweise nach Diskretion oder nach einer Beratung aus der Ferne. Hier ist eure Immobilie also in den besten Händen. Standort: Düsternbrooker Weg 75

Website: eck-oberg-immobilien.de 5. Karl-Heinz Pohl Immobilienmakler Kiel Wer Unterstützung bei der Haus- oder Wohnungssuche im Raum Kiel und Kieler Förde sucht, der ist bei Karl-Heinz Pohl Immobilien genau richtig. Die von der Bellevue ausgezeichneten Makler arbeiten regional und kennen sich in den Kieler Wohngebieten und Stadtteilen aus. Mit ihrer langjährigen Erfahrung können die Immobilienexperten sich auf jedes Anliegen einstellen und den Kunden gleichzeitig ein breit aufgestelltes Angebot unterbreiten. Die Kunden haben dann die Möglichkeit die ausgewählten Immobilien miteinander zu vergleichen und sind außerdem mit allen wichtigen Informationen versorgt. Standort: Forstweg 81

Website: pohl-immobilien.de 6. Sparda Immobilienmakler Kiel

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sparda Immobilien GmbH (@sparda_immobilien_gmbh) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Ob eine Villa in Düsternbrook, ein Reihenhaus in Gaarden, eine Doppelhaushälfte in der Wik oder eine Ein-Zimmer-Wohnung in Holtenau – ebenso vielseitig wie die Immobilien der Stadtteile ist auch das Angebot des Sparda Immobilienbüros in Kiel. Mit seiner Expertise und seinem ausgeprägten Wissen über den Kieler Immobilienmarkt und die Region steht euch der erfolgreiche Makler Luca Böttcher beim Haus- oder Wohnungskauf zur Seite und weiß immer über aktuelle Immobilienangebote bescheid. Als Tochterunternehmen der Sparda-Bank steht das Maklerbüro gleichzeitig für Sicherheit und Verlässlichkeit. Standort: Sophienblatt 25- 27

Website: spardaimmobilien.de 7. HOMEKEY24 Immobilien Die Immobilienmakler von Homekey24 zu engagieren, bringt einige Vorteile mit sich. Sowohl Käufer als auch Verkäufer profitieren von der Sorgfalt und der Professionalität, mit der hier gearbeitet wird. Das Team verkauft erfolgreich seit über 21 Jahren Häuser und Wohnungen in urbanen und ländlichen Regionen in Kiel und ganz Schleswig-Holstein. Standort: Eichhofstraße 15

Website: homekey24.com 8. Beier & Rogge GbR – Küstenmakler

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Küstenmakler (@kuestenmakler) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Mit Herzblut und viel Freude sind die Küstenmakler am Werk. Hier trefft ihr auf motivierte und freundliche Mitarbeiter, die die nördlichen Regionen Deutschlands so gut kennen wie ihre eigene Westentasche. Gleichzeitig kompetent, modern und authentisch führt euch das Team durch den norddeutschen Immobiliendschungel. Wenn ihr auch noch auf der Suche nach einem sicheren Heimathafen seid, dann sind die Küstenmakler genau der Rettungsanker, den ihr braucht. Standort: Theodor-Storm-Straße 10

Website: kuestenmakler.de 9. Petra Schwarz Immobilien Auf über 25 Jahre Erfahrung auf dem Immobilienmarkt blickt die mittlerweile selbstständige Maklerin Petra Schwarz zurück. Die zahlreichen verkauften Objekte und die Zufriedenheit der Kunden sprechen für sich. Zu den Dienstleistungen der Immobilienmaklerin zählen in erster Linie der Verkauf und die Vermietung von Wohn- und Gewerbeimmobilien – inklusive Home-Staging Beratung und Vermittlung an Finanzierungsmakler. Zusätzlich hat die Maklerin besondere Expertise im Verkauf von Resthöfen, landwirtschaftlichen Betrieben und Reitanlagen. Darunter fallen auch Pferdeimmobilien und Wohnhäuser mit Weidefläche, die eine Pferdehaltung am Haus ermöglichen. Standort: Illerweg 73

Website: petra-schwarz-immobilien.com

Ortsinformationen Lütt Immobilien GmbH Auguste-Viktoria-Straße 14 24103 Kiel 0431/5355070 E-Mail Website Facebook Instagram

Karte anzeigen

Weitere Ortsinformationen Langner und Burmeister Teplitzer Allee 8 24146 Kiel 0431/69105400 E-Mail Website Facebook Instagram

Von POLL Immobilien Dänische Straße 40 24103 Kiel 0431/9826040 E-Mail Website Facebook Instagram

Eck und Oberg Immobilien GmbH Düsternbrooker Weg 75 24105 Kiel 0431/9089990 E-Mail Website Facebook Instagram Twitter

Karl-Heinz Pohl Immobilien Forstweg 81 24105 Kiel 0431/804679 E-Mail Website

Sparda Immobilien Kiel Sophienblatt 25-27 24103 Kiel 040/5500556242 E-Mail Website Facebook Instagram

Homekey24 Immobilien Eichhofstraße 15 24116 Kiel 0431/78020604 E-Mail Website

Beier und Rogge Küstenmakler Theodor-Storm-Straße 10 24116 Kiel 0431/64364368 E-Mail Website Facebook Instagram

Petra Schwarz Immobilien Illerweg 73 24146 Kiel 0172/4132317 E-Mail Website

Weitere Empfehlungen