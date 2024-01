10 vertrauenswürdige Schlüsseldienste in Kiel

© Deagreez / iStock.com Dieser Werbeplatz ist für euch reserviert! Seid ganz vorne dabei und präsentiert euch unseren Lesern mit einem Bild, kurzen Text und Link zu eurer Website. Gleich anfragen unter: service@kiel-magazin.de

Tagtäglich sperren sich Menschen in Kiel aus ihrer Wohnung oder ihrem Haus aus. So etwas kann passieren und ist menschlich. Wie gut, dass es dafür Schlüsselnotdienste gibt. Ihr könnt sie meistens rund um die Uhr per Telefon erreichen und sie kommen euch schnell zu Hilfe: Sei es nach einer Studenten-WG-Party um halb drei in der Nacht oder am stressigen Morgen vor der Arbeit. 1. Mein Schlüsseldienst Kiel

Lauter Schlüssel, © mein-schluesseldienst-kiel.de

Studierende dürfen sich freuen: Bei verschlossener oder zugefallener Tür bekommt ihr bei "Mein Schlüsseldienst Kiel" mit gültigem Studienausweis 10,- Euro Rabatt! Das tut dem Portemonnaie definitiv weniger weh. Zudem könnt ihr euch bei dem Kieler Schlüsseldienst sicher sein, dass ihr nicht abgezogen werdet. So transparent wie sie sind, findet ihr die Festpreise nämlich auf der Website des Unternehmens. Schon ab 85,- Euro könnt ihr euch von dem kompetenten Team die Tür wieder aufschließen lassen. Doch der Schlüsseldienst ist nicht nur in Kiel tätig, auch außerhalb Kiels (gegen Aufpreis) wendet das Team sein fachliches Know-How an – und das 24/7 (von 22.00 bis 7.00 Uhr gegen Aufpreis). Website: mein-schluesseldienst-kiel.de 2. Schlüsselzentrale Makowski

Schlüsselzentrale Makowski in der Kieler Vorstadt, © makowski-kiel.de

Seit 1903 ist die "Schlüsselzentrale Makowksi" in der Kieler Vorstadt für die Sicherheit eures Zuhauses sowie für eure Angelegenheiten rund um Schlüssel und Schloss zuständig. Egal ob ihr den Schlüssel vergessen oder verloren habt – ein Anruf genügt und die ausgebildeten Spezialisten des Türöffnungsdienstes kommen euch schleunigst zur Hilfe. Dabei stehen sie euch wochentags von 8.30 bis 18.00 Uhr zur Verfügung, samstags von 9.00 bis 13.00 Uhr. Und falls ihr euch nach einer solchen Aussperrungserfahrung lieber noch einen Schlüssel anfertigen lassen wollt, um den dann bei einem Nachbarn eures Vertrauens abzugeben, könnt ihr dies gleich bei Makowksi tun. Standort: Kleiner Kuhberg 8-10

Website: makowski-kiel.de 3. ABC Sicherheitstechnik Nord

Filiale ABC Sicherheitstechnik Nord am Exerzierplatz, © abc-sicherheitstechniknord.de

Das nötige Know-How und langjährige Erfahrung konnte Sven, der Geschäftsführer der "ABC Sicherheitstechnik Nord", schon früh als Verkäufer und Außendienstmonteur in der Schlüsselzentrale Makowksi sammeln. Nun hat er sein eigenes Unternehmen gegründet, welches die Leistungen von der Türöffnungen zu allen Tag- und Abendstunden, über die Montage von Alarmanlagen bis hin zur Absicherung von Häusern, Wohnungen und Firmengebäuden beinhaltet. Direkt am Exerzierplatz befindet sich die Filiale der "ABC Sicherheitstechnik Nord" und ist für euch wochentags von 9.00 bis 18.00 Uhr (freitags von 9.00 bis 15.00 Uhr) geöffnet. Den Türöffnungsdienst erreicht ihr jedoch 24 Stunden lang unter der Servicenummer. Standort: Exerzierplatz 26

Website: abc-sicherheitstechniknord.de 4. Schlüsselnotdienst Kiel Innerhalb kürzester Zeit öffnet euch der "Schlüsselnotdienst Kiel" eure zugefallene Haustür zum Festpreis in Höhe von 75,- Euro und zwar 24 Stunden an 7 Tagen die Woche! Die Gründungsstory des Schlüsselnotdienstes möchten wir euch dabei nicht vorenthalten: Die Familie Wolk hat den "Schlüsselnotdienst Kiel" ins Leben gerufen, da sie selbst einmal vor verschlossener Tür standen. Ihre Schlüsseldienst-Erfahrung war allerdings ein kompletter Reinfall. Knapp 1,5 Stunden warteten sie auf den Schlüsseldienst, der ihnen dann innerhalb von zwei Minuten die Tür zwar öffnete, jedoch 200,- Euro dafür verlangte. Aus diesem Entsetzen heraus schafften sie etwas ganz Großes: den "Schlüsselnotdienst Kiel". Egal ob am Wochenende, an Feiertagen, mitten in der Nacht oder im Kieler Umland – der Preis ist und bleibt immer gleich. Als wäre das nicht schon genug, bietet das Familienunternehmen auch eine Kinder-Nothilfe an. Wenn ihr also vor zugefallener Tür eures Kleinkindes (0-3 Jahre) wegen steht, berechnet die Familie Wolk nur eine Aufwandspauschale in Höhe von 49,- Euro. Standort: Wittland 2-4

Website: schlüsselnotdienst-kiel.de 5. Appel Schlüsseldienst Ebenfalls für 75,- Euro öffnet der "Appel Schlüsseldienst" in Kiel-Holtenau eure Haustür. Dabei ist es den Mitarbeitern ganz gleich, ob die Tür zugefallen oder verschlossen ist, der Preis bleibt bei 75,- Euro. Lediglich die Leute aus dem Kieler Umland zahlen aufgrund der längeren Anfahrt einen Aufpreis in Höhe von 25,- Euro. Neben dem 24-Stunden-Türöffnungsservice bietet der Schlüsseldienst auch andere Leistungen wie beispielsweise die Auto- und Tresoröffnung, den Ein- und Ausbau von Schließanlagen sowie eine kostenlose Sicherheitsberatung. Standort: Schusterkrug 4

Website: appel-schluesseldienst.de 6. Schlüsselnotdienst Tetik Schlüsselnotdienst, Autowerkstatt und Autoelektronik – seit über 30 Jahren betreibt "Tetik Service" in Elmschenhagen-Süd drei in eins erfolgreich. Dabei ist der Schlüsseldienst für euch rund um die Uhr erreichbar und abfahrtsbereit. Für eine zugefallene Tür werden euch 49,- Euro berechnet, eine verschlossene Tür kostet euch 75,- Euro (plus jeweils 20,- Euro Anfahrtskosten). Studierende aufgepasst: Wenn ihr vor einer verschlossenen Tür steht, erhaltet ihr bei Tetik einen Rabatt für den Schloss-Aufbruch! Darüber hinaus knacken die Mitarbeiter von Tetik nicht nur Schlösser, sondern auch Autos und Tresore. Ein Leistungsspektrum an Sicherheitsmaßnahmen für euer Haus bietet euch die Werkstatt ebenfalls. Standort: Dorfstraße 2

Website: schluesseldienst-tetik.de 7. Der faire Schlüsseldienst

Logo von "Der faire Schlüsseldienst", © derfaireschlüsseldienst.de

Ihr wollt in einer Notsituation nicht ausgenutzt und betrogen werden? Dann seid ihr beim fairen Schlüsseldienst goldrichtig! "Der faire Schlüsseldienst" aus Kiel ist 24/7 für euch erreichbar und nennt euch die transparenten Preise für die Türöffnung schon am Telefon. Zudem sind die Schlosser auch in der Kieler Umgebung für euch im Einsatz. Von Schleswig über Plön bis nach Schönberg knackt das Schlüsseldienst-Team eure Schlösser zu 98 % schadensfrei auf. Standort: Gurlittstraße 4

Website: derfaireschlüsseldienst.de 8. Kiel Schlüsseldienst Ob zugefallen, verschlossen oder den Zylinder wechseln – alle drei Serviceleistungen bietet euer lokaler Schlüsseldienst in Kiel zum Festpreis in Höhe von 75,- Euro (inkl. Anfahrt) an. Rund um die Uhr ist der "Kiel Schlüsseldienst" für euch erreichbar und schnell zur Stelle. Keep in mind: Von 21.00 bis 00.00 Uhr berechnet der Schlüsseldienst einen Nachtzuschlag in Höhe von 20,- Euro, zwischen 00.00 und 7.00 Uhr zahlt ihr einen Zuschlag von 100 %. An Wochenend- und Feiertagen hingegen beträgt der Aufpreis lediglich 10,- Euro. Standort: Friedlander Weg 28

Website: kielschluesseldienst.de 9. Dirk Heidukowski Schloss Notdienst Von 9.00 bis 17.00 Uhr steht für euch der Schloss Notdienst von Dirk Heidukowski zur Verfügung. Als Fachmann für Schließ- und Zutrittskontrollsysteme weiß er auf jeden Fall, wie man innerhalb kurzer Zeit ein Schloss möglichst schadensfrei öffnet. Neben der Türöffnung baut er seinen Kunden aber auch Fenster, Zimmer- und Wohnungstüren sowie digitale Schließ- und Zutrittskontrollsysteme und Briefkastenanlagen ein. Wenn das mal nicht nach einem rund um Service klingt! Standort: Kieler Weg 96

Website: heidukowski-kiel.de 10. Drews Sicherheitstechnik Seit über 20 Jahren Erfahrung sind die Monteure von "Drews Sicherheitstechnik" in Kronshagen für die Menschen in Kiel und Umgebung im Einsatz und öffnen für sie ihre zugefallenen und verschlossenen Türen – und das rund um die Uhr! Dabei bietet der zuverlässige Schlüsseldienst ihre Serviceleistungen für ihre Kunden zu fairen Preisen an. Doch nicht nur in Kiel und Umgebung ist der Schlüsseldienst tätig, auch in Neumünster und Umgebung bieten sie die Leistungen der Türöffnung, Montage und Reparatur von Schlössern und Sicherheitssystemen. Standort: Kieler Str. 49a

Website: drews-sicherheit.de

Ortsinformationen Schlüsselzentrale Makowski Kleiner Kuhberg 8-10 24103 Kiel - Kiel 49/43192234 E-Mail Website

Karte anzeigen

Weitere Ortsinformationen ABC Sicherheitstechnik Nord Exerzierplatz 26 24103 Kiel - Mitte 49/43178024442 E-Mail Website

Appel Schlüsseldienst Schusterkrug 4 24159 Kiel Schleswig-Holstein - Holtenhau 0431/79944818 Website

Tetik Service (Schlüsselnotdienst) Dorfstraße 2 24146 Kiel - Elmschenhagen-Süd 49/43153639373 E-Mail Website

Der faire Schlüsseldienst Gurlittstraße 4 24106 Kiel - Wik 0151/15258605 E-Mail Website

Kiel Schlüsseldienst Friedlander Weg 28 24146 Kiel - Elmschenhagen 0431/79944819 E-Mail Website Facebook

Dirk Heidukowski (Schloss Notdienst) Kieler Weg 96 24145 Kiel - Memersdorf 49/4317198895 Website

Drews Sicherheitstechnik GmbH Kieler Straße 49a 24119 Kiel - Kronshagen 49/431522727 E-Mail Website

Weitere Empfehlungen