Die 6 besten Lager- und Selfstorage-Angebote in Kiel
Kein Platz mehr im Keller, der Dachboden platzt aus allen Nähten und in der Wohnung stapeln sich Kisten? Selfstorage in Kiel ist die ideale Lösung für alle, die mehr Platz und sicheren Stauraum brauchen.
Ob Möbel, Umzugskartons, Sportausrüstung oder Geschäftsunterlagen – in den Mietlagern in Kiel lagernt ihr eure Gegenstände sauber, trocken und sicher ein.
Egal ob während eines Umzugs, bei Renovierungen oder längeren Auslandsaufenthalten: Die Selfstorage-Lagerräume in Kiel sind ebenerdig, bequem mit dem Auto erreichbar und bieten 24/7-Zugang. Unterschiedliche Größen ermöglichen maximale Flexibilität – für Privatpersonen wie auch für Unternehmen.
1. LagerLöwe Kiel
Bei LagerLöwe stehen deine individuellen Bedürfnisse im Mittelpunkt. Egal, ob du nur ein paar Kartons oder größere Möbelstücke unterbringen möchtest: Hier findest du garantiert die passende Lagerbox. Kunden schwärmen von der unkomplizierten Abwicklung, der freundlichen Beratung und den fairen Preisen.
Besonders praktisch ist die Möglichkeit, flexibel die Größe deiner Box zu wechseln, falls du mehr oder weniger Platz benötigst. Die Lagerräume sind sauber, hell und sicher, sodass du deine Sachen ohne Sorgen einlagern kannst. Und wenn du Fragen hast, steht dir das hilfsbereite Team jederzeit zur Seite.
Standort: Eckernförder Straße 259
Website: lagerloewe.com
2. Stauraum – Dein Lager mitten in Kiel
Mitten in Kiel, direkt am Hauptbahnhof, bietet Stauraum flexible und moderne Lagerlösungen. Ob für Sportutensilien, Möbel oder Kartons – hier findest du für alles den passenden Platz. Die Lagerräume sind hell, sicher und sauber, sodass du dich wie in einer Erweiterung deiner Wohnung fühlst.
Besonders praktisch: Mit dem Stauraum-Rechner kannst du vorab die ideale Größe und die Kosten kalkulieren – und das ist oft günstiger, als du denkst. Ein weiteres Highlight ist der flexible Boxentausch, falls sich dein Platzbedarf ändert. Und dank 24/7-Überwachung und optimierten klimatischen Bedingungen bleiben deine Sachen in bestem Zustand.
Standort: Sophienblatt 48B
Website: stauraum.de
3. StorangeBOX – Für alle, die mehr Service wollen
StorangeBOX bietet weit mehr als nur Selfstorage. Hier kannst du nicht nur deine Sachen sicher einlagern, sondern auch auf den Rundum-Service setzen: Von der Abholung deiner Möbel bis hin zur Demontage und Verpackung ist alles dabei. Die klimatisierten Lagerräume sind besonders für empfindliche Gegenstände wie Gemälde oder Elektrogeräte geeignet.
Du zahlst nur für das tatsächlich genutzte Volumen, und dank der flexiblen Vertragsgestaltung bleibt alles transparent und fair. Kundinnen und Kunden loben die schnelle und professionelle Abwicklung sowie den freundlichen Kundenservice. Ein Anbieter, der wirklich an alles denkt!
Standort: Wellseedamm 21
Website: storangebox.de
4. CityBox24 – Einfach, flexibel und sicher
CityBox24 ist die perfekte Wahl für alle, die maximale Flexibilität suchen. Egal, ob du nur einen Tag oder mehrere Monate Lagerraum benötigst, hier bist du an der richtigen Adresse. Die modernen Lagerboxen bieten Platz für alles – von kleinen Kartons bis hin zu großen Möbelstücken.
Dank überdachter Anlieferungshallen kannst du deine Sachen bei jedem Wetter bequem einlagern. Die Mindestmietdauer beträgt nur einen Tag, und es gibt keine Kündigungsfrist. Sicherheit wird großgeschrieben: Videoüberwachung, individuelle Schlösser und eine Aufschaltung zum Wachunternehmen sorgen dafür, dass deine Sachen bestens geschützt sind.
Standort: Bahnhofstraße 37
Website: citybox24.de
5. Tischendorf Möbellager
Mit über 5.000 m2 beheizter und sicherer Lagerfläche ist Tischendorf einer der führenden Anbieter in Kiel. Ob du deinen gesamten Hausstand einlagern möchtest oder nur einzelne Gegenstände: Tischendorf hat die passende Lösung.
Besonders beeindruckend ist der Hol- und Bringservice, bei dem deine Möbel direkt abgeholt und ins Lager transportiert werden. Für empfindliche Objekte wie Kunstwerke oder Instrumente bietet Tischendorf klimatisch sichere Bedingungen und die Möglichkeit einer Zusatzversicherung. Wer einen stressfreien Umzug oder eine professionelle Einlagerung sucht, wird hier fündig.
Standort: Wittland 20
Website: tischendorf-umzug.de
6. Füllgraf Möbelspedition
Bei Füllgraf kannst du wählen, wie viel Unterstützung du brauchst: vom Self-Service, bei dem du deine Sachen selbst ins Lager bringst, bis hin zum Full-Service, bei dem alles – vom Transport bis zur Einlagerung – übernommen wird.
Die modernen, alarmgesicherten Containerlager sind ideal für Möbel, Hausrat oder Akten. Ein besonderer Vorteil ist die Möglichkeit, Container direkt zu dir nach Hause liefern zu lassen, wo du sie bequem beladen kannst. Die Lagerräume sind temperiert und bieten höchste Sicherheitsstandards – perfekt für alle, die ihre Sachen in guten Händen wissen wollen.
Standort: Wittland 21
Website: umzug-fuellgraf.de
7. MeinSelfstorage Schönkirchen
Selfstorage in Schönkirchen bei Kiel bietet viele Vorteile: sichere Aufbewahrung dank Videoüberwachung, PIN-Zugang und nächtlicher Schließzeiten, flexible Mietbedingungen mit verschiedenen Raumgrößen, kurze Laufzeiten und faire Kündigungsfristen.
Ihr habt täglich von 05:00 bis 22:00 Uhr Zugang und profitiert von persönlichem Service vor Ort. Bereits ab 1 m2 und ab 6 € pro Woche finden Sie den passenden Lagerraum – ideal für einzelne Gegenstände bis hin zum kompletten Hausstand.
Standort: Söhren 42, Schönkirchen
Website: mein-selfstorage.de
Egal, ob du nur kurzfristig Platz schaffen musst oder eine langfristige Lagerlösung suchst – in Kiel findet ihr zahlreiche Anbieter, die dir das Leben erleichtern. Von flexiblen Selfstorage-Angeboten bis hin zu Full-Service-Lösungen ist hier für jeden Bedarf etwas dabei. Also, macht euch keinen Stress wegen Platzproblemen und legt die Sachen in die Hände von Profis. Der perfekte Lagerraum wartet schon!