Der eigene Balkon als Wohlfühloase

Das Balkonkonzept im Wandel

Jahrelang nutzten Wohnungsmieter und -besitzer ihren Balkon eher als Abstellfläche für Fahrräder, alte Möbel oder Wäscheständer. Erst in den vergangenen Jahrzehnten hat sich die im Freien befindliche Wohnraumerweiterung deutlich verändert.

Laut einer ImmoScout24-Analyse verfügen rund 77 Prozent der Mietwohnungen über einen Balkon und damit circa doppelt so viele wie früher üblich. Dieser Wandel spiegelt sich auch im veränderten Mieterverhalten wider; ein Trend, der sich im Zuge der Pandemie verstärkte, als Außenbereiche einen höheren Stellenwert im Alltag erhielten.

Auch in Kiel prägen zunehmend individuell gestaltete Balkone das Stadtbild. Bewohner richten sich gemütliche Sitzecken ein, legen kleine Hochbeete an und schaffen sich so eine persönliche Wohlfühloase. Dieser Trend passt zu dem wachsenden Bedürfnis nach mehr Natur im urbanen Raum. Durch eine kreative Gestaltung entsteht zudem ein Bereich, der das Innen- und Außenleben harmonisch verbindet.

Gestaltungsideen für mehr Gemütlichkeit

Ein Balkon wirkt besonders einladend, wenn er einem klaren Konzept folgt. So schaffen Textilien in warmen Farbtönen, wetterfeste Kissen und kleine Teppiche sofort eine wohnliche Atmosphäre.

Für den Sitzbereich eignen sich passende Outdoor-Möbel, etwa platzsparende Lösungen wie Hocker mit Stauraum oder klappbare Tische, die sich flexibel an unterschiedliche Situationen anpassen und maßgeblich zum Wohlfühlcharakter beitragen. Sie verbinden nämlich Komfort mit Beständigkeit und bestehen aus Materialien, die Sonne und Regen standhalten. Modelle aus Holz, Rattan oder Aluminium fügen sich zum Beispiel harmonisch in verschiedene Stilrichtungen ein und lassen den Außenbereich gepflegt wirken. In Kombination mit Windlichtern, Laternen oder sanfter Beleuchtung entsteht ein Bereich, der auch am Abend gemütlich genutzt wird.