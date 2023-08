Um das Studierendenleben auch vollends auszukosten und von den vielen Angeboten der Stadt für Studis und Schüler:innen zu profitieren, suchen sich viele Erstis direkt einen Wohnsitz in der Nähe ihrer Hochschule. In beliebten Städten wie Kiel wächst die Anzahl der Studierenden jedes Jahr und die Stadt am Meer zieht auch immer mehr ausländische Studierende für ein Auslandssemester an.

Portale wie WG-gesucht.de bieten eine Möglichkeit an eine eigene Wohnung oder WG zu kommen, doch der Ansturm ist groß. Zudem steigt der Mietspiegel in Kiel stetig an. Umso wichtiger ist die Rolle der Studentenwohnheime, in denen viele Studierende eine Unterkunft finden. Einige davon sind in privater Hand, die meisten aber gehören dem Studentenwerk Schleswig-Holstein an.

Alles in allem stellen Studentenwohnheime nicht nur eine kostengünstige Alternative zur WG oder eigenen Wohnung dar, sie bieten auch die Gelegenheit, viele neue Leute kennenzulernen und schnell Kontakte zu knüpfen. Außerdem liegen sie meist entweder sehr zentral oder in unmittelbarer Nähe zum Uni Campus. Damit ihr einen unkomplizierten Start in der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins habt, stellen wir euch hier 10 tolle Unterkünfte für Studierende in Kiel vor.

1. Christian-Albrecht-Haus