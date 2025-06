Spatenstich für das Leuchtturmprojekt KoolKiel in Kiel

In Kiel-Gaarden fiel am 5. Juni 2025 der Startschuss für eines der ambitioniertesten Bauprojekte der Landeshauptstadt: An der Werftstraße unweit der Hörnspitze entsteht das visionäre Projekt KoolKiel. Mit dem ersten Spatenstich signalisierten Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Innenstaatssekretär Frederik Hogrefe, Lutz W. Lester von der Geschäftsleitung KoolKiel der Adore GmbH als Bauherren sowie Stadtrat Gerwin Stöcken und Markus Reutershan, Geschäftsführer der KiWoG, den Beginn der Arbeiten auf der Baustelle.