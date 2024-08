Neunte Ehrenamtsmesse in Kiel: Demokratie braucht Engagement

Wann: Sonntag, 3. November 2024, 11.00 bis 17.00 Uhr Wo: Rathaus Kiel Eintritt: frei

Alle zwei Jahre organisiert das nettekieler Ehrenamtsbüro die Ehrenamtsmesse, um Vereinen, Organisationen und Initiativen die Gelegenheit zu geben, sich und ihre Arbeit zu präsentieren. Im persönlichen Gespräch können sie dabei neue ehrenamtliche Unterstützerinnen und Unterstützer gewinnen.

Für Bürgerinnen und Bürger bietet die Messe einen Überblick über die Vielzahl von Engagementmöglichkeiten in Kiel. Sie können einzelne Organisationen genauer kennenlernen und sich mit anderen Interessierten austauschen.

Alle Vereine, Verbände und Initiativen aus der Region Kiel, die ehrenamtliche Unterstützung suchen, sind herzlich eingeladen, sich mit einem Stand zu präsentieren. Bei Interesse können sie sich bis zum 3. September 2024 unter ehrenamtsbuero@nette-kieler.de oder telefonisch unter 0431 9015502 im nettekieler Ehrenamtsbüro anmelden.

In diesem Jahr steht die Ehrenamtsmesse unter dem Motto "Demokratie braucht Engagement". Erstmals wird es in Kooperation mit der ZBBS, der Zentralen Bildungsstelle für Migrantinnen und Migranten e.V., ein mehrsprachiges Lots:innenangebot geben. Menschen, die sprachliche Unterstützung benötigen, können sich im Rahmen der Messe an den Infostand der ZBBS wenden. Damit sollen gezielt auch Menschen mit Migrationsbiografie angesprochen werden.

"Aufgrund der tollen Unterstützung der Landeshauptstadt Kiel können wir erstmals seit längerer Zeit wieder eine Messe im Rathaus veranstalten", freut sich Alexandra Hebestreit, Leiterin des nettekieler Ehrenamtsbüros. "Dieser Wunsch wurde in den letzten Jahren häufig an uns herangetragen."

Weitere Angebote und Kooperationen sind geplant und werden rechtzeitig vor der Messe kommuniziert. Die diesjährige Messe findet in Kooperation mit der Landeshauptstadt Kiel, der Stiftergemeinschaft der Förde Sparkasse, der Thomsen GmbH, der ZBBS und dem Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung statt.