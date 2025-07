Karl Luhmann GmbH & Co. KG: Experte für Kies, Sand, Schüttgüter und Entsorgung

Qualitätsprodukte für anspruchsvolle Bauvorhaben

Im Bereich Wohnungs- und Einfamilienhausbau bietet das Unternehmen eine breite Palette hochwertiger Materialien an. Der gesiebte Kies wird in verschiedenen Körnungen von 0-3 bis 5 mm angeboten und eignet sich optimal für unterschiedlichste Bauprojekte.

Betonkies steht in Körnungen von 0-2 bis 0-32 mm zur Verfügung und gewährleistet beste Verarbeitungseigenschaften. Für besondere Gestaltungswünsche führt das Unternehmen gewaschene Kiesel in Größen von 2-8 bis 16-32 mm sowie Splitt in diversen Abstufungen.

Professionelle Lösungen für Infrastrukturprojekte

Im Wege- und Straßenbau setzt Karl Luhmann auf ein durchdachtes Sortiment an Frostschutzmaterialien für untere und obere Lagen. Die Kies- und Schottertragschichten in 0-32 mm Körnung bilden die perfekte Basis für langlebige Verkehrswege.

Besonders nachhaltig sind die Recycling-Materialien aus aufbereitetem Ziegel und Beton, die in Körnungen von 0-32 bis 0-56 mm erhältlich sind. Für Pflasterarbeiten stehen spezieller Pflastersand und -splitt sowie Brechsand in natürlicher und recycelter Qualität zur Verfügung.

Garten- und Landschaftsbau mit System

Für den Garten- und Kulturbau hält das Unternehmen ein breites Spektrum an hochwertigen Erden bereit. Der Mutterboden wird sowohl gesiebt als auch ungesiebt angeboten und erfüllt höchste Qualitätsstandards. Spezielle Pflanzerden ermöglichen optimales Pflanzenwachstum, während der Lehmboden sich besonders für anspruchsvolle Gestaltungen eignet. Das Sortiment wird durch verschiedene Oberbodenqualitäten und Rindenmulch abgerundet.

Modernster Fuhrpark garantiert flexible Lieferung

Mit einem der modernsten Fuhrparks der Region gewährleistet Karl Luhmann eine schnelle und zuverlässige Auslieferung aller Materialien. 35 schwere Nutzfahrzeuge über 18 Tonnen bilden das Rückgrat der Logistik. Container- und Kipperfahrzeuge sowie Selbstlader mit Greifer ermöglichen eine flexible Anlieferung auch unter schwierigen Bedingungen. Spezielle Tieflader stehen für den Transport von Baumaschinen zur Verfügung.

Kompetenz im Tiefbau

Die Expertise des Unternehmens geht weit über die reine Materiallieferung hinaus. Im Tiefbau bietet Karl Luhmann umfassende Dienstleistungen an: vom professionellen Aushub von Baugruben über komplexe Drainagearbeiten bis hin zu kompletten Entwässerungssystemen inklusive Dichtigkeitsprüfung. Auch Kiesauffüllungen für kellerlose Gebäude, kleinere Abbrucharbeiten sowie Pflaster- und Straßenbauarbeiten gehören zum Portfolio.

Nachhaltige Entsorgungslösungen

Um den Wertstoffkreislauf zu schließen, betreibt das Unternehmen einen modernen Containerdienst. Kunden können zwischen verschiedenen Containersystemen wählen – von Absetzcontainern mit 6-10 m3 Volumen bis hin zu großen Abrollcontainern mit bis zu 25 m3 Fassungsvermögen. Alternativ ist auch eine direkte Abholung durch LKW mit Ladekran möglich.

Familientradition seit 1943

Was einst als kleine Bau- und Brennstoffhandlung begann, hat sich unter der Führung von drei Generationen zu einem modernen Unternehmen mit über 50 Mitarbeitern entwickelt. Heute lenkt Jens Luhmann die Geschicke des Familienunternehmens und setzt dabei konsequent auf die Verbindung von Tradition und Innovation. Langjährige Erfahrung, erstklassige Produktqualität und ein zuverlässiger Service machen die Karl Luhmann GmbH & Co. KG zum bevorzugten Partner für Bauunternehmen, Handwerker und öffentliche Auftraggeber in der Region Kiel.