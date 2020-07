Im Studienangebot sind auch Masterprogramme: Master of Multimedia Production, Master of Internet Science & Technology, Master of Business Administration und Master of Science in Industrial Engineering.

Neben den Vollzeitstudiengängen gibt es auch berufsbegleitende und weiterbildene Angebote an der Fachhochschule Kiel. Aktuelle Fachbereiche sind:

Agrarwirtschaft

Maschinenwesen

Medien

Institut für Bauwesen am Fachereich Medien

Information und Elektronik

Soziale Arbeit und Gesundheit

Wirtschaft

Die Studengänge an der FH Kiel sind sehr praxisnah angelegt und abgestimmt an die regionale Wirtschaft und den Arbeitsmarkt.

Darüber hinaus organisiert die FH jedes Semester Studieninformationstage für Studieninteressierte in den Fachbereichen der Fachhochschule und führt auf Wunsch auch Schulfachtage für Schulklassen an der Fachhochschule durch.

Der AStA der FH-Kiel ist während der Vorlesungszeit von Montag bis Freitag zwischen 11.00 und 15.00 Uhr für die Stundenten da.