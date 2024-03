Bibliotheken, Büchereien und Büchertausch-Stationen in Kiel

Ein Besuch in den Bibliotheken, Stadtbüchereien und Büchertausch-Stationen lohnt sich für alle, die sich zum Lesen und Weiterbilden inspirieren lassen wollen. Ihr findet eine riesige Auswahl an Büchern, Magazinen, Zeitschriften für die Freizeit-Beschäftigung, aber auch wissenschaftliches Arbeiten - zum Ausleihen oder fürs Durchblättern vor Ort. Auch für Interessierte an audiovisuellen Medien gibt es in Kiel einige Spots, die definitiv besucht werden sollten. Im Folgenden findet ihr eine Liste mit allen Bibliotheken und Büchertausch-Stationen in Kiel.

Schon gewusst?

Viele Menschen denken, dass sich die Begriffe Bücherei und Bibliothek voneinander unterschieden. Doch tatsächlich werden diese als Synonyme verwendet und meinen das gleiche. Der Begriff Bibliothek ist einfach nur wesentlich älter als der Begriff Bücherei.

Stadtbüchereien in Kiel

Die zentrale Stadtbücherei und die Stadtteilbüchereien der Landeshauptstadt Kiel bieten ein vielfältiges Medienagebot für klein und groß für die Bereiche Schule, Beruf und Freizeit. Für das Lesen, Nachschlagen und Recherchieren vor Ort können alle Büchereien während der Öffnungszeiten kostenlos genutzt werden. Für das Entleihen wird ein Benutzungsausweis der Stadtbücherei benötigt. Diesen erhaltet ihr, wenn ihr bei der Anmeldung einen Personalausweis oder einen Reisepass mit Meldebescheinigung vorlegt.

Zentrale Stadtbücherei Kiel

Standort: Andreas-Gayk-Straße 31

Stadtteilbücherei Dietrichsdorf

Standort: Langer Rehm 29

Website: kiel.de/dietrichsdorf

Stadtteilbücherei Elmschenhagen

Standort: Bebelplatz 1

Website: kiel.de/elmschenhagen

Stadtteilbücherei Gaarden

Standort: Elisabethstraße 64

Website: kiel.de/gaarden

Stadtteilbücherei Mettenhof

Standort: Sibeliusweg 2a

Website: kiel.de/mettenhof

Stadtteilbücherei Suchsdorf

Standort: Amrumring 2

Website: kiel.de/suchsdorf

Stadtteilbücherei Holtenau

Standort: Richthofenstraße 14

Website: kiel.de/holtenau

Stadtteilbücherei Friedrichsort

Standort: Zum Dänischen Wohld 23

Website: kiel.de/friedrichsort

Wissenschaftliche Bibliotheken in Kiel

Studierende, Schüler und Schülerinnen, aber auch an einer Thematik interessierte Personen wollen sich gerne wissenschaftlich informieren und weiterbilden. Für diesen Zweck dienen die wissenschaftlichen Bibliotheken in Kiel, die öffentlich zugänglich sind.

Zentralbibliothek der Christian-Albrechts-Universität Kiel

Die Zentralbibliothek der Kieler Universität dürfen alle diejenige, die an wissenschaftlicher Literatur interessiert sind, besuchen. Für die Nutzung vor Ort ist keine Anmeldung nötig. Für die Ausleihe der wissenschaftlichen Literatur können alle Personen, die in Schleswig-Holstein studieren oder dort ihren Wohnsitz haben, zugelassen werden.

Standort: Leibnizstraße 9

Website: ub.uni-kiel.de

Bibliothek des Leibniz-Informationszentrums für Wirtschaft

Das ZBW ist die weltweit größte Spezialbibliothek für Wirtschaftswissenschaft. Die Standorte Kiel und Hamburg bieten über 4,43 Millionen Medieneinheiten. Mit der kostenlosen ZBW-Karte, die an der Servicetheke erhältlich ist, können Bücher und Zeitschriften vor Ort gelesen oder ausgeliehen werden.

Standort: Düsternbrooker Weg 120

Website: zbw.eu/kiel

Medienzentrum

Wer sich gerne mit audiovisuellen Medien beschäftigt, sollte definitiv das Medienzentrum der Landeshauptstadt Kiel ausprobieren. Dort könnt ihr DVDs und Geräte, die zur Produktion von audiovisuellen Medien genutzt werden, ausleihen. Die DVDs sowie die geräte können bei der Kieler Stadtbücherei ausgeliehen werden.

Standort: Andreas-Gayk-Straße 31

Website: kiel.de/medienzentrum