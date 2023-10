12 Ansprechpartner für's Renovieren in Kiel

© Rössler und Schwarz Rössler und Schwarz sind die Experten wenn es um Natursteinhandwerk geht! Die Steinmetze bieten neben Grabmälern und Gedenksteinen auch Rohmaterial für Bau, Küche und Bad sowie die Gestaltung von Eingangsbereichen und Treppen an. www.roessler-schwarz.de

Es müssen Fenster neu verglast, Böden verlegt, Schimmel entfernt, Wände gestrichen oder tapeziert und Heizungen modernisiert werden. Kurzum: Eine Wohnung oder ein Haus zu renovieren oder sogar zu sanieren ist ein großes Projekt. Oft fehlt die Zeit, das nötige Know-How und auch einfach das passende Werkzeug, um selbst Hand anzulegen. Dann ist professionelle Hilfe gefragt. Wir haben hier 10 fachkundige Ansprechpartner, die sich kompetent und zuverlässig um die Renovierung eures Hauses oder eurer Wohnung kümmern. 1. Restauration und Altbausanierung Die Kompetenzen vom Maler- und Lackiererbetrieb R. Severin reichen weit über klassische Malerarbeiten hinaus. Auch im Bereich der Altbausanierung kennt man sich hier aus. Zu den Dienstleistungen zählen unter anderem die Restauration von Altbautüren und Stuck. Auch bei Wasserschäden, Schimmelsanierung und Ausbesserungsarbeiten habt ihr hier einen erfahrenen Profi an eurer Seite. In dem Kieler Unternehmen wird besonders viel Wert auf Sauberkeit und eine professionelle Durchführung der Arbeit gelegt. Standort: Gotlandwinkel 1

Website: maler-severin.de 2. Erneuerbare Energien und Heizungsmodernisierung

Photovoltaik, © pexels kindel media

Im Hinblick auf die Entwicklungen im Bereich der erneuerbaren Energien und die steigenden Strom- und Gaspreise in ganz Schleswig-Holstein rückt die Frage nach dem richtigen Heizsystem in den Vordergrund. Das Team von Rehder Heizungsbau hat sein Können schon an vielen erfolgreich durchgeführten Bauprojekten in Kiel bewiesen. Die Profis stehen euch bei eurer Renovierung mit Rat und Tat zur Seite, denn sie kennen sich mit dem Umbau und der Sanierung von Heizungsanlagen bestens aus. Zu ihren Dienstleistungen zählen neben Heizungsumbau und Heizungsmodernisierung auch Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Regenwassernutzung. Standort: Diedrichstraße 31

Website: rehder-heizungsbau.de 3. Hochwertige Holzfußböden

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bernd Busse (@classyfloors) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Vom Fertigparkett bis zur Massivholzdiele: Natürlich darf beim Renovieren der passende Bodenbelag nicht fehlen. Wer auf der Suche nach hochwertigen Holzfußböden ist, wird bei Classy Floors in Kiel fündig. Hier erhaltet ihr kompetente Beratung bei allen Fragen rund um Bodenbeläge. Zuverlässig stehen euch die Profis bei der Suche nach dem richtigen Holzfußboden zur Seite. Auf Wunsch kümmert sich das Kieler Unternehmen auch um die Sanierung von bereits vorhandenen Holzfußböden, sodass eure Dielen in neuem Glanz erstrahlen. Standort: Rosensteg 1

Website: classyfloors.de 4. Frische Farbe, neuer Boden

Malerzubehör, © Stefan Schweihofer / Pixabay

Auch mit dem etwas außerhalb von Kiel gelegenen Malerbetrieb Menzel habt ihr bei eurer nächsten Renovierung einen zuverlässigen Partner an eurer Seite. Das geschulte Fachpersonal des Unternehmens kümmert sich in Kiel um alles, was mit Farbe, Lack, Putz oder Tapete zu tun hat. Auf Wunsch kommen bei den Profis auch kreative Wandtechniken zum Einsatz. Zum Angebot des Unternehmens zählen außerdem Bodenlegearbeiten. Auch hier blickt das Team auf viele Jahre Erfahrung zurück. Standort: Dorfstraße 23

Website: menzel-maler.de 5. Raumgestaltung bei Rademann Mit über 80 Jahren Erfahrung in der textilen Raumgestaltung ist das Team der Firma Rademann ein kompetenter Ansprechpartner bei Renovierungen. Das Unternehmen mitten im Stadtzentrum von Kiel hält eine vielfältige Auswahl an Bodenbelägen und an Sonnenschutzsystemen – Rollos, Vorhänge oder Plissees, etc. – bereit. Hier werdet ihr individuell beraten und erhaltet kompetente Unterstützung bei eurer Renovierung. Auf der Website des Unternehmens könnt ihr euch ganz schnell und unkompliziert ein erstes Angebot einholen. Standort: Kleiner Kuhberg 20-26

Website: rademann-kiel.de 6. Alles aus einem Haus

Badewanne, © pixabay.com / Erika Wittlieb

In eurem Badezimmer tropft es kontinuierlich aus den Wasserhähnen und überall hat sich Kalk angesammelt? Vielleicht wird es Zeit für eine Badsanierung. Mit der Firma Trocken- und Montagebau Dankert (TMD) habt ihr einen professionellen und erfahrenen Ansprechpartner für die Sanierung eures Badezimmers. Da die Firma eng in Kontakt mit anderen Kieler Unternehmen steht ist bei TMD der komplette Innenausbau – vom Fliesenlegen bis hin zur Elektrik – abgedeckt. So kommt ihr besonders schnell an euer neues Bad und könnt diesen Teil eurer Renovierung abhaken. Standort: Hasseldiekskammer Weg 13

Website: tmd-bau.de 7. Modernste Technik bis zum Smart Home Euer Ansprechpartner für Bad, Heizung und Haustechnik auf der Ostseite der Förde ist die Firma Heizungsbau Roland Stephan. Egal ob barrierefreies Bad, Smart Home oder Heizungsmodernisierung – die Profis arbeiten gewissenhaft und professionell. So tragen sie zu eurer Renovierung und einem ganz neuen Wohngefühl in eurem Zuhause bei. Per Kontaktformular oder Anruf könnt ihr euch direkt ein günstiges Angebot sichern. Standort: Seekamp 10

Website: heizungsbau-roland-stephan.de 8. Küche & Co.

Küche, © pixabay.com / Rudy and Peter Skitterians

Hier geht's zur individuellen Traumküche. Egal ob gemütliche Holzoptik, ein Traum in Weiß oder elegantes Grau – bei Küche & Co. Kiel könnt ihr aus einem großen Angebot wählen. Besonders im Trend liegen einfarbige Küchen in hellen Tönen. Online könnt ihr ganz unverbindlich einen Termin anfordern und euch kostenlos bei der Renovierung beraten lassen. Nachdem die Entscheidung gefallen ist, wird die Küche zum vereinbarten Termin geliefert. Und das Beste: Die Profis kümmern sich nicht nur um die Lieferung der neuen, sondern auch um die Abholung und Entsorgung der alten Küche. Standort: Sophienblatt 88-90

Website: kueche-co.de/kiel 9. Alles muss raus Bevor so richtig mit der Sanierung losgelegt werden kann, muss zunächst einmal Haus oder Wohnung geräumt werden. In Kiel und im Umland könnt ihr euch dafür bei der Firma alles besenrein Unterstützung holen. Die Profis kümmern sich um Entrümpelungen, Haushaltsauflösungen, Gartenräumungen, Sperrmüllentsorgungen und die Entfernung diverser Böden. Auch kleinere Renovierungsarbeiten erledigen die Fachkräfte. Verwertbare Gegenstände können angerechnet werden, was den Preis erheblich senken kann. Einfach auf der Website ein unverbindliches kostenloses Angebot anfordern und los geht's! Standort: Schlehenkamp 17

Website: ab-allesbesenrein.de 10. Zuverlässige Umzugsunternehmen in Kiel

Umzugsunternehmen Helfer, © pexels / rodnae productions

Ortsinformationen Maler- und Lackiererbetrieb R. Severin Kiel Gotlandwinkel 1 24109 Kiel 0431/2377771 Website Facebook

Karte anzeigen

Weitere Ortsinformationen Rehder Heizungsbau GmbH Diedrichstraße 31 24143 Kiel 0431/6477610 E-Mail Website Facebook

Classy Floors GmbH & Co. KG Rosensteg 1 24149 Kiel 0431/204074 E-Mail Website

Malereibetrieb Menzel GmbH Dorfstraße 23 24211 Lehmkuhlen 0170/5450090 E-Mail Website

Adolf Rademann Inhaber Christoph Kämmerer e.K. Kleiner Kuhberg 22-26 24103 Kiel 0431/983990 E-Mail Website

TMD Trocken&Montagebau Dankert Hasseldieksdammer Weg 13 24114 Kiel 0176/21949971 E-Mail Website

Roland Stephan Heizungsbau Seekamp 10 24235 Stein 04343/5102 E-Mail Website Facebook

Küche&Co Kiel Sophienblatt 88-90 24114 Kiel 0431/26098660 E-Mail Website Facebook

a.b. alles besenrein Kiel Haushaltsauflösungen Schlehenkamp 17 24146 Kiel 0431/6004619 Website

Weitere Empfehlungen