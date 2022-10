10 wunderschöne Herbstspaziergänge in und um Kiel

Eine der schönsten Jahreszeiten in Schleswig-Holstein ist der Herbst. Die Landschaft färbt sich langsam bunt und die Sonnenstrahlen fühlen sich noch warm an auf der Haut. Außerdem gibt es überall tolle Herbstmärkte und Oktoberfeste.

Der Herbst ist außerdem die ideale Jahreszeit, um noch einmal bei ausgiebigen Spaziergängen ganz viel Sonne und Vitamin C zu tanken, bevor der Winter kommt. Und wenn es dann doch mal etwas kühler ist, wärmt man sich nach dem Spaziergang in einem der Cafés in Kiel wieder auf.

Egal ob es ein entspannter Spaziergang durch die Kieler Parks und Grünanlagen sein soll, oder eine ausgiebige Wanderung auf abgelegenen Pfaden mitten in der umliegenden Natur – wir haben für euch 10 verschiedene Herbstspaziergänge in und um Kiel rausgesucht. Da ist garantiert für jeden was dabei.

1. Strande und Bülk