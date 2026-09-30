10 wunderschöne Herbstspaziergänge in und um Kiel

Eine der schönsten Jahreszeiten in Schleswig-Holstein ist der Herbst. Die Landschaft färbt sich langsam bunt und die Sonnenstrahlen fühlen sich noch warm an auf der Haut. Außerdem gibt es überall tolle Herbstmärkte und Oktoberfeste. Der Herbst ist außerdem die ideale Jahreszeit, um noch einmal bei ausgiebigen Spaziergängen ganz viel Sonne und Vitamin C zu tanken, bevor der Winter kommt. Und wenn es dann doch mal etwas kühler ist, wärmt man sich nach dem Spaziergang in einem der Cafés in Kiel wieder auf. Egal ob es ein entspannter Spaziergang durch die Kieler Parks und Grünanlagen sein soll, oder eine ausgiebige Wanderung auf abgelegenen Pfaden mitten in der umliegenden Natur – wir haben für euch 10 verschiedene Herbstspaziergänge in und um Kiel rausgesucht. Da ist garantiert für jeden was dabei. 1. Strande und Bülk

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Marion (@naturfotosbymw) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Wer Lust auf einen abwechslungsreichen Spaziergang entlang der Ostsee hat, für den ist der 9 km lange und nördlich von Kiel gelegene Rundweg mit Startpunkt beim Bülker Leuchtturm genau das richtige. Mal geht es übers Feld und mal durch ein Stück Wald und zum Ende hin führt ein gepflasterter Weg euch einige Zeit direkt an der See und an verschiedenen Stränden entlang zurück Richtung Bülker Leuchtturm. Der Leuchtturm ist mit dem Auto keine 30 Minuten vom Kieler Hauptbahnhof entfernt und hat einen großen Parkplatz, auf dem ihr euer Auto während der Wanderung stehen lassen könnt. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt, für den bietet es sich an, bis zur Haltestelle Strande bei der Tourist Information zu fahren und von da aus zum Leuchtturm zu laufen. Dort angekommen kann man dann spontan entscheiden, ob man den ca. zweistündigen Rundweg geht oder sich entlang der Ostsee hält und dem Weg immer weiter geradeaus in Richtung Steilküste folgt. Standort: Leuchtturm Bülk | Strande Haltestelle 2. Schrevenpark

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von schrevenpark (@schreventeich_kiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Einer der schönsten Parks von Kiel ist der Schrevenpark, der sich im Herbst von seiner besten Seite zeigt. Die bunten Bäume, die sich im Wasser des Teichs spiegeln und die goldene Herbstsonne, die die roten und gelben Blätter zum Leuchten bringt geben ein traumhaft schönes Bild ab. Da möchte man sich doch einfach nur auf einer Bank niederlassen – davon gibt es im Schrevenpark mehr als genug – und die Atmosphäre in sich aufnehmen. Kleiner Tipp: Um diesen Moment noch genussvoller zu gestalten, könnt ihr euch vorab in einem der umliegenden Cafés einen Coffee-To-Go und eine Kleinigkeit zum Essen holen. Standort: Schreventeich 3. Naturkundliche Herbstwanderungen Das ganze Jahr über finden im Naturpark Westensee Obere Eider naturkundliche Wanderungen statt. Im Herbst werden zum Beispiel der Stodthagener Naturwald, das Brachenfelder Gehölz und das Naturschutzgebiet des nordöstlichen Westensees in Gruppen besichtigt. Die Wanderungen sind zum Teil kostenlos, andere liegen preislich zwischen 8,- und 12,- Euro. Wie der Preis variieren auch Start und Länge der Wanderungen. Treffpunkt ist meistens einer der Parkplätze nahe des Naturparks. Diese sind mit dem Auto und zum Teil auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Gudrun Aschenbach, die die Führung übernimmt kennt jeden Baum, jeden See und jedes Feld. Dank den Erzählungen der Biologin kann man die Natur um sich herum noch einmal mit ganz neuen Augen sehen und fühlt sich auf besondere Art und Weise mit seiner Umwelt verbunden. Mehr Infos findet ihr auf naturerleben.com. Standort: Naturpark Westensee obere Eider 4. Botanischer Garten

View this post on Instagram A post shared by Freundeskreis Botanischer Garten Kiel (@butterbaum_kiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Der Botanische Garten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel hat mit seinen rund 14.000 Pflanzenarten aus aller Welt so einiges zu bieten. Ob ihr nun einfach auf den schmalen Wegen durch den Park schlendert und euch am Anblick der Pflanzen erfreut oder ob ihr Lust habt, euch über bestimmte Pflanzen – zum Beispiel Arzneipflanzen – zu informieren bleibt euch überlassen. Der Botanische Garten ist an jedem Tag des Jahres geöffnet und eignet sich perfekt, um dort ein paar schöne Fotos zu machen. Kleiner Tipp: Mindestens genauso schön wie der Botanische Garten der Universität ist der Alte Botanische Garten nahe des UKSH. Von dessen höchstem Punkt aus hat man einen fantastischen Blick über die Kieler Förde. Standort: Botanischer Garten | Alter Botanischer Garten

Website: uni-kiel.de/de/botanischer-garten 5. Molfsee

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Freilichtmuseum Molfsee (@freilichtmuseum_molfsee) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Wunderschön und abwechslungsreich ist die Landschaft rund um den Molfsee. Hier findet ihr sowohl dichte Wälder, als auch weitläufige Felder. Als Start für einen herbstlichen Ausflug bietet sich die Bushaltestelle Catharinenberg an. Bis dorthin braucht ihr vom Kieler Hauptbahnhof aus nur 20 Minuten mit dem Bus. Von der Haltestelle aus könnt ihr dann euren 4 km langen Spaziergang einmal rund um den See starten. Ohne allzu große Umwege dauert der Spaziergang nicht viel länger als eine Stunde. Kleiner Tipp: Besonders schön ist der Anblick des Sees in der Abenddämmerung. Natürlich kann man in der Umgebung Molfsee auch längere Touren gehen. Ein ca. 9 km langer Rundweg führt euch zunächst östlich der Hamburger Landstraße durch das Freilichtmuseum Molfsee und zum Naturschutzgebiet Schulensee bevor er euch entlang der Eider zurück zu eurem Start, der Bushaltestelle Catharinenberg, bringt. Standort: Haltestelle Catharinenberg | Freilichtmuseum Molfsee 6. Schwentine

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jan Quedens Fotografie Kiel (@jan_quedens_fotografie_kiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Ebenfalls geeignet für einen Sonntagsspaziergang, für den ihr etwas mehr Zeit einplanen könnt, ist das Schwentinental. Mit 68 km Länge ist die Schwentine der längste Fluss in Schleswig-Holstein und eignet sich somit hervorragend für ausgiebige Wanderungen. Einen geeigneten Startpunkt, der sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen ist, bietet das Rathaus Schwentinental in Raisdorf. Mit Bus oder Bahn sind es ab dem Kieler Hauptbahnhof zwischen 20 und 30 Minuten, mit dem Auto sogar nur 10. Von dort aus gelangt ihr über den Weg Rastorfer Mühle ans nördliche Ufer der Schwentine, an dem ihr dann in östlicher Richtung entlanggeht. Highlights der Tour sind zum Beispiel die Schwentinebrücke mit ihrem Stauwerk, die weiße Brücke und der Blick über den Rosensee. Standort: Rathaus Schwentinental 7. Nord-Ostsee-Kanal bei Suchsdorf

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jan Quedens Fotografie Kiel (@jan_quedens_fotografie_kiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Für wunderschöne Herbstspaziergänge bietet sich auch das Gebiet um den Nord-Ostsee-Kanal bei Suchsdorf an. Egal ob ihr mit Kindern, mit Hund oder mit Partner unterwegs seid, bei diesem Spaziergang ist für jeden was dabei. Der Weg führt die meiste Zeit am Nord-Ostsee-Kanal entlang und bietet eine wunderschöne Aussicht über das Wasser hinweg zum bunt bewachsenen Ufer auf der anderen Seite. Zwischendurch könnt ihr, als besonderes Highlight, einen Abstecher zum Suchsdorfer Tiergehege machen. Ein stark abfallender Weg bringt euch danach wieder Richtung Kanal und zu eurem Rundweg. Ein weiteres Highlight der Wanderung ist die Alte Levensauer Hochbrücke, unter der euch der Weg zum Ende hin durchführt. Start und Ziel des Rundgangs ist der Kieler Stadtteil Suchsdorf, der sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen ist. Standort: Tiergehege Suchsdorf | Alte Levensauer Hochbrücke 8. Mönkeberg Südstrand

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Baltic~Sea~Jung (@baltic_sea_jung) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Für einen ausgiebigen Spaziergang mit gleich mehreren Highlights eignet sich der Weg entlang der Förde seitens des Mönkeberger Südstrands. Start und Ziel ist die Bushaltestelle Hasselfelde, die vom Kieler Bahnhof aus in ca. 20 Minuten zu erreichen ist. Hier gibt es viele kleine Highlights wie Fähranleger und natürlich den immer wieder neuen Anblick der Förde. Wer mag, kann dem Weg entlang der Förde 4 km bis zum Strandhaus Schröder folgen, das unter anderem schon der ZDF-Krimiserie "Solo für Weiß" als Filmset gedient hat, und von dort aus wieder zurückgehen. Natürlich könnt ihr aber jederzeit umkehren oder noch weiter nach Norden gehen. Standort: Bushaltestelle Hasselfelde 9. See- und Moorlandschaft

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Roger Hase (@rogerhase) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Ebenfalls für einen ausgiebigen Herbstspaziergang an einem Sonntag eignet sich die Moorlandschaft nordwestlich von Kiel. Moore sind nicht nur unvergleichliche Ökosysteme und Lebensraum ganz besonderer Tier- und Pflanzenarten, sondern mit ihrer positiven Stoffbilanz auch unheimlich wichtig für den Klimaschutz. Unsere Empfehlung: Als Start eignet sich der Wanderparkplatz Kaltenhofer Moor. Von hier aus kann man einem ca. 5,5 km langen Rundweg folgen, der einen – zum Teil auf Bohlenwegen – durch wunderschöne See- und Moorlandschaften führt. Am Ende solltet ihr dann wieder beim Parkplatz ankommen. Standort: Kaltenhofer Moor Parkplatz 10. Kiellinie

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kiel_linien_Liebe (@kiel_linien_liebe) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Ein Spaziergang entlang der Kiellinie darf zu keiner Jahreszeit fehlen, denn mit jeder Jahreszeit rücken andere Vorzüge der Förde-Umgebung in den Vordergrund. Während man im Sommer in Kiel eher das Bedürfnis hat, in der Förde zu baden, hat man im Herbst mehr Freude daran, es sich mit einem warmen Getränk im Strandkorb gemütlich zu machen. Das macht einen Spaziergang entlang der Kiellinie im Herbst so attraktiv: hier gibt es jede Menge Restaurants und Cafés zum Aufwärmen und viele Gelegenheiten, sich ein Fischbrötchen zur Stärkung zu holen. Standort: Kiellinie Kiel Wandern mit Komoot Falls ihr gerne wandert und spazieren geht, auch gerne mal abgelegene Orte besucht aber nicht die allerbeste Orientierung habt, dann ist Komoot genau die richtige App für euch. Bei Komoot bekommt ihr für fast jedes Wander-Gebiet Touren vorgeschlagen mit detaillierten Informationen zu Länge, Schwierigkeitsgrad, Höhenprofil, Anfahrt und Highlights der Strecke. Neben Fernwanderwegen, Alpen und Seen findet ihr auch Kategorien wie Fahrradtouren für lange Wochenenden, Fernradwege und Mountain-Bike-Paradiese bei Komoot. Außerdem enthält die App ein Navigationssystem, dass euch sicher durch selbst abgelegene Gebiete und auf noch so unscheinbaren Wegen führt. Für alle, die gerne immer wieder neue Wunder der Natur entdecken ist Komoot der ideale Wegbegleiter. Weitere infos findet ihr hier.

Ortsinformationen Bülker Leuchtturm 24229 Strande

Karte anzeigen

Weitere Ortsinformationen Tourist Information Strande Strandstraße 12 24229 Strande 04349/290 E-Mail Website

Schrevenpark Schillerstraße 27 24116 Kiel

Westensee 24259 Westensee

Botanischer Garten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Am Botanischen Garten 1-9 24118 Kiel E-Mail Website

Alter Botanischer Garten Düsternbrooker Weg 17-27 24105 Kiel 0431/8804276 E-Mail Website

Catharinenberg Molfsee Haltestelle 24113 Molfsee

Schleswig-Holsteinisches Freilichtmuseum Molfsee Hamburger Landstraße 97 24113 Molfsee 0431/65966-0 E-Mail Website

Rathaus Raisdorf Theodor-Storm-Platz 1 24223 Schwentinental 04307/8110 Website

Suchsdorfer Gehege An der Au 24107 Kiel

Wanderparkplatz Kaltenhofer Moor 24248 Mönkeberg

Badesteg Bellevue Kiellinie 24105 Kiel