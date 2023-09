10 Tipps für einen gemütlichen Herbst in Kiel

Kleiner Tipp: Auch am Abend könnt ihr euch in der Bar vom "Retro" noch einen Drink genehmigen bevor ihr nach dem Film den Heimweg antretet.

Die Kombi macht’s! Im Metro Kino am Schloßhof könnt ihr es euch nicht nur an einem regnerischen Herbsttag in einem gemütlichen Kinosessel bequem machen . Im darin gelegenen Café – dem "Retro" – werdet ihr außerdem kulinarisch versorgt. Als besonderes Kombi-Paket gibt es immer sonntags zwischen 9.00 und 11.00 Uhr ein umfangreiches Frühstücksbuffet mit leckeren regionalen Produkten und im Anschluss einen Kinofilm . Dabei darf aus 2-3 aktuellen Filmen gewählt werden. Das Kombi-Paket mit Frühstück und Film kostet 25,- Euro; wer nur zum Essen kommen will zahlt 21,- Euro.

Damit ihr sowohl für die Sonnen- als auch die Schietwetter-Tage , die euch im Herbst erwarten, gewappnet seid, braucht es nur ein paar Ideen für tolle Unternehmungen in der Landeshauptstadt. Egal ob Indoor-Spiele, Familienausflüge in die Natur oder kreative Projekte: Hier sind unsere Top 10 Tipps für die goldene Jahreszeit in Kiel!

Für viele ist der Herbst gerade wegen seiner Vielfalt die schönste Jahreszeit. Während an manchen Tagen die goldene Herbstsonne und die bunt leuchtenden Blätter zu ausgiebigen Spaziergängen in der Natur einladen, machen an anderen Tagen raue Unwetter das Sofa zum gemütlichsten Ort der Welt.

Kleiner Tipp: Wer es nicht zum Oktoberfest schafft, hat immer noch die Chance donnerstags beim Beer n‘ Burgers Special in der lille Brauerei vorbeizuschauen oder an einer Brauereiführung inklusive Tasting teilzunehmen.

Am 6. Und 7. Oktober 2023 heißt es in der Kieler lille Brauerei wieder "O‘zapft is!". Am frühen Abend darf sich langsam auf dem Gelände der Kieler Brauerei eingefunden werden. Um 19.00 Uhr – Samstag bereits um 18.00 Uhr – erfolgt dann der offizielle Fassanstich . Den Rest des Abends darf ausgiebig Bier getrunken, zu Blasmusik geschunkelt und später zu den Oktoberfestliedern des DJs getanzt werden. Auch die Speisen des Abends schließen sich dem Oktoberfestmotto an. Freut euch auf richtige Schmankerln wie Leberkäs, Spätzle, Bayrische Brotzeit und natürlich die allseits beliebten Brezn.

Sollte im Spätherbst dann doch mal das Schietwetter draußen toben, wird es Zeit für ein bisschen Action bei Bowling und Co. . Hierfür bietet sich in Kiel der Rick’s Club an, denn hier gibt es nicht nur ausreichend Platz, sondern neben mehreren Bowlingbahnen auch noch Billardtische und Dartscheiben zum Austoben. Hier kann man wunderbar auch in größeren Gruppen hingehen und sich die Zeit vertreiben. Da kommt gewiss keine Langeweile auf.

Viele können es kaum erwarten, wenn der Herbst anbricht endlich wieder die Bademäntel einzupacken und einer der nächstgelegenen Wellness-Oasen einen Besuch abzustatten. Gleich mehrere Thermen, Wellness-Hotels und Spas in Kiel bieten sich da an.

Am 30. September und 2. Oktober 2023 findet außerdem in der Kieler Innenstadt der Bauernmarkt statt. Da könnt ihr euch in der Holstenstraße mit frischen Bauernhof-Produkten und regionalen Spezialitäten eindecken.

Im Herbst zeigen sich die vielen Grünanlagen und Stadtparks in Kiel noch einmal von ihrer schönsten Seite. Die bunte Farbpracht der Blätter und die goldene Herbstsonne , die sie zum Leuchten bringt, kreieren eine ganz besondere Atmosphäre. Auch die Natur von ganz Schleswig-Holstein lädt zu ausgiebigen Herbstspaziergängen ein. Egal ob Feld, Wald oder Küste: Hier geht es zu wunderschönen Herbstspaziergängen in und um Kiel.

Wo wir gerade schon beim Basteln und Dekorieren sind. Neben dem Oktoberfest fällt ja auch noch ein anderes Event in den Herbst: Die Rede ist natürlich von Halloween ! Nicht jede:r mag es, sich zu verkleiden oder bei fremden Menschen an die Haustür zu klopfen. Aber auch ohne das alles könnt ihr ein bisschen Halloween-Stimmung verbreiten .

In und um Kiel gibt es eine Reihe an tollen Tierparks. Ein beliebtes Ausflugsziel ist zum Beispiel die etwas außerhalb von Kiel gelegene Arche Warder – ein nachhaltiger Landschaftspark mit einer Vielzahl an Nutztieren. Auch in das Tiergehege in Suchsdorf lässt sich im Herbst wunderbar ein Familienausflug unternehmen. Hier können nicht nur die wunderschöne Natur, sondern auch viele frei herumlaufende Tiere bestaunt werden. Auch in den Tiergehegen Hasseldieksdamm, Uhlenkrog und Tannenberg kann man wunderbar eine Auszeit vom stressigen Alltag nehmen. Zu einer Übersicht aller Tiergehege von Kiel geht es hier.

Standort: Langwedeler Weg 11

Website: arche-warder.de

10. Drachen steigen lassen

Der Herbst bringt gerade an der Ostsee oft einen rauen Wind mit sich. Das muss aber noch lange kein Grund sein, sich zu Hause zu verkriechen. Im Gegenteil: Viele zieht es dann erst recht an oder sogar auf das Wasser. Denn zum Segeln, Surfen und vor allem auch zum Drachen steigen braucht man eine steife Brise. Und weil man zum Drachen steigen lassen eine Menge Platz braucht, bieten sich vor allem die Kieler Strände als Ausflugsziel im Herbst an. Zum Aufwärmen geht es danach am besten in ein gemütliches Café. Hier sind unsere Lieblings-Cafés von Kiel.

Bildquelle: pixelio.de