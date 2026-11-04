10 Tipps für einen gemütlichen Herbst in Kiel

Für viele ist der Herbst gerade wegen seiner Vielfalt die schönste Jahreszeit. Während an manchen Tagen die goldene Herbstsonne und die bunt leuchtenden Blätter zu ausgiebigen Spaziergängen in der Natur einladen, machen an anderen Tagen raue Unwetter das Sofa zum gemütlichsten Ort der Welt. Damit ihr sowohl für die Sonnen- als auch die Schietwetter-Tage, die euch im Herbst erwarten, gewappnet seid, braucht es nur ein paar Ideen für tolle Unternehmungen in der Landeshauptstadt. Egal ob Indoor-Spiele, Familienausflüge in die Natur oder kreative Projekte: Hier sind unsere Top 10 Tipps für die goldene Jahreszeit in Kiel! 1. Frühstück im Kino Die Kombi macht’s! Im Metro Kino am Schloßhof könnt ihr es euch nicht nur an einem regnerischen Herbsttag in einem gemütlichen Kinosessel bequem machen. Im darin gelegenen Café – dem "Retro" – werdet ihr außerdem kulinarisch versorgt. Als besonderes Kombi-Paket gibt es immer sonntags zwischen 9.00 und 11.00 Uhr ein umfangreiches Frühstücksbuffet mit leckeren regionalen Produkten und im Anschluss einen Kinofilm. Dabei darf aus 2-3 aktuellen Filmen gewählt werden. Das Kombi-Paket mit Frühstück und Film kostet 30,- Euro; wer nur zum Essen kommen will zahlt 26,- Euro. Kleiner Tipp: Auch am Abend könnt ihr euch in der Bar vom "Retro" noch einen Drink genehmigen bevor ihr nach dem Film den Heimweg antretet. Standort: Holtenauer Straße 162

Website: metrokino-kiel.de

2. Beim Wellness verwöhnen lassen

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Viele können es kaum erwarten, wenn der Herbst anbricht endlich wieder die Bademäntel einzupacken und einer der nächstgelegenen Wellness-Oasen einen Besuch abzustatten. Gleich mehrere Thermen, Wellness-Hotels und Spas in Kiel bieten sich da an. Für einen ausgiebigen Wellness-Tag oder ein ganzes Wellness-Wochenende gibt es zum Beispiel das Romantik Hotel Kieler Kaufmann. Für alle, die gerne Sport mit Spa verbinden, hält Kiel eine Reihe an Fitnessstudios mit Sauna bereit. Für kleine Wellness-Inseln im Alltag gibt es ayurvedische Heil- oder Wellness-Massagen zum Beispiel bei Cookie‘s Organic Spa. 3. Billard, Bowling und Co. im Rick’s Club Sollte im Spätherbst dann doch mal das Schietwetter draußen toben, wird es Zeit für ein bisschen Action bei Bowling und Co.. Hierfür bietet sich in Kiel der Rick’s Club an, denn hier gibt es nicht nur ausreichend Platz, sondern neben mehreren Bowlingbahnen auch noch Billardtische und Dartscheiben zum Austoben. Hier kann man wunderbar auch in größeren Gruppen hingehen und sich die Zeit vertreiben. Da kommt gewiss keine Langeweile auf. Standort: Holtenauer Straße 279

Website: ricksclub.de 4. Herbstspaziergänge in der Natur

Schrevenpark im Herbst, © Petra Holtappel / Lh Kiel

Im Herbst zeigen sich die vielen Grünanlagen und Stadtparks in Kiel noch einmal von ihrer schönsten Seite. Die bunte Farbpracht der Blätter und die goldene Herbstsonne, die sie zum Leuchten bringt, kreieren eine ganz besondere Atmosphäre. Auch die Natur von ganz Schleswig-Holstein lädt zu ausgiebigen Herbstspaziergängen ein. Egal ob Feld, Wald oder Küste: Hier geht es zu wunderschönen Herbstspaziergängen in und um Kiel. 5. Herbstliche Dekoration

Herbststimmung Natur, © NoName 13 / Pixabay

Um das komplette Herbstfeeling mitzunehmen und auszukosten darf ein wenig herbstliche Dekoration nicht fehlen. Hier und dort ein paar Zierkürbisse vor der Haustür oder auf dem Balkon und ein warm glühendes Windlicht sind ein guter Anfang. Wer ein kreatives Händchen hat, kann auch einiges an Dekoration selbst basteln. Schnell gemacht und ein echter Hingucker sind z.B. kleine Gläser, die außen mit herbstlich bunten Blättern beklebt und innen mit einem Teelicht versehen werden. Die Blätter sowie andere schöne Deko-Elemente, wie z.B. Kastanien, könnt ihr einfach von eurem nächsten Herbstspaziergang mitbringen. 6. Einen Kürbis zu Halloween schnitzen

Kürbisse zu Halloween, © Radka Schöne / pixelio.de

Wo wir gerade schon beim Basteln und Dekorieren sind. Neben dem Oktoberfest fällt ja auch noch ein anderes Event in den Herbst: Die Rede ist natürlich von Halloween! Nicht jede:r mag es, sich zu verkleiden oder bei fremden Menschen an die Haustür zu klopfen. Aber auch ohne das alles könnt ihr ein bisschen Halloween-Stimmung verbreiten. Dazu braucht ihr lediglich einen gewöhnlichen Gartenkürbis, den es in jedem Supermarkt zu kaufen gibt, und ein scharfes Messer zum Schnitzen. Dann könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen und das Ergebnis mit einer Kerze darin auf euren Balkon oder vor eure Haustür stellen. 7. Tiere hautnah erleben

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In und um Kiel gibt es eine Reihe an tollen Tierparks. Ein beliebtes Ausflugsziel ist zum Beispiel die etwas außerhalb von Kiel gelegene Arche Warder – ein nachhaltiger Landschaftspark mit einer Vielzahl an Nutztieren. Auch in das Tiergehege in Suchsdorf lässt sich im Herbst wunderbar ein Familienausflug unternehmen. Hier können nicht nur die wunderschöne Natur, sondern auch viele frei herumlaufende Tiere bestaunt werden. Auch in den Tiergehegen Hasseldieksdamm, Uhlenkrog und Tannenberg kann man wunderbar eine Auszeit vom stressigen Alltag nehmen. Zu einer Übersicht aller Tiergehege von Kiel geht es hier. Standort: Langwedeler Weg 11

Website: arche-warder.de 8. Drachen steigen lassen Der Herbst bringt gerade an der Ostsee oft einen rauen Wind mit sich. Das muss aber noch lange kein Grund sein, sich zu Hause zu verkriechen. Im Gegenteil: Viele zieht es dann erst recht an oder sogar auf das Wasser. Denn zum Segeln, Surfen und vor allem auch zum Drachen steigen braucht man eine steife Brise. Und weil man zum Drachen steigen lassen eine Menge Platz braucht, bieten sich vor allem die Kieler Strände als Ausflugsziel im Herbst an. Zum Aufwärmen geht es danach am besten in ein gemütliches Café. Hier sind unsere Lieblings-Cafés von Kiel.

Ortsinformationen metro-Kino im Schloßhof Holtenauer Straße 162-170 24105 Kiel 0431/2207890 E-Mail Website

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Weitere Ortsinformationen lille Brauerei & Schankraum Eichkamp 9c 24116 Kiel 0431/90889784 E-Mail Website Facebook Instagram

Tierpark Arche Warder Langwedeler Weg 11 24646 Warder bei Neumünster 04329/91340 E-Mail Website Facebook Instagram