Kieler Bauern- und Regionalmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag

Wann? 2. bis 4. Oktober 2026, jeweils 10.00 bis 18.00 Uhr Wo? Holstenplatz, Europaplatz, Asmus-Bremer-Platz, Alter Markt und in der Holtenauer Straße

Zum zweiten Mal ist in diesem Jahr auch die Holtenauer Straße am Sonntag von 13.00 bis 18.00 Uhr mit von der Partie. Hier liegt der Fokus auf Kreativität und Aktivität mit Angeboten wie eine Kinder-Rallye mit Urkunde oder Kinderschminken.

In der Innenstadt erwarten euch auf dem Holstenplatz Lederwaren, Heukränze, Strickwaren und Konfitüren. Für das leibliche Wohl sorgen zahlreiche Gastronomen und eine große Auswahl herbstlicher Pflanzen. Auf dem Europaplatz findet ihr frisches Obst, Honig, Quarkbällchen und Crêpes – dazu begeistert ein Mitmachzirkus täglich Klein und Groß.

Der Asmus-Bremer-Platz macht mit deftigen Speisen und Dithmarscher Bier Lust aufs Verweilen. Kinder können kreativ werden: beim Kinderschminken, Glitzertattoos, Riesenschach von "BuntBewegt” gibt es jede Menge Spaß. Der Rathausplatz glänzt mit Strohfiguren der Probsteier Korntage, lokalen Produkten und einem großen Bio-Markt. Hier probiert ihr Bio-Burger, vegetarische Spezialitäten und vegane Aufstriche.

Familienprogramm und Mitmachaktionen

Für Kinder ist auf der Spielemeile in der Holstenstraße jede Menge Spielspaß garantiert. In der Holtenauer Straße wartet am Sonntag ein buntes Programm, Kinder dürfen einen Schaufelbagger von außen und innen erkunden. Kreative Ecken zum Malen und Basteln lassen Kinderaugen leuchten.

Nachhaltigkeit und besondere Aktionen

Vor der St. Nikolai Kirche zeigen Landjugendliche am Sonntag moderne Landmaschinen – ein spannender Einblick in die heutige Landwirtschaft.

Verkaufsoffener Sonntag in Kiel

Am Sonntag, 4. Oktober öffnen die Geschäfte von 13.00 bis 18.00Uhr ihre Türen. Nicht nur die Innenstadt und die Holtenauer Straße, sondern auch der Sophienhof, CITTI-Park, IKEA, Möbel Höffner und weitere laden zum entspannten Shopping-Erlebnis ein.

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