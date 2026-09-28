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Kieler Bauern- und Regionalmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag

Top Themen Herbst

Freizeit Shoppen

Vom 2. bis 4. Oktober 2026 zieht ländliches Flair in die Kieler Innenstadt ein. Beim Bauern- und Regionalmarkt präsentieren regionale Selbsterzeuger und Anbieter an allen drei Tagen von 10.00 bis 18.00 Uhr ihre landwirtschaftlichen und handwerklichen Produkte. Über 25 Stände laden täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr von der Holtenauer Straße bis zum Alten Markt und Holstenplatz zum Staunen und Genießen ein. Drumherum wird ein buntes Programm für Groß und Klein angeboten.

Verschiedene Pflanzen und Gemüse auf einem Markt in Kiel, der zur Herbstzeit immer in der Innenstadt stattfindet
Kieler Bauern- und Regionalmarkt, © Kiel-Marketing
Avatarbild von Autor Tim-Marcel Boyens Tim-Marcel Boyens
Wann? 2. bis 4. Oktober 2026, jeweils 10.00 bis 18.00 Uhr
Wo? Holstenplatz, Europaplatz, Asmus-Bremer-Platz, Alter Markt und in der Holtenauer Straße

Zum zweiten Mal ist in diesem Jahr auch die Holtenauer Straße am Sonntag von 13.00 bis 18.00 Uhr mit von der Partie. Hier liegt der Fokus auf Kreativität und Aktivität mit Angeboten wie eine Kinder-Rallye mit Urkunde oder Kinderschminken.

In der Innenstadt erwarten euch auf dem Holstenplatz Lederwaren, Heukränze, Strickwaren und Konfitüren. Für das leibliche Wohl sorgen zahlreiche Gastronomen und eine große Auswahl herbstlicher Pflanzen. Auf dem Europaplatz findet ihr frisches Obst, Honig, Quarkbällchen und Crêpes – dazu begeistert ein Mitmachzirkus täglich Klein und Groß.

Der Asmus-Bremer-Platz macht mit deftigen Speisen und Dithmarscher Bier Lust aufs Verweilen. Kinder können kreativ werden: beim Kinderschminken, Glitzertattoos, Riesenschach von "BuntBewegt” gibt es jede Menge Spaß. Der Rathausplatz glänzt mit Strohfiguren der Probsteier Korntage, lokalen Produkten und einem großen Bio-Markt. Hier probiert ihr Bio-Burger, vegetarische Spezialitäten und vegane Aufstriche.

Familienprogramm und Mitmachaktionen

Für Kinder ist auf der Spielemeile in der Holstenstraße jede Menge Spielspaß garantiert. In der Holtenauer Straße wartet am Sonntag ein buntes Programm, Kinder dürfen einen Schaufelbagger von außen und innen erkunden. Kreative Ecken zum Malen und Basteln lassen Kinderaugen leuchten.

Nachhaltigkeit und besondere Aktionen

Vor der St. Nikolai Kirche zeigen Landjugendliche am Sonntag moderne Landmaschinen – ein spannender Einblick in die heutige Landwirtschaft.

Verkaufsoffener Sonntag in Kiel

Am Sonntag, 4. Oktober öffnen die Geschäfte von 13.00 bis 18.00Uhr ihre Türen. Nicht nur die Innenstadt und die Holtenauer Straße, sondern auch der Sophienhof, CITTI-Park, IKEA, Möbel Höffner und weitere laden zum entspannten Shopping-Erlebnis ein.

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Quelle:  Kiel Marketing e.V.

Ortsinformationen

Holstenstraße
Holstenstraße
24103 Kiel

Weitere Ortsinformationen

Asmus-Bremer-Platz
Asmus-Bremer-Platz
24103 Kiel
Kieler St. Nikolaikirche
Alter Markt
24103 Kiel
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Holstenplatz
24103 Kiel
Holtenauer Straße
Holtenauer Straße
24105 Kiel
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Ansgarkirche
Holtenauer Straße 89
24105 Kiel
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