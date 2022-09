Kieler Bauern- und Regionalmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag

Wann? 30. September bis 2. Oktober 2022, jeweils 10.00 bis 18.00 Uhr Wo? Holstenplatz, Europaplatz, Asmus-Bremer-Platz, Alter Markt

Von 10.00 bis 18.00 Uhr präsentieren regionale Selbsterzeuger an über 35 Ständen vom Holstenplatz bis zum Alten Markt ihre landestypischen Traditionen, regionale Köstlichkeiten sowie historisches Kunsthandwerk.

Alle vier Standorte überzeugen mit individuellen Angeboten und laden Jung und Alt zum Staunen, Stöbern und Verweilen ein.

Der Holstenplatz erwartet seine Besucher mit handgemachten Naturkränzen und Strickwaren, selbstgemachten Konfitüren und Käsespezialitäten sowie klassischen Baumstriezeln.

Wer etwas zum Verschenken sucht, wird auf dem Europaplatz fündig: neben saisonalem Obst und Gemüse, Kaffee und leckeren Quarkbällchen werden Gewürze aus aller Welt, Honig aus Kiel und maritimer Schmuck angeboten.

NEU! Auf dem Asmus-Bremer-Platz sorgt erstmals die Sketch-Gruppe "Heikendörper Speeldeel" mit ihrer abwechslungsreichen Show für Begeisterung (Spielzeiten: Samstag und Sonntag 15.00 Uhr). Frisch gezapftes, regionales Bier vom Bierwagen der Dithmarscher Brauerei sowie deftige Bauern- und Hausmannskost, Bowls und vegane Crêpes runden das Unterhaltungsprogramm ab.

Der Alte Markt ist Schauplatz für traditionelle Oldtimertraktoren und moderne Landmaschinen der Landjugend Flintbek. Die Besucher können die Maschinen hier nicht nur aus nächster Nähe, sondern auch aus der Perspektive des Bauers betrachten und selbst Platz nehmen.

Das beliebte Kürbiszählgewinnspiel lockt auch in diesem Jahr wieder mit attraktiven Preisen und hohen Gewinnchancen. Kürbisse in den Schaufenstern von insgesamt 14 Geschäften müssen gezählt und die entsprechenden Zahlen in den Flyer des Bauern- und Regionalmarktes eingetragen werden.

Erhältlich ist der Flyer in allen teilnehmenden Geschäften sowie im Welcome Center Kieler Förde am Stresemannplatz. Der ausgefüllte Flyer kann an allen Veranstaltungstagen – aber spätestens bis 18.00 Uhr am Sonntag – in der Gewinnbox im Welcome Center abgegeben werden.

Am Sonntag, 2. Oktober 2022, ist der Bauern- und Regionalmarkt außerdem Anlass für die stadtweite Sonntagsöffnung "Ich fühl mich Kiel" von 13.00 bis 18.00 Uhr. Neben der gesamten Innenstadt öffnen auch der CITTI-Park, der Sophienhof Kiel, das Rewe Center, IKEA, die Holtenauer Straße, der Holstentörn und Famila-Wik ihre Türen.

Quelle: Kiel-Marketing e.V.